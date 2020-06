Clemens Tönnies: Rassismus oder nicht? Rede im Wortlaut

Clemens Tönnies' Aussagen sorgten für viel Unruhe auf Schalke. Was aber genau hat der S04-Boss eigentlich gesagt? Eine Tonaufnahme gab Aufschluss.

Rassistisch oder nicht? Die umstrittenen Aussagen von Schalkes Aufsichtsratsvorsitzendem Clemens Tönnies beim "Tag des Handwerks" in Paderborn am 1. August 2019 haben für mächtig Unruhe gesorgt.

Das sagte Schalke-Boss Tönnies

Was aber genau hat der 63-Jährige auf der Bühne in Paderborn eigentlich gesagt?

Die Aussagen von Clemens Tönnies beim "Tag des Handwerks" im Wortlaut:

"Und wenn wir zwischen 20 und 27 Milliarden Euro investieren, um ein Beispiel zu geben, in die Welt hinaus, um 0,0016 Prozent CO2, bezogen auf den Globus, zu verändern: Warum gehen wir eigentlich nicht her und geben das Geld dem Gerd Müller, unserem Entwicklungsminister, und der spendiert jedes Jahr 20 große Kraftwerke nach Afrika?

Ich bin in Sambia gewesen, dort gibt es 14,6 Kinder pro Pärchen. Ja, was machen die, wenn's dunkel ist?"

Statistiken widerlegen Tönnies' Aussage

Erhebungen der Vereinten Nationen zwischen 2010 und 2015 kommen jedoch zu dem Ergebnis, dass eine Frau in Sambia in ihrem Leben durchschnittlich 5,2 Kinder zur Welt bringt. Laut Weltbank-Zahlen von 2017 liegt die Fertilitätsrate sogar nur bei 4,9. Was die Aussagen ebenfalls fragwürdig macht: Afrika trägt trotz seines Bevölkerungsreichtums weit weniger zur Erderwärmung bei als Europa, Amerika und Asien.