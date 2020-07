Women's Revolution: Four Horsewomen rüttelten WWE auf

Becky Lynch, Bayley, Charlotte Flair und Sasha Banks (v.l.) sind die Four Horsewomen von WWE © WWE

Lange waren die Frauen bei WWE "Divas", hübsches Beiwerk - ehe Becky Lynch und Co. Vince McMahon zum Umdenken zwangen. Auch Ronda Rousey spielte eine Rolle.

Die einen knallhart, die anderen zumindest in den sozialen Medien eher zart: SPORT1 stellt die weiblichen Stars der Showkampf-Liga WWE - die nicht mehr Divas genannt werden wollen - in Bildern vor © SPORT1-Grafik: WWE / Instagram

Das derzeitige Aushängeschild der WWE-Frauen ist eindeutig sie: BECKY LYNCH © WWE

Das Outfit deutet darauf hin, dass sie aus einem japanischen Videospiel entsprungen ist, tatsächlich stammt Lynch aus Irland und war unter dem Namen Rebecca Knox schon in jungen Jahren eine der profiliertesten Kämpferinnen Europas © instagram.com/wwebeckylynch

Lynchs Wrestling-Karriere schien nach einem schweren Ringunfall vorbei, aber nach sieben Jahren Ringpause, in denen Lynch unter anderem als Stuntfrau und Stewardess arbeitete, entdeckte WWE sie wieder - und Lynch wurde eine der Schlüsselfiguren der "Women's Revolution" © YouTube.com/WWE

Ein Mega-Hoch hat sie seit dem SummerSlam 2018, als sie sich gegen Charlotte wandte und sich als aggressive Schurkin neu erfand. WWE belohnte es zunächst mit einer weiteren Damentitel-Regentschaft bei SmackDown, die Fans mit Ehrerbietung für die Frau, die sich jetzt im ironischen Überschwang "The Man" nennt © instagram.com/beckylynchwwe/

Denkwürdige Szene im November 2018: Lynch wurde von Nia Jax versehentlich mit einem Fausthieb voll erwischt. Vollgeschmiert mit Blut beendet Lynch das Kampfsegment trotzdem wie geplant und präsentierte sich als unverwüstliche Kriegerin © WWE Network

Der Höhepunkt des Lynch-Kults: Becky Lynch besiegte im Hauptkampf von WrestleMania 35 - dem ersten der Frauen - Ronda Rousey und Charlotte Flair und krönte sich zwischenzeitlich zum Champion sowohl des RAW- als auch des SmackDown-Kaders © WWE

Shooting Star der WWE-Frauen 2019: LACEY EVANS. Die "Sassy Southern Belle" wurde von der Liga von Null auf fast Hundert katapultiert, als böse-charismatische Gegenspielerin von Publikumsliebling Lynch - ihr Charakter ist eine Variation der "Liberty Belle" aus der Netflix-Serie "GLOW" © WWE

Evans erlebte eine schwierige Jugend in einem zerrütteten Elternhaus, wurde mit 19 Soldatin und Militärpolizistin, später auch Unternehmerin und Mutter, WWE verspricht sich eine Menge von ih © WWE

CHARLOTTE FLAIR: Die frühere Volleyballspielerin Flair nennt sich "The Queen" - nicht zu Unrecht: Sie ist die Anführerin der aktuellen weiblichen WWE-Generation. X-facher Champion, eine der besten Athletinnen der Liga © WWE 2018 All Rights Reserved

Charlottes Talent wurde ihr in die Wiege gelegt: Ihr Vater ist der "Nature Boy" Ric Flair, mit 16 World Titles langjähriger Rekord-Champion im modernen Wrestling und einer der größten Charismatiker der Szene © Getty Images

Tochter Charlotte führt das Erbe würdig fort © WWE

RONDA ROUSEY: Wechselte Anfang 2018 von der UFC zu WWE und stieg dort im Eiltempo zum Aushängeschild auf, nimmt sich seit April 2019 allerdings eine längere private Auszeit, um eine Familie zu gründen © WWE 2018 All Rights Reserved

Bei der Kampfsport-Liga UFC wurde Rousey vor ihrer WWE-Karriere zum Superstar, schmückte Magazincover und war gefragter Talkshow-Gast. Nach zwei krachenden Niederlagen war die UFC-Karriere aber vorbei, Rousey wechselte Anfang 2018 zu WWE © Getty Images

Rousey - 2008 Bronze-Gewinnerin bei Olympia im Judo - fiel weich: Sie ist seit Kindheitstagen WWE-Fan, übernahm von ihrem 2015 verstorbenen Idol "Rowdy" Roddy Piper den Spitznamen und das Outfit - und erwies sich im Ring als Naturtalent, an dem WWE noch viel Freude haben wird © WWE

Die Kalifornierin BAYLEY stieg im Sommer 2016 in den WWE-Hauptkader auf, sie ist wegen ihres natürlichen, sympathischen Auftretens ein absoluter Publikumsliebling © WWE 2016 All Rights Reserved

Aber auch im Ring ist Bayley eine Klasse für sich. Hier kassiert die Japanerin Asuka einen Kneedrop. Bayley ist hinter den Kulissen gut mit Charlotte, Banks und Lynch befreundet, die Vier nennen sich "The Four Horsewomen" © WWE 2016 All Rights Reserved

Nach einem zwischenzeitlichen Karriere-Tief ist Bayley 2019 wieder oben angekommen, regiert derzeit als SmackDown-Damenchampion © WWE

ALEXA BLISS: Die frühere Bodybuilderin und Cheerleaderin überwand als Jugendliche eine lebensbedrohliche Essstörung - bei WWE wurde sie nach ihrem Hauptkader-Debüt 2016 zum absoluten Shooting Star © WWE 2017 All Rights Reserved

Bliss nennt sich "The Goddess" und wird bei den WWE-Fans nicht nur aus optischen Gründen geschätzt © twitter.com/AlexaBliss_WWE

Bliss ist nur knapp über 1,50 Meter groß und 50 Kilo schwer, ihr athletisches Talent und vor allem ihr Charisma aber füllen den Raum. Sie hat sich viel abgeschaut von ihren erklärten Idolen: Wrestlerin Trish Stratus - und den Bösewichten des Disney-Universums © WWE 2016 All Rights Reserved

Derzeit als Kampfgefährtin an Bliss' Seite: Die Schottin NIKKI CROSS, zuvor Teil der Gruppierung SAnitY und jetzt auf eigenen Füßen stehend. Cross (eigentlich: Nicola Glencross) hat sich durch starke Auftritte in den weltweiten Independent-Ligen für WWE empfohlen © WWE

Rapper Snoop Dogg ist Wrestling-Fan, fast logisch, dass seine Cousine SASHA BANKS den Weg ins Geschäft gefunden hat © instagram.com/sashabankswwe

Können im Ring, Charisma, gutes Aussehen: Banks - Spitzname: "The Boss" - gilt als Komplettpaket. 2016 bestritt sie eine große Fehde mit Charlotte, in der der Titel immer wieder hin- und herwechselte. Seit WrestleMania 35 allerdings mit der WWE-Chefetage zerstritten, wird ihren Vertrag wohl auslaufen lassen © WWE 2016 All Rights Reserved

ASUKA: Die Japanerin wird von Experten als einer der geschlechterübergreifend besten Wrestlingstars der Welt betrachtet. Sie war über 500 Tage unbesiegter Damenchampion des NXT-Kaders, 2018 schrieb sie Geschichte als Gewinnerin des ersten Royal-Rumble-Matches der Frauen © WWE 2018 All Rights Reserved

Im wahren Leben hat Asuka (in Japan bekannt als Kana) noch viele weitere Talente: Sie war Grafikdesignerin für Nintendo, schrieb für Videospiel-Magazine, besitzt einen Frisiersalon in Yokohama und ist auch eine talentierte Badminton-Spielerin und Eiskunstläuferin © instagram.com/wwe_asuka

Seit 2019 bildet Asuka ein Team mit ihrer ebenfalls hochbegabten Landsmännin KEIRI SANE, die beiden nennen sich "Kabuki Warriors" © WWE

MICKIE JAMES: Schon Mitte der Nullerjahre als Rivalin der legendären Trish Stratus bei WWE, feierte James 2016 ein Comeback und stand dort längere Zeit Alexa Bliss zur Seite © WWE 2017 All Rights Reserved

James verdiente sich ihren Lebensunterhalt einst als Kellnerin, heute tritt sie parallel zu ihrer Ring-Karriere auch als Country-Sängerin auf © WWE 2017 All Rights Reserved

CARMELLA: Die "Princess of Staten Island" war früher Cheerleaderin bei den New England Patriots und Tänzerin bei den L.A. Lakers © WWE 2016 All Rights Reserved

Bei SmackDown war Carmella Siegerin des ersten Money-in-the-Bank-Matches der Frauen - mit Hilfe ihres früheren kongenialen Partners, dem als skurrilen Giftzwerg inszenierten James Ellsworth. Später stieg auch sie zum Damenchampion auf, derzeit Sidekick von R-Truth © WWE 2017 All Rights Reserved

BILLIE KAY (l.) und PEYTON ROYCE: Das australische Frauen-Duo - bekannt als "The IIconics" - feierte 2018 kurz nach WrestleMania sein Hauptkader-Debüt © WWE

Royce und Kay werden von WWE als unzertrennliches Glamour-Pärchen auf den Spuren der Kardashians inszeniert. Ihre Instagram-Profile hinterlassen den Eindruck, dass sie tatsächlich allerbeste Freundinnen sind - tatsächlich kennen sie sich seit ihrer gemeinsamen Schulzeit © instagram.com/billiekaywwe

Kay stammt aus Sydney, wrestlete acht Jahre lang in ihrer australischen Heimat und in den amerikanischen Independent-Ligen, ehe sie 2015 von WWE entdeckt wurde © instagram.com/billiekaywwe

Royce, eine Schülerin des früheren WCW- und WWE-Stars Lance Storm, ging einen ähnlichen Weg. Sie wurde 2015 zusammen mit Kay unter Vertrag genommen © instagram.com/peytonroycewwe

Gestatten: NATALYA, eine der erfahrensten Kräfte im WWE-Ring, erste Wrestlerin überhaupt in dritter Generation, das Geschäft liegt ihr entsprechend im Blut © instagram.com/natbynature/

Natalya ist Tochter von Jim "The Anvil" Neidhart und Nichte von Bret "The Hitman" Hart - auch seine Spezialaktion, den Sharpshooter, hat sie übernommen. Hier spürt ihn Summer Rae © Imago

Man sieht es ihr nicht auf den ersten Blick an, aber auch ALICIA FOX ist schon eine Veteranin des Geschäfts. Seit 2006 steht das frühere Model unter WWE-Vertrag. Der damalige Personalchef entdeckte das frühere Model in einem Bikini-Katalog © instagram.com/thefoxxyone/

Fox legte eine erfolgreiche Karriere hin, war ebenfalls schon mal Divenchampion, mittlerweile eher in der zweiten Reihe zu finden © Imago

NAOMI - richtiger Name: Trinity McCray - war einst Cheerleaderin bei den Orlando Magic und trat als Background-Tänzerin für Rapper Flo Rida auf © instagram.com/trinity_fatu

Diesen Hintergrund präsentiert sie auch bei WWE, legt vor ihren Matches gern spektakuläre Tanzeinlagen hin. Privat ist sie an einen Wrestler-Kollegen vergeben, sie ist die Ehefrau von Jimmy Uso © WWE 2016 All Rights Reserved

EMBER MOON: In jungen Jahren mehrfach von WWE abgelehnt, weil angeblich nicht gutaussehend genug, schliff die die Texanerin ihr Können in den Independent-Ligen - und zwang die Liga-Oberen ihr Urteil zu überdenken © WWE 2018 All Rights Reserved

Die Texanerin mit den bunten Werwolf-Kontaktlinsen machte bei NXT mit spektakulären, athletischen Matches auf sich aufmerksam. Seit 2018 auf dem aufsteigenden Ast bei RAW © WWE

SONYA DEVILLE: Als Daria Berenato 1993 in New Jersey geboren, versuchte sich erst in den Mixed Martial Arts, sattelte dann auf Wrestling um. Private Besonderheit: Sie ist die erste offen lesbische Wrestlerin bei WWE © WWE 2017 All Rights Reserved

Deville bereitete sich - wie die meisten WWE-Wrestlerin - bei der Entwicklungsliga NXT auf ihre WWE-Karriere vor. Schon dort ihre Partnerin: MANDY ROSE © twitter.com/SonyaDevilleWWE

Die aus New York stammende Rose bewarb sich - wie Deville - bei der Castingshow "Tough Enough" für eine WWE-Karriere, gewann zwar nicht, verdiente sich aber trotzdem einen Vertrag © WWE 2017 All Rights Reserved

Amanda Saccomanno - wie die 1991 geborene Rose - tatsächlich heißt, steht nicht erst seit ihrer WWE-Karriere in der Öffentlichkeit. Sie nahm an Fitness- und Bodybuilding-Wettbewerben teil und verdingte sich als Model © instagram.com/mandysacs/

Auch bei Instagram ist Rose sehr aktiv und zeigefreudig © instagram.com/mandysacs/

Ihre über 1,4 Millionen Follower wissen es zu schätzen © instagram.com/mandysacs/

RUBY RIOTT war als "Heidi Lovelace" eine profilierte Independent-Wrestlerin mit individuellem Look, seit Anfang 2017 bei WWE. Bei NXT empfahl sie sich schnell für den Sprung in den Hauptkader © WWE 2017 All Rights Reserved

Früher Partnerin von Riott in der "Riott Squad": SARAH LOGAN, auch ein Jungtalent, das in der Independent-Szene auf sich aufmerksam machte. Bekannt war die frühere Powerlifterin dort als "Crazy Mary Dobson" © WWE 2017 All Rights Reserved

Außerhalb des Rings pflegt die 1993 in Indiana geborene Logan einen etwas anderen Lebensstil als manche Kollegin, bei Instagram meldet sie sich lieber von Mittelalter- und Wikinger-Festivals als mit Bikini-Selfies © instagram.com/sarahloganwwe/

Immer an ihrer Seite: Wrestler-Kollege Raymond Rowe vom Tag Team "War Raiders", mit dem sie verlobt ist © instagram.com/sarahloganwwe/

Die ehemals Dritte im Bunde von Riott und Logan: LIV MORGAN, 1994 in New Jersey geboren unter dem eigentlich viel schöneren Namen Gionna Jene Daddio © WWE 2017 All Rights Reserved

Morgen ist eine ehemalige Cheerleaderin, die früher bei der berühmt-berüchtigten Restaurantkette Hooters arbeitete und modelte © instagram.com/yaonlylivvonce/

Ihr Kindheitstraum war allerdings stets: WWE-Star zu werden, so wie ihr Idol Lita - mit dem sie auch die Vorliebe für legere Klamotten teilt © instagram.com/yaonlylivvonce/

Morgan wurde 2014 in einem Fitness-Studio für WWE entdeckt - und hat sich ebenfalls über NXT in den Hauptkader vorgearbeitet © instagram.com/yaonlylivvonce/

Ein Blickfang im WWE-Damenkader: LANA, die "Ravishing Russian" © twitter.com/LanaWWE

Im wahren Leben heißt sie Lana Catherine Joy Perry und hat mit Russland nur so viel zu tun, dass sie als Tochter eines christlichen Missionars im Nachbarstaat Lettland aufwuchs - im Wrestling spielt sie die böse, aber schöne Putin-Freundin © Imago

Der Bulgare Rusev, ihr Schützling im Ring, ist auch im richtigen Leben der Mann an ihrer Seite. Seit Herbst 2015 sind die beiden verlobt © twitter.com/LanaWWE

Setzt eher auf rohe Kraft statt Agilität: DANA BROOKE, ehemalige Taucherin, Turnerin und - man sieht es: Bodybuilderin © WWE 2016 All Rights Reserved

Brooke wurde bei WWE als Vollstreckerin von Charlotte Flair eingeführt, mittlerweile auf Solopfaden unterwegs. Ihr Privatleben wurde 2017 von einer Tragödie überschattet. Lebensgefährte Dallas McCarver, ebenfalls Bodybuilder, starb mit nur 26 Jahren, weil er an seinem Essen erstickte © instagram.com/ashasebera_danabrooke

Ein noch größeres Kraftpaket als Brooke: NIA JAX, ehemaliges Plus-Size-Model und Cousine von WWE-Legende und Hollywood-Star Dwayne "The Rock" Johnson © instagram.com/therock

Jax gewann 2018 bei WrestleMania den RAW-Damentitel, abseits des Rings tut sie sich als Vorkämpferin gegen Bullying und Bodyshaming hervor © Getty Images

Aktuell an Jax' Seite: TAMINA, Als Adoptivtochter des WWE-Hall-of-Fame-Mitglieds Jimmy Snuka war ihr Weg in den Ring vorgezeichnet. Seit 2010 füllt auch sie bei WWE die Rolle als weibliches Powerhouse aus. Privat ist Snuka (Jahrgang 1978) zweifache Mutter © instagram.com/saronasnukawwe

ZELINA VEGA: Debütierte 2018 als Begleiterin von Andrade Almas im WWE-Hauptkader, war selbst als Thea Trinidad aber auch eine profilierte Indy-Wrestlerin - und dürfte früher oder später auch mehr Gelegenheit bekommen, ihr Talent zu zeigen © instagram.com/zelina_vegawwe