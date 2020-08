Finn Balor bei WWE: Darum wechselte er von RAW zu NXT

Was dahintersteckt? Und ob er das alles als Degradierung versteht? In einem TV-Auftritt bei der mittlerweile eingestellten WWE-Show "Backstage" kurz nach seinem Wechsel brachte der Ire etwas Licht ins Dunkel.

Finn Balor: Der "Prince" ist zurück

Der am 25. Juli 1981 in Bray geborene Balor legte nahe, dass seine Neuerfindung - eingeleitet durch eine Attacke auf den damaligen Publikumsliebling Johnny Gargano - als Rückbesinnung auf den Charakter des Prince Devitt zu verstehen ist, als der er vor seinem Wechsel zu WWE in Japan große Erfolge gefeiert hatte.

Wer ist der beste Wrestler der Welt - ein WWE-Star, ein Vertreter der jungen Konkurrenzliga AEW oder der von Kennern verehrten Japan-Liga NJPW? SPORT1 stellt ein regelmäßiges Ranking auf © SPORT1-Montage/Getty Images/ twitter.com/TripleH /NJPW

Anlass der neuesten Aktualisierung ist nicht nur der Jahreswechsel, sondern vor allem auch der erste Jahreshöhepunkt danach - die Megashow Wrestle Kingdom in Tokio. Kriterium der Top 20 sind die Ringleistungen der vergangenen 12 Monate, wobei auch die Relevanz der Heimatliga und die Bedeutung der Wrestler für sie eine Rolle spielen © NJPW

PLATZ 20: SETH ROLLINS - Seine Selbsteinschätzung "Bester Wrestler des Planeten" ist übertrieben. Der "Beastslayer" kann viel, aber seine Matches bei WWE - wo vor allem in den Hauptkadern eher auf Entertainment und Storys Wert gelegt wird - verblassen im Vergleich zu dem, was viele Konkurrenten bieten © WWE

PLATZ 19: JON MOXLEY. Führte sich bei AEW und vor allem bei NJPW mit starken Auftritten ein - Highlight: die G1-Schlacht gegen Brutalo-Koloss Tomohiro Ishii, in der er bewies, dass er auch ohne die Effekthascherei seines blutigen Hardcore-Duells mit Kenny Omega bei AEW mit den besten "Brawlern" der Welt mithalten kann © AEW

PLATZ 18: DAVID STARR. Der US-Amerikaner tritt vor allem in Europa an, oft auch für die deutsche Liga wXw. "The Product" hat sich dort als eines der heißesten Independent-Phänomene in Szene gesetzt, legte 2019 Glanzvorstellungen gegen WALTER, Jordan Devlin aber auch in einem unorthodoxen Mann-Frau-Match mit Mercedes Martinez hin © https://twitter.com/TheProductDS

PLATZ 17: REY FENIX. Ein unglaublicher Highflyer als Mexiko, vor allem im Tag Team mit Bruder Pentagon Jr. unterwegs. Bewies seine Klasse zuletzt aber auch in spektakulären Einzelmatches bei AEW, PWG und in Mexiko, unter anderem gegen Nick Jackson und Kenny Omega © AEW / Lee South

PLATZ 16: HIROMU TAKAHASHI. 2018 kostete ihn eine Horror-Landung auf dem Kopf fast mehr als nur die Karriere. Meldete sich Ende 2019 eindrucksvoll bei NJPW zurück, sein brillantes Match gegen Will Ospreay bei Wrestle Kingdom bewies, dass er nichts verlernt hat. Kann im neuen Jahr noch gewaltig klettern, wenn er daran anknüpft © NJPW

PLATZ 15: JAY WHITE. Der 27 Jahre alte Neuseeländer stieg Anfang 2019 völlig überraschend zum Champion und Top-Bösewicht von NJPW auf. Ob zu Recht oder zu Unrecht: Darüber streitet die Fachgemeinde. Seine Titelmatches gegen Hiroshi Tanahashi, Will Ospreay und Kazuchika Okada überzeugten - wurde von letzterem in New York entthront © NJPW

Der Stern des minutiösen Ringhandwerkers sank nach dem Titelverlust nicht - im Gegenteil: Mit teils exzellenten Auftritten beim G1 ließ er einige Kritiker verstummen. Lieferte Sieger Kota Ibushi ein absolut würdiges Finale, beim Jahreshöhepunkt im Tokyo Dome ebenfalls wieder sehenswerte Duelle gegen Ibushi und Tetsuya Naito © NJPW

PLATZ 14: DANIEL BRYAN. Einst der wohl beste US-Independent-Wrestler überhaupt, wenn WWE ihn lässt, agiert er immer noch auf höchstem Niveau. Zeigte es im WrestleMania-Showstealer gegen Kofi Kingston, aber auch in Duellen mit den aufstrebenden Buddy Murphy und Adam Cole. Mit neuem, alten Look und nun wieder als Guter geht 2020 vielleicht noch mehr © WWE

PLATZ 13: ZACK SABRE JR. Sein schmächtiger Körperbau steht einer größeren Karriere und Anerkennung im Weg, technisch ist der britische Submission-Spezialist aber ein Genie, das bei NJPW 2019 seine bislang größten Auftritte haben durfte - Steigerungspotenzial immer noch vorhanden © NJPW

PLATZ 12: JOHNNY GARGANO. "Johnny Wrestling" war in den vergangenen Jahren der absolute Leistungsträger des NXT-Kaders von WWE, stahl den Stars der Hauptshows regelmäßig die Show. 2019 gegen Adam Cole wieder an der NXT-Fehde des Jahres beteiligt, zuletzt wegen einer Verletzungspause aus dem Fokus gerückt © WWE

PLATZ 11: WALTER. WWE-Vorstand Triple H hat da einen guten Fang gemacht. Der Österreicher (bürgerlich: Walter Hahn) ist aktueller UK-Champion von WWE, begeisterte vorher mit seinem kompromisslos-körperlichem Powerstil Independent-Fans weltweit © WWE

Herausragend zuletzt vor allem: die Matches gegen Jordan Devlin und David Starr in England und bei WWE gegen Pete Dunne. Das grandios erzählte Duell gegen Tyler Bate beim TakeOver in Cardiff erhob ihn endgültig zum im Ring aktuell besten WWE-Performer. Im letzten Jahresdrittel 2019 aber etwas in den Hintergrund gedrängt © WWE

PLATZ 10: HIROSHI TANAHASHI. Das langjährige "Ace" von NJPW ist rein athletisch mit 43 über dem Zenit, aber emotionale und fesselnde Geschichten im Ring kann er immer noch wie kein Zweiter erzählen - WWE-Fans bekamen das auf vergleichbarem Niveau nur von Shawn Michaels geboten © NJPW

Tanahashi war im Januar 2019 nochmal Headliner bei Wrestle Kingdom im Tokyo Dome, mit einem Wahnsinnsmatch gegen Kenny Omega stieg er nochmal kurz zum IWGP Champion auf. 2020 nochmal mit einem starken Duell der Altmeister mit Chris Jericho - in dem Tanahashi athletisch der klar bessere Altmeister war © NJPW

PLATZ 9: KENTO MIYAHARA. Hält bei der Japan-Liga AJPW die traditionsreiche Triple Crown - und auch wenn AJPW im Schatten von NJPW steht: Miyahara sticht heraus, überzeugt konstant durch mitreißende "Big Matches". Ein würdiger Erbe der AJPW-Legenden Jumbo Tsuruta, Mitsahuru Misawa und Kenta Kobashi © instagram.com/kento_miyahara

PLATZ 8: SHINGO TAKAGI. Das kompakte Kraftpaket aus Japan klettert bei NJPW immer höher, fantastischer Athlet und Storyteller, legte zuletzt im Best-of-the-Super-Juniors-Finale gegen Will Ospreay eines der besten Matches 2019 hin. Im G1 dann auch wieder einer der MVPs © NJPW

PLATZ 7: TOMOHIRO ISHII. Wrestlerisch ist der "Stone Pitbull" ein ähnlicher Typ wie WALTER, nur noch besser. Legte zuletzt glänzende Matches in atemberaubender Schlagzahl hin, beim G1 eine Reihe von Highlight-Performances gegen Moxley, Shingo und White. Danach aber auf dem "Road to Wrestle Kingdom" nicht mehr Hauptdarsteller © NJPW

PLATZ 6: KENNY OMEGA. Aus den Top 5 gefallen, weil sich doch bemerkbar gemacht hat, dass ihm nach seinem NJPW-Abgang Anfang 2019 die Bühne fehlt, wo er mit seinen revolutionären Performances gegen Okada, Tanahashi und andere das Wrestling auf eine neue Stufe gehoben hatte © NJPW

Beim neuen Hauptarbeitgeber AEW mit guten Matches gegen CIMA und PAC und einem spektakulären Brutalo und Blut-Duell mit Jon Moxley, das in seiner Heftigkeit aber nicht jedermanns Sache war. Tat sich auch bei AAA in Mexiko mit sehenswerten Lucha-Fights gegen Fenix und Dragon Lee hervor © NJPW

PLATZ 5: ADAM COLE. Gilt nicht erst seit seiner WWE-Unterschrift als eines der heißesten Ring-Talente Amerikas, das noch dazu enorm charismatisch ist. Schoss 2019 mit grandiosen Matches gegen Gargano an die Spitze des Drittkaders - und bewies zuletzt auch mit seinen Hauptkader-Gastauftritten seine Klasse. Löst WALTER als WWE-internen Top-Performer ab © WWE

PLATZ 4: TETSUYA NAITO. NJPW krönte den herrlich charismatischen "Ungovernable One" im Tokyo Dome zum Doppel-Champion - mit Recht, wie sich zeigte. Nachdem ihm sein Hochrisikostil zuletzt Spuren zu hinterlassen schien, lieferte er beim großen Duell mit Okada wieder eine Performance der Extraklasse © NJPW

PLATZ 3: KOTA IBUSHI. Der "Golden Star", der sich lange an keine Liga binden wollte, unterschrieb 2019 bei NJPW und festigte dort seinen Ruf als wahnwitzig gutes und spektakuläres Komplettpaket mit Hang zu teils selbstmörderischen Aktionen. Im Tokyo Dome musste er seine großen Matches gegen Okada und White verlieren - noch ist Luft nach oben © NJPW

PLATZ 2: WILL OSPREAY. Früher als "Spot Monkey" (viel Spektakel, wenig Substanz) verschrien, belehrte seine Kritiker bei NJPW mit technisch und erzählerisch hochwertigen Auftritten eines Besseren. Der Brite hat sich inzwischen in Japan niedergelassen und liefert dort Fünf-Sterne-Matches in Serie © NJPW

Ospreay strebt scheinbar unaufhaltsam nach oben, bewarb sich mit Glanzleistungen beim Best-of-the-Super-Juniors-Turnier und auch beim G1 um die Rolle als nächster großer internationaler NJPW-Topstar. Im Tokyo Dome gegen Rückkehrer Takahashi wieder mit einem Highlight. Nur einer übertrumpft den 27-Jährigen noch immer © NJPW

PLATZ 1: KAZUCHIKA OKADA: Das Aushängeschild von New Japan war 2017/18 der Gegner Kenny Omegas in einer Matchserie, die zu Recht als beste aller Zeiten gilt. Mit ähnlich mitreißenden "Big Matches" knüpfte er 2019 nahtlos daran an © NJPW

Egal, ob es gegen Ishii ging, Ospreay, SANADA, Ibushi, Minoru Suzuki: Aus jedem seiner sehr unterschiedlichen Gegner holte der "Rainmaker" das Beste heraus und zauberte geniale Wrestling-Feuerwerke auf Höchstniveau auf die Matte - in einer Schlagzahl, die bei WWE undenkbar wäre. Verlor zwar im Tokyo Dome am Ende seinen IWGP Heavyweight Title - aber wie ... © NJPW

