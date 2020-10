Anzeige

Thrilla in Manila: Ali und Frazier brachten sich fast um Ali & Frazier brachten sich fast um

Vor 45 Jahren: Wie Ali im Dschungel zur Legende wurde

D. de Haas

Muhammad Ali und Joe Frazier trugen 1975 einen der dramatischen und brutalsten Kämpfe der Box-Geschichte aus. Beide schweben zeitweise in Lebensgefahr.

Die Sonne brannte. Im Araneta Coliseum war es rund 40 Grad Celsius heiß, die Luftfeuchtigkeit unerträglich.

Das bloße Rumsitzen sorgte bei den 25.000 Zuschauern bereits für Schweißperlen auf der Stirn. Keine Bedingungen, um Sport zu treiben. Erst recht keinen Spitzensport.

Anzeige

Doch zwei Männer rafften sich an diesem Vormittag vor 45 Jahren zusammen. Sie trugen einen der dramatischen und brutalsten Kämpfe der Box-Geschichte aus. Muhammad Ali und Joe Frazier sorgten auf den Philippinen für den legendären "Thrilla in Manila".

Das Fachmagazin The Ring schrieb später vom "besten Boxkampf des 20. Jahrhunderts". Diesen gewann Ali durch einen Kampfabbruch vor der finalen 15. Runde.

"Ich bin der Größte": Kein Boxer sorgte mit solch großen Sprüchen und noch größeren Erfolgen für mehr Aufsehen als Muhammad Ali. Vor 50 Jahren, am 25. Februar 1964 wurde er zum ersten Mal Schwergewichtsweltmeister. SPORT1 blickt in Bildern auf seine Karriere zurück © Getty Images 1954: Aus Wut über den Diebstahl seines Fahrrads beginnt Ali im zarten Alter von zwölf Jahren mit dem Boxtraining. Sein Coach ist Joe Martin, ein Polizist aus Louisville/Kentucky. Für seinen Debütkampf als Amateurboxer erhält er eine Gage von sage und schreibe vier Dollar © imago 1964: Mit dem Selbstvertrauen einer makellosen Bilanz von 19 Siegen in 19 Kämpfen geht Ali in seinen ersten richtig großen Fight gegen Schwergewichts-Champion Sonny Liston © imago "Der Mann kann nicht sprechen. Der Mann kann nicht kämpfen. Der Mann braucht Sprachunterricht. Der Mann braucht Boxunterricht. Und wenn er gegen mich kämpft, braucht er Fallunterricht", klopft Ali schon im Vorfeld munter Sprüche. Und tatsächlich: Liston gibt nach der sechsten Runde auf, Ali ist Weltmeister © imago Anzeige 1964: Nur 41 Tage nachdem er sie kennengelernt hat, heiratet Ali das Fotomodel Sonji Roi. Zwei Jahre später lassen sie sich wieder scheiden © imago 1966: Karl Mildenberger ist der erste deutsche Herausforderer in einem WM-Kampf im Schwergewicht seit Max Schmeling. In Frankfurt unterliegt er Ali jedoch in der zwölften Runde © imago 1970: Nachdem er wegen Wehrdienstverweigerung zu fünf Jahren Haft verurteilt worden und nur gegen Kaution auf freiem Fuß geblieben war, ihm zugleich aber auch die Boxlizenz entzogen wurde, verkündet Ali sein Comeback © imago 1971: Nachdem er mit zwei Aufbaukämpfen in den Ring zurück gekehrt ist, stellt sich Ali dem noch unbesiegten Weltmeister Joe Frazier. Das Duell wird als "Boxkampf des Jahrhunderts" bezeichnet und kann die hohen Erwartungen auch erfüllen. Nach 15 spektakulären Runden steht Frazier als Sieger fest © Getty Images Anzeige 1974: Im "Rumble in the Jungle" gegen George Foreman erhält Ali eine neue Chance. Aufgrund seines fortgeschrittenen Alters und der grandiosen Bilanz seines Gegners, der in 40 Profikämpfen noch keine einzige Niederlage kassierte, gilt er als krasser Außenseiter ? © imago ? doch Ali überzeugt mit einer taktischen Meisterleistung und feiert einen K.o.-Sieg in der achten Runde. Sieben Jahre nachdem ihm der Titel aus politischen Gründen aberkannt wurde, ist Ali wieder Weltmeister © imago 1975: Zum dritten Mal in seiner Karriere trifft Ali auf Joe Frazier. Das Duell in Manila (Philippinen) gilt bis heute als einer der besten Schwergewichts-Kämpfe aller Zeiten. Nach einem heftigen Schlagabtausch lässt Fraziers Coach Eddie Futch den Kampf in der 14. Runde abbrechen, Ali verteidigt seinen Titel © imago 1975: Ali trennt sich von seiner zweiten Ehefrau Belinda, mit der er vier seiner neun Kinder hat. Zwei Jahre später heiratet er Veronica Porche, die seine Tochter Laila zur Welt bringt © imago Anzeige 1978: Ali boxt innerhalb von sieben Monaten gleich zwei Mal gegen Leon Spinks. Zunächst kassiert er gegen den Olympiasieger von 1976 eine bittere Niederlage, später revanchiert er sich aber und wird zum dritten Mal Weltmeister. Anschließend verkündet der inzwischen 36-jährige Ali seinen Rücktritt vom aktiven Boxgeschehen © imago 1980: Ali will es doch nochmal wissen und kehrt in den Ring zurück, unterliegt aber seinem früheren Sparrings-Partner Larry Holmes. Am 11. Dezember 1981 verliert Ali auf den Bahamas auch noch gegen Trevor Berbick und beendet somit endgültig seine Karriere © Getty Images 1982: Ali, überzeugter Unterstützer der Emanzipationsbewegung der Afro-Amerikaner, trifft Papst Johannes Paul II. © imago 1996: Bei den Olympischen Spielen in Atlanta entzündet Ali das Feuer. Bei dieser Gelegenheit bekommt er auch einen Ersatz für die Medaille überreicht, die er 1960 verloren hatte © Getty Images Anzeige Bereits 1984 wird bei Ali das Parkinson-Syndrom diagnostiziert. In der Folgezeit setzt ihm die Krankheit immer mehr zu, seine Auftritte in der Öffentlichkeit werden seltener © imago

Ali verliert - und erobert Titel zurück

Das Duell um die Schwergewichts-WM bildete den Abschluss einer Trilogie. Die beiden Rivalen hatten davor bereits zweimal im Ring aufeinander eingeprügelt. 1971 boxten sie beim "Fight of the Century" um den Titel. Frazier gewann den Kampf im New Yorker Madison Square Garden durch einen Punktsieg.

Drei Jahre später kam es zur Revanche. Wieder in New York. Wieder in der altehrwürdigen Halle in Manhattan. Nur: Das Ergebnis war anders. Den "Super Fight II", der gar nicht so super war, gewann Ali. Damit erkämpfte er sich das Recht zu einem Duell mit George Foreman, der zu diesem Zeitpunkt Weltmeister war. Ali schlug ihn im "Rumble in the Jungle", eroberte die Titel zurück.

Und "The Greatest" schuf so die Voraussetzung für ein weiteres Duell mit Frazier. Am 1. Oktober 1975 boxten sie in Manila um die Weltmeisterschaft.

Er schlägt und schlägt und schlägt: Er schlägt auch dann noch weiter, als sein Gegner schon orientierungslos durch den Ring taumelt. Er schlägt, als gehe es um Leben und Tod - und das ist es ja auch, was die schwitzende, brodelnde Menge im Höllenloch von Kinshasa will und skandiert: "Ali boma ye" - Töte ihn! Töte George Foreman, diesen überheblichen, selbstgefälligen Meister aller Klassen © dapd Ali lässt Foreman am Leben, aber er tötet den Mythos vom unschlagbaren Champion und macht sich selbst endgültig unsterblich. Kurz vor Ende der achten Runde in jenem Kampf, der vor 45 Jahren als "Rumble in the Jungle" in die Geschichte eingeht, zerschellt der bis dahin in 40 Kämpfen ungeschlagene George Foreman im Schlaghagel des damals immerhin schon 32-jährigen Ali © Getty Images Noch heute gilt der Kampf unter Box-Experten als einer der besten Schwergewichtskämpfe aller Zeiten und war ein wichtiger Baustein in der Legendenbildung von Muhammad Ali. SPORT1 blickt zurück auf den 30. Oktober 1974 © SPORT1-Montage: Getty Images/Imago Groß und breit steht Ali über seinem Todfeind, den Ringrichter Zach Clayton ohne große Hast auszählt. Dann tänzelt der Sieger scheinbar schwerelos in seine Ecke, und die Höllenhunde am Ring verfolgen ihn mit ihrem heiseren, wütenden Gebell. "Boma ye - töte ihn" © Getty Images Anzeige Das Ende des Kampfes ist so monumental wie dessen Entstehungsgeschichte. Promoter Don King hat beiden Boxern je fünf Millionen Dollar garantiert. Finanzieren lässt er sich das von Mobutu Sese Seko, dem Diktator des damaligen Zaire (heute Demokratische Republik Kongo), dem das Spektakel als weltweite Werbung für sein Land höchst willkommen ist © Getty Images Der Kampf soll ursprünglich fünf Wochen früher stattfinden, doch dann erleidet der 25-jährige Foreman im Training einen tiefen Cut am Auge. Der Gong ertönt somit erst am 30. Oktober 1974 um vier Uhr morgens Ortszeit, Prime Time am 29. Oktober in den USA. Alis Mutter Odetta Lee Clay bleibt während der Wartezeit bei ihrem Sohn © Getty Images Beide Kämpfer verbringen mitsamt ihren Teams die gesamten fünf Wochen in Kinshasa. Ali rennt im täglichen Training wie ein Verrückter durch den roten Staub Afrikas, er lässt sich von Kuhhirten und spielenden Kindern feiern, hetzt sie auf, gibt sich volksnah, erobert die Herzen der Menschen im Sturm © imago Foreman dagegen bleibt auf Distanz, erscheint mit einem deutschen Schäferhund an der Leine im feinen Zwirn zu Pressekonferenzen und lässt keinen Zweifel an seiner Überzeugung. "Werden Sie im Falle einer Niederlage weiterboxen?", traut sich einer zu fragen. Foremans Augenbrauen schnellen in die Höhe: "Wie bitte?" - "Wenn Sie gegen Ali verlieren, was machen Sie dann?" - "Schafft mir den Idioten aus den Augen" © Getty Images Anzeige Derweil tobt Ali wie ein Straßen-Guerillero durch Kinshasa. "Er ist ein Dummbeutel, ein Blödmann, der Typ redet zu viel", brüllt er in Restaurants, an Straßenecken, im Gym Richtung Foreman. Immer wieder skandiert die Menge jenes berühmte "Boma ye" - ein geifernder Chor, der seinem Dirigenten bedingungslos folgt © Getty Images Im Ring muss Ali geschlagene acht Minuten auf Foreman warten. Er nutzt die Zeit, führt die erhitzte Meute an ihren Siedepunkt und der Schlund der Hölle hat sich längst für Foreman geöffnet, als dieser endlich im edlen roten Bademantel durch die Seile klettert © Getty Images Was dann passiert, hat niemand erwartet, am allerwenigsten Foreman selbst. Er drischt auf Ali ein, seine Presslufthammer-Fäuste finden immer und immer wieder ihr Ziel. Dann ändert der Größte seine Taktik. Er lässt sich weit nach hinten in die Seile fallen, die sein legendärer Trainer Angelo Dundee sehr viel weicher als üblich hat spannen lassen. Alis Kopf ist dadurch fast immer außerhalb von Foremans Reichweite, die Schläge gegen den Körper federt er mit seinen Unterarmen ab © Getty Images "Rope a dope" nennt sich dieser Seiltanz - so effektiv wie das berühmte "Float like a butterfly, sting like a bee" des jungen Ali. Foreman gerät außer sich vor Zorn, in blinder Wut prügelt er auf Ali ein und muss sich von diesem dafür auch noch verhöhnen lassen. "Hast du nicht mehr drauf, George, ist das alles?", zischt Ali, die Schläge seien allenfalls "Sissy Punches" © Getty Images Anzeige Ab der sechsten Runde wird Foreman langsamer, er hat sich total verausgabt - und Ali federt immer noch in den Ringseilen vor und zurück - "Come on Sissy, come on. You are not a champion!" - "Hau doch endlich zu, Püppi. Du bist kein Champion" © imago Und dann, 22 Sekunden vor dem Ende der achten Runde, schlägt Ali zu. Mit ein paar schnellen Rechten löst er sich aus den Seilen, er lässt zwei mit tödlicher Präzision geschlagene Links-Rechts-Kombinationen folgen und trifft insgesamt neunmal Foremans Kopf. Wie in Zeitlupe geht der Unzerstörbare zu Boden, hoch kommt er aus eigener Kraft nicht mehr © imago Diese Niederlage, sagt Foreman 40 Jahre später, habe ihm alles genommen: "Mein Selbstwertgefühl, meine Würde, meinen Stolz. Es war das schlimmste Erlebnis meines Lebens" © Getty Images

Ali verspottet Frazier als Gorilla

Verbal gingen die Kontrahenten aber vorher schon aufeinander los. Ali verspottete Frazier als Gorilla. "Dürfen artengeschützte Tiere in die Philippinen einreisen?", fragte er rhetorisch. Doch "Smokin' Joe" konnte auch austeilen. Seine martialischen Worte lauteten: "Ich reiß diesem Halbblut sein Herz aus der Brust."

Anzeige

Solche Attacken waren nach dem Geschmack von Don King, sorgten sie doch für noch mehr Aufmerksamkeit für dieses Spektakel. Der findige und zugleich windige Box-Promoter hatte sich Quezon City in der Metropolregion Manila als Austragungsort ausgesucht.

King hatte einen Deal mit dem philippinischen Diktator Ferdinand Marcos ausgehandelt. Der Staatpräsident saß nebst Ehefrau Imelda in der Loge, als der Kampf um 10 Uhr begann. Die Zuschauer in den USA konnten sich den dritten Teil der Ali-Frazier-Saga zur besten Sendezeit ansehen.

Trainer Dundee weist Ali zurecht

Der Champion, mittlerweile 33 Jahre alt, besaß nicht mehr die Eleganz früherer Tage. Dafür überzeugte Ali von Beginn an mit seiner Schlagkraft. Mit einem linken Aufwärtshaken beförderte er den zwei Jahre jüngeren Frazier schon in der ersten Runde in die Seile.

Aber der Getroffene schlug bald zurück. Frazier brachte Ali in Bedrängnis, rammte ihm seine Fäuste in die Nieren. Angelo Dundee, Alis Trainer, passte das nicht. "Geh aus deiner verdammten Ecke", brüllte er in der fünften Runde.

Nun entwickelte sich der Kampf zum echten "Thrilla in Manila". Ali hatte diesen Namen übrigens im Vorfeld mit einem Reim geprägt: "It's gonna be a thrilla, and a chilla, and a killa, when I get the gorilla, in Manila".

Heute vor 33 Jahren, am 22. November 1986, schreibt Box-Legende Mike Tyson Geschichte. Mit 20 Jahren und 144 Tagen schlägt "Iron Mike" seinen Gegner Trevor Berbick K.o. und krönt sich zum jüngsten Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten © Getty Images Doch nicht nur Tyson hat für besondere Momente gesorgt. Wladimir Klitschko, Evander Holyfield, Anthony Joshua und Co. - die Liste von Boxern, die legendäre Duelle bestritten, ist lang. SPORT1 zeigt die größten Fights der Geschichte © SPORT1-Grafik: Davina Knigge/ Getty Images/ iStock SCHMELING VS. LOUIS: Am 19. Juni 1936 trifft der deutsche Schwergewichtler Max Schmeling im New Yorker Yankee-Stadion auf den als unschlagbar geltenden Joe Louis. Schmeling hat eine Schwäche beim "Braunen Bomber" ausgemacht. Der US-Amerikaner lässt seine Linke nach einem Schlag immer hängen. Schmeling nutzt das aus und kommt mehrere Male durch. In der 12. Runde geht Louis K.o. © Getty Images CLAY VS. LISTON I: Am 25. Februar 1964 erschüttert der erst 22 Jahre alte Cassius Clay die Welt, als er den Weltmeister im Schwergewicht, Sonny Liston, besiegt. Vor dem Kampf hatte Clay den klaren Favoriten Liston als "hässlichen Bär" und "Loser" verspottet. Der Kampf war mit 180 Millionen am TV der bis dahin meistgesehene Boxkampf © Getty Images Anzeige ALI VS. LISTON II: Ein Jahr später kommt es zum Rückkampf. Weltmeister Cassius Clay, der mittlerweile zum Islam konvertiert ist und sich Muhammad Ali nennt, streckt Liston mit einem Schlag nieder, der als "Phanton Punch" in die Geschichte eingeht. Dieses Bild geht danach um die Welt © imago ALI VS. FRAZIER I: Das erste Aufeinandertreffen zwischen Ali und Joe Frazier am 8. März 1971 geht als "Kampf des Jahrhunderts" in die Annalen ein. Frazier gewann das Duell der beiden bis dahin ungeschlagenen Boxer einstimmig nach Punkten. Es war der Auftakt einer langjährigen Rivalität, in deren Verlauf sich die beiden Kontrahenten zwei weitere Male im Ring gegenüberstehen © Getty Images ALI VS. FOREMAN: Wegen steuerlicher Vorteile verlegt Muhammad Alis legendärer Manager Don King den WM-Kampf im Schwergewicht ins damalige Zaire (heute Demokratische Republik Kongo). Gegner George Foreman hat seine letzten acht Gegner alle in den ersten zwei Runden K.o. geschlagen und prügelt auch im "Rumble in the Jungle" am 30. Oktober 1974 auf Ali ein © Getty Images In der achten Runde geht "Big George" die Luft aus. Ali setzt zwei schnelle Links-Rechts-Kombinationen und lässt neun Kopftreffer folgen. Foreman wankt zu Boden und kommt nicht mehr rechtzeitig hoch © Getty Images Anzeige ALI VS. FRAZIER III: Der dritte und letzte Kampf zwischen Ali und Joe Frazier am 1. Oktober 1975 geht als "Thrilla von Manila" in die Box-Geschichte ein. Erneut weicht Don King den strengen US-Auflagen aus. In der Hauptstadt der Philippinen schlagen Frazier und Ali 14 Runden wie wild aufeinander ein, ehe Fraziers Betreuer Eddie Futch den Kampf abbricht. Er fürchtet um das Leben seines Schützlings. Auch Ali ist am Ende seiner Kräfte, bricht nach dem Kampf zusammen. Beide Boxer müssen ins Krankenhaus © Imago TYSON VS. BERBICK: Am 22. November 1986 wird Mike Tyson im Alter von 20 Jahren und 144 Tagen mit einem K.o.-Sieg in der zweiten Runde über WBC-Weltmeister Trevor Berbick der jüngste Schwergewichtsweltmeister der Geschichte. Nur drei Monate nach dem Gewinn seines ersten WM-Gürtels kann Tyson auch den Titel der WBA erringen © Getty Images TYSON VS. HOLYFIELD: Am 9. November 1996 verliert "Iron Mike" seinen WBA-Titel in der MGM Grand Arena überraschend gegen Landsmann Evander Holyfield. Ein halbes Jahr später kommt es wieder in Las Vegas zur Revanche. In der dritten Runde beißt Tyson seinem Gegner plötzlich ein Stück aus dem rechten Ohr ab © Getty Images Dieses Schauspiel gibt es selbst in dem an Skandalen reichen Boxsport zum ersten Mal. Holyfield wird noch im Ring behandelt, Tyson disqualifiziert und für ein Jahr gesperrt. Weltmeister wird er danach nie wieder © Getty Images Anzeige FOREMAN vs. SCHULZ: Legende George Foreman, in den Neunzigern überraschend noch einmal Weltmeister geworden, gibt 1995 Axel Schulz eine Chance - offensichtlich deshalb, weil er den unerprobten Deutschen als leichten Gegner sieht © Getty Images Da hat er die Rechnung ohne Schulz gemacht. Der "Schmeling-Enkel", wie er in den USA vermarktet wird, tritt dem Oldie beherzt entgegen, weicht seinen Schlägen aus, punktet aus der Halbdistanz, ist sogar dicht am K.o. © Getty Images Die Punktrichter sehen Foreman trotzdem knapp vorn - ein Witz-Urteil, das sogar vom US-Publikum in Las Vegas ausgebuht wird. Foreman tritt danach zurück, Schulz verliert einen weiteren WM-Kampf gegen Francois Botha - ebenfalls umstritten © Getty Images LEWIS VS. TYSON: Mike Tyson und Champion Lennox Lewis liefern sich vor ihrem Kampf 2002 schon auf der Pressekonferenz einen Prügelei mitsamt ihrer Entourage. Tyson gibt später zu, Lewis dabei ins Bein gebissen zu haben. WBC-Präsident Jose Sulaiman verklagt Tyson zudem auf 56 Millionen Dollar. Sulaiman sieht sich ebenfalls von Tyson angegriffen © Getty Images Anzeige Im Kampf selbst liefern sich beide Boxer zuerst einen Schlagabtausch auf Augen- und Fausthöhe. Tyson allerdings geht Runde für Runde mehr die Kraft aus. Als Lewis ihn in der achten Runde zum zweiten Mal niederschlägt, steht er nicht mehr auf © Getty Images KLITSCHKO VS. LEWIS: Witali Klitschko (rechts) will am 21. Juni 2003 den damals dominierenden Schwergewichtler Lennox Lewis ablösen. Der Ukrainer boxt stark, hat aber so viele Platzwunden im Gesicht, dass der Kampf auf Empfehlung des Ringarztes nach der sechsten Runde abgebrochen wird und Lewis Weltmeister bleibt © Getty Images Besonders bitter: Der heutige Bürgermeister von Kiew liegt bis dahin bei allen Punktrichtern vorne. Es ist eine von nur zwei Niederlagen Klitschkos in 47 Profikämpfen © Getty Images KLITSCKO VS: HAYE: Bruder Wladimir Klitschko bekommt 2011 mit David Haye im Gegensatz zu manch anderer Kampfansetzung einen durchaus würdigen Herausforderer in den Weg gestellt - nach jahrelangem Geplänkel © Getty Images Anzeige Aber letztendlich hat auch Haye kaum eine Chance gegen "Dr. Steelhammer" und verliert klar nach Punkten. Haye macht nach dem Kampf eine Zehenverletzung dafür verantwortlich, nie wirklich attackiert haben zu können © Getty Images KLITSCHKO VS. FURY: Wladimir Klitschko ist der dominierende Schwergewichtler der vergangenen Jahre und tritt als klarer Favorit am 28. November 2015 in Düsseldorf gegen Tyson Fury an. Der britische Skandal-Boxer, bekannt durch seine harten Schläge, Clownereien und fragwürdigen Aussagen, schafft das Unglaubliche: Er besiegt Klitschko eindeutig nach Punkten und nimmt dem Ukrainer die Gürtel der Verbände WBA, WBO und IBF ab © Getty Images MAYWEATHER VS. PACQUIAO: Der US-Amerikaner Floyd Mayweather und der Philippiner Manny Pacquiao, die beiden wohl besten Boxer der jüngeren Vergangenheit, messen sich am 2. Mai 2015 in einem großen WM-Vereinigungskampf (WBA, WBC und WBO) in Las Vegas. In dem als "Jahrhundertkampf" angepriesenen Duell setzt sich Mayweather nach Punkten durch. Der Fight soll 400 Millionen Dollar generiert haben © Getty Images JOSHUA VS. KLITSCHKO: Erstmals seit der Pleite gegen Fury, dem inzwischen nach reichlich Skandalen alle gewonnenen Gürtel wieder entzogen wurden, steht Wladimir Klitschko wieder im Ring. Mit dem britischen Shooting-Star Anthony Joshua liefert er sich am 29. April 2017 ein packendes Duell, geht aber letztlich erneut K.o.. Es ist Klitschkos letzter Profi-Kampf © Getty Images Anzeige MAYWEATHER VS: MCGREGOR: Das große Duell im August 2017 zwischen Mayweather und McGregor kann dem Hype dann nicht ganz gerecht werden. Der UFC-Star hält zu Beginn noch ganz gut mit, muss dann aber zunehmend mehr Schläge einstecken und verliert durch technischen K.o. © SPORT1-Grafik: Eugen Zimmermann/Getty Images/dpa Picture Alliance

Frazier sieht kaum noch etwas

Mit einem Wortwechsel eröffneten die beiden Kämpfer die siebte Runde. So schrieb es der renommierte Sportjournalist Hartmut Scherzer später für die Frankfurter Allgemeine Zeitung auf. "Alter Joe Frazier, warum habe ich nur geglaubt, du wärst abgewrackt?", begann Ali das Verbalduell.

Sein Rivale konterte: "Man hat dich falsch informiert, hübscher Junge."

Anzeige

Und weiter ging es. In der 13. Runde brachte Ali seinen Kontrahenten mit schweren Treffern an den Rand eines Knockouts. Fraziers rechtes Auge schwoll danach zu, er konnte kaum noch etwas sehen.

Wladimir Klitschko macht Schluss - und geht als einer der größten Boxer aller Zeiten in die Geschichte ein. Aber wer ist der Allergrößte? Die SPORT1-User haben abgestimmt, hier das Ranking © SPORT1 PLATZ 7: JOE FRAZIER (1 Prozent) - Auch wenn er in der Liste der SPORT1-User den letzten Platz belegt - eine Sache kann Frazier niemand nehmen. "Smokin' Joe" ist der erste Boxer, der Muhammad Ali eine Niederlage im Profilager zugefügt hat © Getty Images Frazier verlor in seiner Profikarriere nur gegen zwei Gegner: Ali und George Foreman. Sein berühmtester Kampf war der legendäre "Thrilla in Manila" am 30. September 1975. Ali gewann diesen durch Technischen K.o. nach der 14. Runde, nachdem Fraziers rechtes Auge zugeschwollen war und dessen Trainer ihn aus dem Kampf nahm © Getty Images PLATZ 7: GEORGE FOREMAN (1 Prozent) - Ebenfalls nur ein Prozent der Stimmen fielen auf Foreman. Dieser feierte seinen ersten Erfolg 1968, als er mit 19 Jahren Olympia-Gold gewann. 1973 wurde Foreman neuer Weltmeister. In nur zwei Runden schickt er dabei den "Unbesiegbaren" Frazier sechs Mal auf die Bretter © Getty Images Anzeige Beim "Rumble in the Jungle" 1974 gegen Muhammad Ali galt Foreman als Favorit. Seine letzten acht Gegner knockte er bereits in den ersten zwei Runden aus. Doch mit ständigen Provokationen demoralisierte Ali "Big George" und knockt ihn in der achten Runde aus. Nach dieser Niederlage war Foreman nie mehr ganz der Alte © Getty Images Bemerkenswert allerdings: Foremans zweiter Frühling in den Neunzigern. 1994 schlug er mit 45 Jahren Michael Moorer k.o. und wurde noch einmal Schwergewichts-Weltmeister - der älteste aller Zeiten © Getty Images PLATZ 5: JOE LOUIS (2 Prozent) - Für viele Experten zählt Louis neben Ali zu den besten Schwergewichts-Boxern aller Zeiten © Getty Images Zwei Jahrzehnte lang bestimmte Louis die Schwergewichtsklasse. Seine einzige Niederlage in 27 Titelkämpfen kassierte er gegen den Deutschen Max Schmeling. Zwei Jahre später revanchierte sich Louis bei Schmeling mit einem klaren K.o. in der ersten Runde © Getty Images Anzeige PLATZ 5: MAX SCHMELING (2 Prozent) - Es mag kein Zufall sein, dass ausgerechnet Schmeling ebenfalls auf Rang fünf landet. Denn Louis und Schmeling verband trotz ihrer Rivalität im Ring eine enge Freundschaft © Getty Images Schmeling galt als einer der größten deutschen Sportler aller Zeiten. Es ist bis heute eine der größten Sensationen der Box-Geschichte, dass Schmeling den als unschlagbar geltenden Louis vor 60.000 Zuschauern im Yankee Stadium in New York ausknockte © Getty Images PLATZ 4: FLOYD MAYWEATHER JR. (3 Prozent) - Nicht wenige nehmen ihn nur als Protztypen war, aber auch Mayweathers sportliches Vermächtnis ist gewaltig. 49 Siege in 49 Kämpfen, WM-Titel in fünf Gewichtsklassen: Mayweather hat im Ring alles erreicht, was es zu erreichen gibt © Getty Images Mayweathers defensiver Boxstil und sein Auftreten sind nicht jedermanns Sache, ein Kassenmagnet ist er dennoch - demnächst wieder beim großen Crossover-Fight gegen UFC-Superstar Conor McGregor (am 26. August LIVE bei DAZN) © Getty Images Anzeige PLATZ 3: WLADIMIR KLITSCHKO (9 Prozent): Der jüngere Klitschko galt einst als der schwächere - er zeigte es seinen Zweiflern. Er erholte sich von zwei bitteren Niederlagen gegen Corrie Sanders und Lamon Brewster 2003/04, blieb dann über zehn Jahre als Weltmeister unbesiegt © Getty Images Die unglaubliche Bilanz des ukrainischen Gentleman-Boxers wurde nur von Joe Louis überboten. Die späten Niederlagen gegen Tyson Fury und Anthony Joshua sind nur kleiner Wermutstropfen einer absolut legendären Karriere © Getty Images PLATZ 2: MIKE TYSON (12 Prozent) - Platz zwei für den Skandalboxer schlechthin, der sich im Alter von nur 20 Jahren und 144 Tagen zum jüngsten Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten krönte. Tyson, der seine Gegner regelmäßig in den ersten beiden Runden auf die Bretter schickte, wurde zu Beginn seiner Karriere sogar mit Ali verglichen © Getty Images Auf den frühen Erfolg folgte ein spektakulärer Absturz: 1990 eine völlig überraschende Niederlage gegen Buster Douglas, zwei Jahre später eine Gefängnisstrafe wegen Vergewaltigung © Getty Images Anzeige Für den denkwürdigsten Eklat sorgte er nach seinem Comeback im Ring, als er 1997 völlig aus der Fassung geriet und dem WBA-Champion Evander Holyfield einen Teil des Ohres abbiss © Getty Images Tysons Karriere ist noch von diversen weiteren Skandalen überschattet worden, dennoch sind eben auch seine Erfolge und sein spektakulärer Stil im Gedächtnis geblieben - weswegen er als der beste Boxer seiner Generation gilt © Getty IMAGES PLATZ 1: MUHAMMAD ALI (70 Prozent) - Eindeutiger hätte die Wahl kaum ausfallen können. 70 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass Ali der beste Boxer aller Zeiten ist. Wen wundert's? © Getty Images Ali - geboren als Cassius Clay - ist nicht nur wegen seiner Erfolge, seiner legendären Fights gegen Foreman, Frazier und Co. in Erinnerung geblieben. Wegen seines - damals hoch umstrittenen - Engagements gegen den Vietnamkrieg und für die radikale Bürgerrechtsbewegung ist er nicht nur als Sportler eine Legende geworden © Getty Images Anzeige Der später an Parkinson erkrankte und 2016 verstorbene Ali wurde 1999 vom Internationalen Olympischen Komitee zum "Sportler des Jahrhunderts" gewählt. Der stets selbstbewusste Ali behauptete von sich selbst "I'm the greatest" - die SPORT1-User teilen diese Meinung © Getty Images

Frazier-Trainer Futch sorgt für Abbruch

Nach der 14. Runde ließ sich der Herausforderer auf seinen Schemel nieder. Fraziers Trainer Eddie Futch kündigte einen Abbruch an. Der Boxer protestierte – vergebens.

Ali hatte keine Kraft mehr, seinen Erfolg zu bejubeln. Er erlitt sogar einen Kollaps. Ein Zeichen für die unmenschlichen Bedingungen im Araneta Coliseum. Laut Aussage von Ringarzt Ferdie Pacheco befanden sich beide Boxer aufgrund ihres Flüssigkeitsverlustes zeitweise in Lebensgefahr.

Als die Boxer wieder fit waren, lieferten sie Zitate, die ebenfalls in die Sportgeschichte eingingen. "Ich hab ihn mit Schlägen traktiert, die eine Stadtmauer zum Einsturz gebracht hätten, und er hat sie weggesteckt", sagte Frazier über Ali.