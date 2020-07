Deutschland - Brasilien: Das Trauma des 7:1 im WM-Halbfinale 2014

Deutscher Triumph für die Ewigkeit: So lief das 7:1 gegen Brasilien

Am 8. Juli 2014 fügt die deutsche Nationalmannschaft auf dem Weg zum WM-Titel der Selecao eine historische Niederlage zu. Das 1:7 wird für Brasilien zum Trauma.

Als das Halbfinale der Copa América gegen Argentinien abgepfiffen wurde, war es für die Selecao und die 200 Millionen Brasilianer jener Moment, in dem sich die Freude des Augenblicks mit dem Trost für die Vergangenheit vereinte.

2:0 gewann Brasilien diesmal im Stadion Mineirao von Belo Horizonte, an jenem Ort, an dem die stolze Nation des Rekordweltmeisters 2014 ihre verheerendste Fußball-Niederlage vom späteren Titelgewinner Deutschland zugefügt bekommen hatte.

Schock von Mineirao wirkt nach

Als Mineiraco (Schock von Mineirao) ist die Niederlage gegen Deutschland in die Geschichte eingegangen und damit auf eine Stufe gestellt worden mit dem völlig unerwarteten 1:2 gegen Uruguay 1950 im Maracana, seither bekannt als Maracanaco.

"Und doch wird mein Sohn in 40 Jahren seinen Söhnen nicht erzählen: 'Euer Opa ist einst in Japan Weltmeister geworden.' Nein, er wird sagen: 'Euer Opa war dabei, als das sete a um passiert ist'", prophezeite Paiva.

7:1 gegen Brasilien bleibt unvergessen

Auch in Deutschland ist das ein bisschen so. Wer erzählt, dass er beim 7:1 im Stadion gewesen sei, erntet nicht selten mehr Erstaunen als für Augenzeugen-Berichte vom gewonnenen Finale gegen Argentinien am 13. Juli 2014.