Khabib - McGregor, UFC: Nie 2. Kampf wegen echtem Hass?

Vom Nobody zum Weltstar: Die steile Karriere des Conor McGregor

Khabib Nurmagomedov gegen Conor McGregor - es könnte der lukrativste Rückkampf in der Geschichte der UFC werden. Ob er je zustande kommt, ist allerdings ungewiss.

Nurmagomedov hat im Herbst 2020 seinen Rücktritt erklärt - und selbst, wenn er es sich anders überlegen sollte: Der russische Bezwinger des irischen MMA-Phänomens hat mehrfach anklingen lassen, dass er das Rematch "Khabib vs. McGregor 2" aus persönlichen Gründen nicht will.

Reale Verbitterung nach den hässlichen Ereignissen vor und nach Kampf 1 ? Oder branchenübliche Spielchen? Und was steckt hinter dem Streit der beiden?

Der schlechte Ruf beeinträchtigt die UFC dennoch bis heute. In Deutschland bekam die UFC 2010 TV-Verbot, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien monierte "Tabubrüche, wie das Einschlagen auf einen am Boden liegenden Gegner" © Getty Images

Die in die Defensive geratene Liga sah ein, dass sie sich zügeln musste. Die schlimmsten Gewaltexzesse wurden verboten, Handschuhe und Gewichtsklassen eingeführt, die Kooperation mit den Athletik-Kommissionen gesucht. Die gebändigte UFC wurde zu einer überaus erfolgreichen Sportliga, auch McCain erkannte es an © Getty Images

Der 2018 verstorbene US-Senator John McCain bezeichnete die UFC als "menschliche Hahnenkämpfe" und schickte Verbotsforderungen an alle 50 zuständigen US-Gouverneure, 36 von ihnen folgten dem Aufruf. Der UFC drohte das Aus © Getty Images

In den frühen Käfig-Fights waren Kopfstöße ebenso erlaubt wie Tiefschläge, Haareziehen und so genanntes "Fish-Hooking", das Zerren an Mund, Nasenlöchern oder anderen Körperöffnungen. Als die Politik darauf aufmerksam wurde, war das Entsetzen groß © Getty Images

SKANDAL-AKTE UFC: Nicht nur ihre Star-Kämpfer, auch die Liga selbst ist von einer kontroversen Geschichte geprägt. In ihren Anfängen, in den Neunzigern, vermarktete sie sich als weitgehend regelloser Fight Club © Getty Images

SKANDAL-AKTE BROCK LESNAR: Der WWE-Star regierte zwischen 2008 und 2010 als Schwergewichts-Champ bei der UFC und bescherte der Liga wegen seiner Crossover-Popularität viele große Zahltage. 2016 wagte er ein Comeback - das in einem Doping-Debakel endete © Getty Images

Jones stand auch im Mittelpunkt, als erstmals ein UFC-Event abgesagt werden musste: Im September 2012 weigerte er sich gegen Chael Sonnen anzutreten, der kurzfristig den verletzten Dan Henderson ersetzen sollte. Er erntete heftige Kritik - obwohl in dem Fall verständlich war, dass er Vorbereitungszeit für den neuen Kontrahenten einforderte © Getty Images

Ein kleiner Auszug aus der Liste seiner Verfehlungen: Trunkenheit am Steuer, Kokain-Missbrauch, homophobe Kommentare bei Instagram (er behauptete, gehackt worden zu sein), eine Prügelei mit Gegner Daniel Cormier, Fahrerflucht nach einem Unfall, bei dem eine schwangere Frau verletzt wurde © Getty Images

Die Polizei nahm McGregor nach Ansicht des Videomaterials in dessen Wohnung fest. Er wurde später gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 12.500 Dollar wieder freigelassen © Getty Images

Im März 2019 hat McGregor seine Akte um ein weiteres Kapitel erweitert. Am Montag ist er festgenommen worden, nachdem er das Handy eines Fans erst aus der Hand geschlagen hat und anschließend auf dem Gerät herumgetrampelt ist © Getty Images

McGregor war schon im April vor dem Fight bei einem Pressetermin in den Katakomben auf einen Bus mit UFC-Fightern losgegangen, dabei demolierte er unter anderem die Scheibe. Hinterher tönte McGregor in Richtung Nurmagomedov: "Wenn er rausgekommen wäre, wäre er jetzt tot und ich in einer Zelle" © SPORT1-Grafik: Getty Images / UFC

McGregor sorgte einmal auch für einen Skandal, als eigentlich sein Kumpel Charlie Ward für die kleinere Liga Bellator im Oktagon stand. McGregor sprang nach einem K.o.-Hieb von Ward gegen John Redmond in den Käfig, um mit seinem Landsmann zu feiern © Getty Images

Schließlich flogen Gegenstände aus beiden Lagern, McGregor selbst warf mehrere volle Plastik-Wasserflaschen und eine Energy-Drink-Dose in Richtung Diaz. Die Gefahr, dass Unbeteiligte verletzt werden, nahm er billigend in Kauf © UFC

Aber "er hat einfach weitergemacht, bis er den Laden verlassen hat", gab sie später bei der Polizei zu Protokoll. Da Jones zwischenzeitlich einen Termin zur Anhörung vor Gericht versäumt hatte, wurde er sogar per Haftbefehl gesucht. Dieser ist mittlerweile aber wieder aufgehoben © Getty Images

Daraufhin soll sie Jones auf seinen Schoß gezogen und am Nacken geküsst haben. Zusätzlich soll er die Frau auch noch in einen Würgegriff genommen und sie anschließend im Intimbereich angefasst haben. Zwei Mal hätte sie ihn darauf hingewiesen, dass er sie dort nicht berühren darf, es sei denn, er bezahle 100 US-Dollar. © Getty Images

Zuletzt ist jetzt Jon Jones auffällig geworden. Er soll im April, laut Medienberichten, in einem Stripklub eine Kellnerin tätlich angegriffen und genötigt haben. Der UFC-Star soll die Kellnerin zu einem Lap Dance aufgefordert haben, was ihr aber vom Klub aus nicht gestattet ist. © Getty Images

Ihre Großveranstaltungen sind Mega-Events, auch in Deutschland fiebert mittlerweile ein breites Publikum mit Conor McGregor und Co. Die Kampfsport-Liga UFC ist ein globales Phänomen geworden, ihre Mutterfirma Zuffa mehrere Milliarden Dollar wert – immer wieder aber überschatten Skandale ihren Erfolg. © Getty Images

Khabib: McGregor soll "neun oder zehn Kämpfe gewinnen"

Vor seinem Fight bei UFC 242 im September 2019, bei dem Nurmagomedov sich seinen Leichtgewichts-Titel gegen Dustin Poirier zurückholte , hatte er seinem Rivalen McGregor hohe Hürden gesetzt, bevor er in ein erneutes Aufeinandertreffen einwilligen würde - und sich im gleichen Atemzug gegen die Interpretation verwahrt, es damit nicht ernst zu meinen.

"Dieser Typ muss zurückkommen und neun oder zehn Kämpfe in Folge gewinnen", sagte Nurmagomedov bei ESPN: "Vielleicht denken Menschen, die das Interview sehen: 'Oh, er denkt so, aber wenn die UFC fragt, ob er gegen Conor kämpft und Millionen bietet, wird er annehmen.' Nein. Komm zurück und zeige wer du bist."

Er wolle "gegen richtige Jungs kämpfen - Dustin Poirier, Tony Ferguson, vielleicht will einer der besten Athleten aller Zeiten, Georges St. Pierre, kämpfen. Ich will gegen diese Jungs antreten und nicht gegen einen Typen, der niemals gewinnt."

Conor McGregor ist zurück! Der UFC-Superstar schlug in Las Vegas seinen Gegner Donald Cerrone nach 40 Sekunden K.o und meldete sich eindrucksvoll zurück. Der Ire ist nun der erste UFC-Kämpfer, der in drei verschiedenen Gewichtsklassen per Knock-out siegte © Getty Images

Bereits nach wenigen Sekunden traf McGregor seinen Gegner am Kinn und brachte ihn dadurch zu Fall. Anschließend traf er ihn mit weiteren Schlägen, bevor der Ringrichter auf technischen K.o. entschied. Für McGregor war es der erste Auftritt im Oktagon seit Oktober 2018 © Getty Images

Damals war er von UFC-Champion Khabib Nurmagomedow verdroschen worden. SPORT1 zeigt das wilde Leben von Conor McGregor, dessen Karriere auch von zwielichtigen Skandalen überschattet wird © SPORT1-Montage: Getty Images/ Instagram @thenotoriousmma

Der junge McGregor im Jahr 2011 mit Freundin Dee Devlin, mit der er bis heute zusammen ist. Der Superstar-Ruhm war fern, der in einem Vorort von Dublin geborene McGregor ging in eine Klempner-Lehre, lebte zwischenzeitlich von der Sozialhilfe © instagram.com/thenotoriousmma

Nach einer kurzen Amateur-Karriere als Boxer wechselte McGregor zu den Mixed Martial Arts und machte die weltgrößte Liga UFC auf sich aufmerksam. 2013 ging dort sein Stern mit einem Debütsieg über Marcus Brimage auf © Getty Images

McGregors unorthodoxe Mischung aus Boxhieben und Taekwondo-Kicks trug ihn auch zum Sieg über Max Holloway - bei dem McGregor sich aber einen Kreuzbandriss zuzog, der seine Karriere erstmal ausbremste © Getty Images

McGregor kam zurück und konnte seine Siegesserie mit diversen spektakulären Fights fortsetzen. Zugleich zeigte sich, dass er auch die andere Hälfte des Geschäfts gut verstand: gekonnte Selbstvermarktung durch stylische Auftritte und Trash-Talk - im Geiste von Floyd "Money" Mayweather und den Wrestling-Stars von WWE © Getty Images

Am 12. Dezember 2015 schlug in Las Vegas bei UFC 194 die Stunde der Wahrheit für McGregor: Er forderte Jose Aldo um den Federgewichts-Titel der UFC heraus - und machte in nur 13 Sekunden mit einem krachenden linken Haken alles klar © Getty Images

Der ohnehin schon große Hype um den "Notorious One" - UFC 194 war bis dahin die zweiterfolgreichste Show der Liga-Geschichte - wurde nach dem Blitz-K.o. gigantisch. Aus dem Kampfsport-Phänomen wurde ein Weltstar © Getty Images

Und was ein echter Weltstar ist, der lässt es auch raushängen: McGregor leistet sich ein protziges Luxus-Leben und lässt die Welt mittels sozialer Medien daran teilhaben © instagram.com/thenotoriousmma

Sein Haus ... © UFC

... sein Auto ... © instagram.com/thenotoriousmma

... sein Boot ... © instagram.com/thenotoriousmma

... sein Privatflugzeug: McGregor stellt alles, was er hat, gern zur Schau © instagram.com/thenotoriousmma

Selbst das Dreirad seines 2017 geborenen Sohnes Conor Jr. ist von Bentley © instagram.com/thenotoriousmma

Auch seine Treffen mit anderen Weltstars präsentiert McGregor großflächig: Justin Timberlake ... © instagram.com/thenotoriousmma

... U2-Sänger Bono ... © instagram.com/thenotoriousmma

... Cristiano Ronaldo ... © instagram.com/thenotoriousmma

... Jennifer Lopez © instagram.com/thenotoriousmma

McGregor inszeniert sich als Mann von Welt, zugleich aber auch als treuer und fürsorglicher Familienmensch mit Freundin Dee und Sohn Conor Jr. © instagram.com/thenotoriousmma

McGregors öffentliches Leben ist ähnlich wie das von Mayweather: Selbstvermarktung in Perfektion © instagram.com/thenotoriousmma

Für McGregors Auftritte im Octagon und um seine Kämpfe herum gilt dasselbe: McGregor versteht es, mit kalkuliert wirkenden Eklats gezielt für Schlagzeilen zu sorgen - man denke etwa an die Pressekonferenz mit Nate Diaz, an deren Ende sich die beiden mit vollen Wasserflaschen bewarfen (und dabei auch Unbeteiligte in Verletzungsgefahr brachten) © Getty Images

Diaz hatte McGregor im März 2016 dessen ersten Niederlage bei der UFC zugefügt, McGregor musste sich einem Rear Naked Choke beugen. Der kurzfristig als Ersatzgegner für Rafael dos Anjos eingesprungene Diaz war als Weltergewichtler allerdings auch im Vorteil, die Pleite wog für McGregor nicht allzu schwer © Getty Images

Einen blutigen Rückkampf gegen Diaz fünf Monate später konnte McGregor - der seine Fans zwischenzeitlich mit der Andeutung eines Rücktritts verwirrte - dann auch für sich entscheiden und die Scharte damit auswetzen © Getty Images

Im November 2016 begab McGregor sich dann auf historische Mission: Er forderte Leichtgewichts-Champion Eddie Alvarez heraus - mit dem Ziel, erster UFC-Kämpfer zu werden, der gleichzeitig die Gürtel zweier Gewichtsklassen hält © Getty Images

Tatsächlich bezwang McGregor Alvarez durch technischen K.o. in der zweiten Runde ... © Getty Images

... seine Karriere bei der UFC hatte ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht © Getty Images

McGregor sah dann die Zeit gekommen für ein noch größeres Projekt, finanziell zumindest: Es kam zum Mega-Fight gegen Floyd Mayweather - im Boxring © Getty Images

Der Hype um das sportartenübergreifende Event überstieg alles bisher dagewesene: Mayweather und McGregor zogen schon die vorangehenden Pressekonferenzen zur Event-Serie auf, die durch mehrere Städte auf unterschiedlichen Kontinenten zog © Getty Images

McGregor wusste natürlich ebenso gut wie Mayweather, was zur Promotion des Fights gefragt war: denkwürdige Auftritte in Wort und Bild © Getty Images

McGregor hielt gegen den unter den Umständen klar favorisierten Mayweather zehn Runden durch, ehe der Ringrichter den Kampf abbrach © Getty Images

McGregor hatte wie erwartet verloren, aber noch mehr Geld (geschätzt: 100 Millionen Dollar), Ruhm und Werbewert gewonnen. Schon die Pressekonferenz nach dem Fight nutzte er schon wieder zur Promotion seiner eigenen Whiskey-Marke © Getty Images

Im April 2018 stand McGregor wieder in den Schlagzeilen - aus unrühmlichen Gründen: Er wurde verhaftet, weil er dem UFC-Kollegen Khabib Nurmagomedev bei einem Promo-Event nachstellte und dabei völlig entgleiste © Getty Images

McGregor warf eine stählerne Absperrung gegen einen Bus, in dem Khabib saß. Zwei unbeteiligte Kämpfer wurden verletzt, gegen McGregor Haftbefehl erlassen © Getty Images / SPORT1 / UFC

McGregor stellte sich den Behörden und wurde zunächst auf Kaution freigelassen, letztlich wurde er zu Sozialstunden und zu therapeutischen Maßnahmen verurteilt © Getty Images

UFC-Boss Dana White (M.) dementierte Spekulationen, dass es sich bei der Aktion um einen großen Publicity-Stunt handelte, aber recht und billig ist ihm die zusätzliche Aufmerksamkeit letztlich doch: Im August 2018 wurde McGregors Comeback-Fight angesetzt - gegen Khabib, der sich in der Zwischenzeit den Leichtgewichts-Titel gesichert hatte, der McGregor wegen Untätigkeit aberkannt worden war © Getty Images

In dem Russen fand McGregor am 6. Oktober 2018 seinen Meister: Khabib zwang den "Notorious One" in Runde 4 zur Aufgabe und blieb Champion © Getty Images

Unmittelbar nach dem Fight gab es den nächsten Skandal, es brachen Schlägereien zwischen den Lagern aus: Khabib attackierte einen Trainingspartner McGregors, auch McGregor wurde in einem Streit mit Khabibs Cousin handgreiflich © Getty Images

Im März 2019 hatte McGregor wieder Ärger mit der Polizei: Er zerstörte in Miami aus Unlust, sich fotografieren zu lassen, das Handy eines Fans und wurde festgenommen. Es sollte nur der Auftakt eines äußerst ereignisreichen Monats sein © Getty Images

Kurz darauf kündigte er völlig überraschend seinen Rücktritt vom MMA-Sport an - obwohl er erst im Herbst 2018 einen Langzeitvertrag unterschrieben hatte. Ein Schachzug, um eine schnelle Aufbesserung des Vertrags auszuhandeln? Oder ein Ablenkungsmanöver von einem weiteres Skandal, der kurz danach bekannt wurde? © Getty Images

Die "New York Times" machte nach McGregors Rücktritt einen Vergewaltigungs-Vorwurf gegen ihn öffentlich. Eine Frau beschuldigt McGregor, sich im Dezember 2018 in einem Hotel an ihr vergangen zu haben, McGregor sei im Januar verhaftet worden, die Ermittlungen laufen. McGregors Lager dementiert die Ermittlungen nicht, bestreitet aber einen Zusammenhang © Getty Images

Noch ein Skandal folgt im April: Videoaufnahmen zeigen, wie McGregor in einem Pub in Dublin einen älteren Mann schlug. Der unglaubliche Grund, der anscheinend hinter dem Ausraster steckte: Der Mann hatte es abgelehnt, sich von McGregor einen Whiskey ausgeben zu lassen © Getty Images

Bereits im August 2019 zeichnete sich ab, dass McGregors Weg zurück ins Kampf-Achteck führen wird. In einem großen Interview mit "ESPN" bat McGregor um Verzeihung für seine Verfehlung und kündigte an, ein Comeback anzustreben © twitter.com/TheNotoriousMMA