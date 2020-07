Sebastian Vettel lernte Frau Hanna bei WM 2006 lieben

Im Juni 2019 hat der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel seine langjährige Lebensgefährtin Hanna Prater geheiratet. Das Paar, das sich seit der gemeinsamen Schulzeit in Vettels Heimatstadt Heppenheim kennt, lebt seit Jahren in der Schweiz und hat die beiden Töchter Emily und Matilda.

Laut Bild gaben sich die beiden im französischen Le Castellet in einer standesamtlichen Zeremonie im Familienkreis das Ja-Wort, beim darauffolgenden Frankreich-GP machte ein goldener Ring an Vettels Hand die dann auch offiziell bestätigte Trauung öffentlich.

WM 2006 brachte Sebastian Vettel und Hanna Prater zusammen

"Ich erinnere mich gerne an das 1:4 zwischen Japan und Brasilien in Dortmund zurück. Ronaldo, Ronaldinho, ein WM-Spiel mit fünf Toren", sagte Vettel: "Aber es gab noch einen anderen unvergesslichen Moment an jenem Abend: Ich bin mit meiner jetzigen Freundin zusammengekommen. Der Besuch im Dortmunder Stadion war so etwas wie ein Schlüsselmoment in meinem Leben."