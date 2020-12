NBA: Als Tracy McGrady 13 Punkte in 35 Sekunden erzielte

Rockets mit acht Punkten Rückstand

Teamkollege Bob Sura begeht anschließend ein schnelles Foul an Brown, der sich an der Linie erneut nervenstark zeigt. 71:78 aus Sicht der Rockets.

Deshalb kann der Altstar im April 2013 noch einmal in die NBA zurückkehren. Als Ergänzungsspieler bei den San Antonio Spurs erlebt der mitlerweile 34-Jährige doch noch ein paar Playoff-Siege. In den verlorenen Finals gegen die Miami Heat darf er zweimal für ein paar Minuten ran und zum Abschluss seinen Frieden mit den Playoffs und der NBA machen. Eine Rückkehr nach China ist trotz Rücktritts nicht ausgeschlossen © Getty Images

Nach nur 41 Spielen in eineinhalb Jahren ziehen die Rockets im Februar 2010 die Reißleine und schicken McGrady nach New York. Die Explosivität ist aber nach vielen Operationen nicht mehr da. Bei Knicks, Pistons und Atlanta Hawks sinkt der Punkteschnitt auf 5,3 Zähler pro Spiel im April 2012 © Getty Images

Am Heldenstatus in China kann das nichts ändern. Mit den Basketball-Ikonen kann im Reich der Mitte selbst Mao nicht mehr konkurrieren © Getty Images

Auch in der K.o.-Runde scheint es zu klappen: Mit 3:1 führen die Magic gegen die favorisierten Detroit Pistons. McGrady wittert "endlich den Einzug in die zweite Runde". Dann verliert Orlando jedoch drei Spiele in Folge mit durchschnittlich 20 Zählern Unterschied und ist wieder raus © Getty Images

Die fränkischen drei Streifen machen McGrady damals mit einem unbefristeten Vertrag zu einer globalen Ikone nach Jordans Vorbild. Für seinen Ausrüster fliegt er sogar am Brandenburger Tor in Berlin vorbei © Getty Images

Dank seiner großen Dynamik ist McGrady auch ein starker Verteidiger, der regelmäßig spektakuläre Blocks liefert. Trotzdem ist auch in den Playoffs 2001 gegen Glenn Robinsons Milwaukee Bucks schon in der ersten Runde Endstation © Getty Images

McGrady will aber aus Carters langem Schatten heraustreten. Deshalb wechselt er danach zu den Orlando Magic, die mit ihm und Grant Hill wieder die Spitze der Eastern Conference anstreben. Die Fans in Toronto sind von dem "Verräter" enttäuscht © Getty Images

In seinem dritten Jahr 1999/2000 schafft "T-Mac" den Durchbruch als Starter, wird beim Slam Dunk Contest Dritter hinter Steve Francis sowie Carter und führt die Raptors gemeinsam mit "Vinsanity" zum ersten Mal in der Klubgeschichte in die Playoffs. Trotz eines legendären Dunkings über den alternden Patrick Ewing kommt gegen die New York Knicks mit 0:3 das Erstrundenaus © Getty Images

Tracy McGrady erzielte am 9. Dezember 2004 gegen die Spurs 13 Punkte in 35 Sekunden

McGrady lässt Kommentator ausrasten

PLATZ 4: KOBE BRYANT - 33.643 Punkte weist der Superstar der Los Angeles Lakers am Ende seiner Karriere auf. Mit einem Freiwurf zieht die "Black Mamba" am 14. Dezember 2014 für seine Verhältnisse ganz unspektakulär an Idol Jordan vorbei. Am 26. Januar 2020 stirbt Bryant nur wenige Stunden nachdem er von Platz drei der Liste verdrängt wird © Getty Images

PLATZ 7: WILT CHAMBERLAIN - Nach seinem Wechsel von den Harlem Globetrotters in die NBA 1959 verbucht "The Big Dipper" 31.419 Punkte. Für die Warriors, die 76ers und die Lakers ist "Wilt the Stilt" aktiv. Das eigentlich Sagenhafte: Er erreicht mit nur 941 Spielen die 30.000 Punkte. Zum Vergleich: Kobe Bryant braucht 1179 Partien © Getty Images

PLATZ 10: ELVIN HAYES - 18 Jahre, 27.313 Punkte in der NBA: Hayes ist "The Big E" und zwölfmaliger All-Star. 1978 führt er die Washington Bullets zum Titel. Er ist auch nach wie vor der beste Scorer in der Geschichte der heutigen Wizards © Getty Images

PLATZ 11: HAKEEM OLAJUWON - Ein Techniker in der Mitte: Der gebürtige Nigerianer Olajuwon (26.946 Punkte) wird zwölfmal All-Star und zudem zweimal Defensivspieler des Jahres. "The Dream" führt die Rockets zu zwei Meisterschaften (1994, 1995) © Getty Images

PLATZ 12: OSCAR ROBERTSON - Zwischen 1960 und 1974 erzielt Robertson 26.710 Punkte. Der vielseitige Playmaker liegt damit an zwölfter Stelle. "The Big O" führt Milwaukee 1971 zum NBA-Titel. Er und Russell Westbrook sind bislang die einzigen Spieler der NBA-Geschichte, die eine Saison mit einem Triple-Double im Schnitt schaffen (1961/62: 30,8 Punkte; 12,5 Rebounds; 11,4 Assists) © Getty Images

PLATZ 15: PAUL PIERCE - Der Scoring-Schnitt von Pierce leidet nach großen Zeiten bei den Boston Celtics durch den Wechsel nach Brooklyn und fortschreitendes Alter. Nach einem Zwischenstopp in Washington beendet "The Truth" bei den L.A. Clippers schließlich nach der Saison 2016/17 seine Karriere. Insgesamt bringt er es auf 26.397 Punkte. 2008 sichert er sich mit den Celtics den begehrten Championship-Ring © Getty Images

PLATZ 16: JOHN HAVLICEK - Durch einen Steal wird der Celtics-Guard berühmt, doch 26.395 Punkte beweisen auch eindrucksvoll seine Scorer-Qualitäten. 1965 fängt er im entscheidenden siebten Finale der Eastern Conference gegen die Philadelphia 76ers den Einwurf ab und sichert so Bostons Sieg. Kommentator Johnny Most macht ihn dann unsterblich © Getty Images

PLATZ 17: KEVIN GARNETT - Er liegt eine ganze Weile mit Dirk Nowitzki auf einer Höhe, muss ihn aber in den letzten Jahren seiner Karriere ziehen lassen. Vor der Saison 2016/2017 gab Garnett dann seinen Rücktritt bekannt. Am Ende stehen 26.071 Punkte auf dem Konto von "The Big Ticket" © Getty Images

Deutschlands Superstar Dirk Nowitzki hat LeBron bereits überholt. Dennoch thront Dirkules nach seinem Karriereende auf absehbare Zeit in den Top sechs. SPORT1 zeigt die Top 20 der besten Punktesammler in der NBA-Geschichte (Stand: 26.1. 2020) © Getty Images

Meilenstein für LeBron James! Mit 29 Punkten gegen die Philadelphia 76ers überholt er in der ewigen NBA-Scorerliste die verstorbene Lakers-Legende Kobe Bryant. Der 35-Jährige pirscht sich damit weiter an die Spitze des Rankings heran, die er aber wohl nicht erreichen wird © Getty Images

"YEEEEEES! YES", schreit Kommentator Kevin Harlan ins Mikrofon, während der heutige Warriors-Coach und damalige TV-Experte Steve Kerr beinahe sprachlos nur ein "OH" herausbekommt.

"T-Mac" mit Gamewinner

Die Chicago Bulls gehen in der NBA in eigener Halle gegen die Boston Celtics mit 77:133 unter. 56 Punkte Differenz! Das bedeutet für die Celtics um Daniel Theis (l.) den höchsten Sieg und für die Bulls die deutlichste Niederlage der Franchise-Geschichte. Zudem gehört die Partie zu heftigsten Abreibungen der Liga-Historie © Getty Images

Es geht aber noch deutlich mieser! Getreu dem Motto "Schlimmer geht immer" präsentiert SPORT1 die heftigsten Klatschen in der Geschichte der NBA © SPORT1-Grafik: Heinemann/Tirl/Getty Images

PLATZ 9 - Milwaukee Bucks - Sacramento Kings 140:82 (1985): Die aktuelle Bucks-Truppe will endlich mal wieder an die Erfolge früherer Tage anknüpfen - wie 1985. Terry Cummings ist mit 21 Punkten der Topscorer für Milwaukee, acht Spieler punkten zweistellig. Mit 58 Zählern Differenz wird Sacramento abgeschossen - und das mit nur zwei erfolgreichen Distanzwürfen © Getty Images

PLATZ 9 - Sacramento Kings - Dallas Mavericks 139:81 (1992): In der Zeitrechnung "Dallas vor Nowitzki" sind die Texaner nicht gerade für Erfolg bekannt. Am 29. Dezember läuft es besonders schlecht für die Mavs. Mitch Richmond ist in Scoringlaune und verpasst Dallas 22 Punkte. Spieler der Mavericks bei der 58-Punkte-Klatsche: Mike Iuzzolino, Radisav Curcic oder auch Steve Bardo. Keine weiteren Fragen mehr © Getty Images

PLATZ 9 - Denver Nuggets - New Orleans Hornets 121:63 (2009): In den Playoffs der Saison 2008-09 treffen die Nuggets und die Hornets in der ersten Runde aufeinander. Nach dem Sieg in Spiel 3 schöpft New Orleans wieder Hoffnung, doch in der vierten Partie bekommen die Hornets von Denver richtig eins auf die Mütze © Getty Images

PLATZ 7 - Golden State Warriors - Indiana Pacers 150:91 (1977): Rick Barry ist in der NBA nicht gerade für sein gewinnendes Wesen bekannt, aber an seinen Scoring-Fähigkeiten gibt es keinen Zweifel. Der streitbare Guard erzielt 28 Punkte bei 13 Wurfversuchen. Nur für die Statistik: Dreier gibt es zu dieser Zeit noch nicht - und Barry wirft seiner Freiwürfe per Unterhandwurf. Mehr Old School geht nicht! © Getty Images

PLATZ 7 - Milwaukee Bucks - Detroit Pistons 143:84 (1978): Und schon wieder die Bucks! Zwei Tage nach Weihnachten gibt es für die Pistons noch ein sehr unliebsames Geschenk aus der Bier-Metropole. 59 Punkte Unterschied stehen am Ende zu Buche. Ernie Grunfeld legt trotz oder vielleicht gerade wegen seines amtlichen Schnurrbarts 27 Punkte gegen Detroit auf © Getty Images

PLATZ 6 - Charlotte Hornets - Memphis Grizzlies 140:79 (2018): JaMychal Green kann es nicht fassen. Der Forward geht mit seinem Team in Charlotte unter. Da die Grizzlies im Kampf um die Playoffs chancenlos sind, scheint die Einstellung nicht mehr so ganz zu passen. 61 Punkte Differenz bedeuten Rang sechs. Charlottes Kemba Walker ist mit 46 Punkten kaum zu stoppen © Getty Images

PLATZ 4 - Syracuse Nationals - New York Knicks 162:100 (1960): 18 Jahre und einen Tag vor den Bucks crashen die Nationals die Weihnachtsfeier der Knickerbockers. Dolph Schayes (r.) und Hal Greer führen die Nats zu je zwei 39 und zwei 42-Punkte-Vierteln - und das in nagelneuen Chucks © Getty Images

PLATZ 4 - Golden State Warriors - Sacramento Kings 153:91 (1991): Eigentlich ein todtrauriger Tag in der Bay Area, nachdem General Manager und Headcoach Don Nelson das magische Trio Run TMC trennt. Mitch Richmond muss seine Buddies Tim Hardaway und Chris Mullin in Richtung Sacramento verlassen, darf aber an diesem Abend noch nicht ran. Mullin nutzt die Gelegenheit und verpasst den Kings eine 62-Punkte-Abreibung © Getty Images

PLATZ 3 - Los Angeles Lakers - Golden State Warriors 162:99 (1972): Ein magisches Duo verzaubert Los Angeles zu dieser Zeit. Wilt Chamberlain und Jerry West dominieren die NBA in Lila und Gold. Im Nachbarschaftsduell mit den Warriors spielen sich die Lakers für die Playoffs warm und siegen mit 63 Punkten Unterschied. Topscorer ist Gail Goodrich mit 30 Zählern © Getty Images

PLATZ 2 - Indiana Pacers - Portland Trail Blazers 124:59 (1998): Eigentlich für knallharte Defense bekannt, spielen sich die Pacers in einen Punkterausch - und verteidigen gewohnt gnadenlos. 65 Punkte Unterschied und mehr als doppelt so viele Zähler wie der Gegner. Das ist in der NBA-Historie nur dem Team um Mark Jackson, Chris Mullin (l.) und Reggie Miller gelungen © Getty Images

