Attitude Era: Wie WWE ein Mythos schuf - und warum er endete

Die "Attitude Era" der früheren WWF war ein Erfolgsrezept, eine Zauberformel, die als entscheidend im "Monday Night War" galt, in dem die Promotion Ende der neunziger Jahre mit Stars wie "Stone Cold" Steve Austin und The Rock die Showkampf-Marktführerschaft dauerhaft eroberte.

Unter tragischen Umständen starb auch der ULTIMATE WARRIOR, der 1990 Hulk Hogan als erster WWF-Star bei WrestleMania besiegen durfte. Im Alter von 54 Jahren erlag er 2014 einem Herzinfarkt, wenige Tage nach seiner Aufnahme in die WWE Hall of Fame © Imago

In den Achtzigern der wohl größte WWF-Star neben Hulk Hogan, starb RANDY SAVAGE im Mai 2011 mit 58, als er am Steuer seines Wagens einen Herzinfarkt erlitt. Er hatte nicht diagnostizierte Herzprobleme © Getty Images

Kein langes Leben war auch Hogans legendärem Rivalen ANDRE THE GIANT beschieden. Der ikonische "Big Man", der auch in Hollywood einige Rollen hatte ("Die Braut des Prinzen"), starb 1993 im Alter von 46 Jahren an Herzversagen. Er war durch seinen Riesenwuchs gesundheitlich schwer beeinträchtigt © Getty Images

Frühe Todesfälle gehörten in den vergangenen Jahren leider immer wieder zum Wrestling. Einer der prominentesten, Ex-Champion EDDIE GUERRERO, der ebenfalls eine Drogen-Vergangenheit hatte, starb 2005 im Alter von 38 Jahren an einem Herzinfarkt © Getty Images

Viele Weggefährten Lugers sind nicht mehr am Leben. Ex-WWF-Champion YOKOZUNA (l.) starb 2000 34-jährig an einem Lungenödem. Curt Hennig alias MR. PERFECT (r.) erlag drei Jahre später mit 44 Jahren einer Drogenvergiftung © twitter.com/@WWENetwork

Auch diesem WWF- und WCW-Star ist es nicht gut ergangen: Der muskulöse LEX LUGER wurde in den frühen Neunzigern als Nachfolger von Hogan in Szene gesetzt. Er konnte dem nicht ganz gerecht werden, schlimmer aber war, was hinter den Kulissen passierte © twitter.com/@WWENetwork

SCOTT HALL: Nashs Partner und ebenfalls Gründungsmitglied der nWo, zuvor in der WWF als "The Bad Guy" Razor Ramon einer der größten Charismatiker seiner Zeit. Seine Karriere wurde aber wiederholt durch Alkohol- und Drogenprobleme ausgebremst © instagram.com/scotthallnwo

KEVIN NASH: Der 2,08-Meter-Riese war in den Neunzigern als "Diesel" WWF-Champion, später gründete er mit Hulk Hogan bei der Konkurrenzliga WCW die legendäre und revolutionäre Gruppierung "New World Order" (nWo) © Imago

Verletzungsbedingt machte der Stinger 2016 bei seiner Aufnahme in die WWE Hall of Fame schließlich Schluss - kam aber seitdem doch nochmal ins Grübeln. Er hofft nach eigenen Angaben noch auf ein Match mit dem Undertaker. Eher unwahrscheinlich, dass es noch zustande kommt © twitter.com/WWE

Als Hogan zum Bösewicht wurde, wurde Sting mit einem an den Film "The Crow" angelehnten Charakter als heldenhafter Rächer und Gegenspieler Hogans inszeniert © Getty Images

Punk versuchte einen sportlichen Neustart, trat als MMA-Kämpfer bei UFC an, verlor seinen Debütkampf gegen Mickey Gall allerdings krachend. Auch ein zweiter Kampf gegen Mike Jackson ging verloren. UFC-Präsident Dana White erklärte anschließend, dass der 40-Jährige keine Zukunft in der MMA-Liga habe © Getty Images

2016 feiert Goldberg mit 49 Jahren ein umjubeltes Comeback, das ein Jahr später mit einer Niederlage gegen Brock Lesnar endet. Goldberg ging mit den Worten: "Sag niemals nie". Vor WrestleMania 34 zog er in die WWE Hall of Fame ein, 2019 tritt er gegen den Undertaker nochmal für WWE an © WWE 2017 All Rights Reserved

Nach seiner Karriere genoss der 53 Jahre alte Hobby-Jäger das Leben auf seiner Ranch in Texas. Zuletzt heuerte Michaels als Nachwuchstrainer bei WWE an und zog nach Florida © twitter.com/ShawnMichaels

SHAWN MICHAELS: "I'm just a sexy boy, I'm not your boy toy": Die selbst gesungene Einzugsmusik des "Heartbreak Kid" ist Wrestling-Fans noch in bester Erinnerung - wenn auch nicht unbedingt aus Gründen der musikalischen Qualität © dpa Picture Alliance

2019 kehrte Batista noch ein letztes Mal in den WWE-Ring zurück und schloss seine Karriere dort mit einem letzten Match gegen den alten Rivalen Triple H ab © WWE 2018 All Rights Reserved

Der 49-Jährige ergatterte tragende Rollen im Blockbuster "Guardians of the Galaxy" und als Bond-Gegenspieler in "Spectre" © Getty Images

Johnson aber vergaß seine Wurzeln nicht, kehrte 2011 nach längerer Pause in den WWE-Ring zurück und reichte in zwei großen Matches die Fackel an den neuen Star John Cena weiter. Legt bis heute immer wieder Gastauftritte für WWE hin © Imago

Johnson bekam Angebote aus Hollywood und wurde nach seiner Rolle in "Die Mumie kehrt zurück" zum großen Filmstar, Box-Office-Zugpferd und "Sexiest Man Alive". Kein Wrestling-Star, auch nicht Hogan, war außerhalb des Rings je so erfolgreich wie der 46-Jährige © Getty Images

Tragisch: Harts alte Weggefährten aus der Hart Foundation sind allesamt zu früh verstorben: Bruder Owen Hart (l.) bei einem missglückten Ring-Stunt 1999, Brian Pillman (2.v.l..) 1997 an Herzversagen, Schwager "British Bulldog" Davey Boy Smith 2002 aus demselben Grund, Jim "The Anvil" Neidhart 2018 schließlich infolge von Alzheimer © WWE 2018 All Rights Reserved

BRET "HITMAN" HART: Nach der Ära Hogan Eckpfeiler der WWF in den Neunzigern, auch in Deutschland, wo Wrestling damals boomte, enorm populär © WWE

Im Juli 2018 folgte die Begnadigung: Hogan wurde nach diversen Entschuldigungen für sein Verhalten wieder in die Hall of Fame aufgenommen © Getty Images

Hogan mehrte seinen Ruhm als Schauspieler, Reality-Star ("Hogan knows best") und durch zahlreiche Show-Auftritte außerhalb des Rings. Vom Wrestling konnte er auch lange nicht lassen, bestritt seinen letzten Kampf erst 2012 - mit 59 © Getty Images

HULK HOGAN: "Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you?" In den Achtzigern war der Hulkster der Superstar der früheren WWF, mit dem der Showkampf zum globalen Phänomen wurde © Imago

Hulk Hogan, Shawn Michaels, The Rock und Co.: Das machen die Wrestling-Stars der Achtziger, der Neunziger und der Nuller-Jahre heute? SPORT1 gibt den Überblick © SPORT1-Grafik: Paul Haenel/Getty Images/Imago/Twitter/Instagram

1993 - 1996: WWE vor Attitude Ära in prekärer Lage

"Stone Cold" Steve Austin als Antiheld

1997: Vince McMahon verkündet Gründungsmanifest

Am 15. Dezember 1997 - dem Tag, an dem Hart sein Debüt bei der WCW-TV-Show Monday Nitro feierte - wandte McMahon sich bei RAW mit einer zweiminütigen Ansprache an sein Publikum und versprach, es künftig "auf eine zeitgemäßere Weise zu unterhalten".

Noch mehr als bisher wollte er die Einflüsse aus anderen Unterhaltungssparten aufnehmen. Er nannte konkret unter anderem "Seifenopern wie 'The Days of our Lives', Musikvideos auf MTV, Talkshows wie Jerry Springer, Cartoons wie 'King of the Hill' und Sitcoms wie 'Seinfeld'" als Vorbilder.

Pornostars, Zuhälter, sexy Divas

McMahon setzte von nun an in aller Konsequenz darauf, Reizpunkte zu schaffen: Er setzte "Hardcore-Matches", bei denen die Wrestler mit Gegenständen aufeinander eindroschen und oft Blut vergossen. Er inszenierte weibliche Stars wie Sunny , Sable und Goldusts Managerin Marlena zunehmend freizügig und sexualisiert. Auch einige Männer wurden in frivolen Charakteren dargestellt, als Pornostars (Val Venis) oder als Zuhälter (The Godfather).

2001: Sieg im Monday Night War gegen WCW

RAW lockte zwischen 1998 und 2000 mehr Zuschauer an als je zuvor, der Hype wurde so groß, dass die WWF im Jahr 2000 die zweite große Wochenshow SmackDown etablieren konnte. WCW hatte bald nichts mehr entgegen zu setzen, sie rutschte selbst in eine Kreativkrise, verlor aufstrebende Stars wie Chris Jericho, Chris Benoit und Eddie Guerrero an die WWF. Ein Großteil der Fans wandte sich ab, Mutterkonzern und TV-Partner Time Warner ließ die Promotion 2001 fallen und verkaufte sie - an McMahon.

Im Januar 1993 ging die WWE-TV-Show Monday Night RAW zum ersten Mal über den Sender. Im Januar 2018 feierte die Liga ihre Flaggschiff-Sendung mit einer großen Jubiläums-Ausgabe. Als Teil des Vorab-Hypes hat die Showkampf-Liga die aus ihrer Sicht 100 größten Momente bei RAW gekürt © Getty Images

Es fehlen zwar die emotionalen Gedenkshows für die verstorbenen Owen Hart, Eddie Guerrero und den später als Doppelmörder entlarvten Chris Benoit. Insgesamt aber liefern die 100 größten RAW-Momente einen spannenden Streifzug durch die WWE-Ären. SPORT1 zeigt die besten Momente aus 25 ereignisreichen Jahren © SPORT1-Grafik: Davina Knigge / WWE 2018 All Rights Reserved

11. JANUAR 1993 - Im New Yorker Manhattan Center veranstaltet WWE (damals noch: WWF) die erste RAW-Ausgabe. Schon damals dabei: der junge Shawn Michaels (rechts oben). Der "Heartbreak Kid" besiegt zum Auftakt den bunten Vogel Max Moon © WWE 2018 All Rights Reserved

17, MAI 1993 - Ein unvergessener Höhepunkt der RAW-Frühzeit: Bösewicht Razor Ramon tritt gegen einen vermeintlichen Fallobst-Gegner namens "The Kid" (Sean Waltman) an - und verliert. Ramon rastet aus, sein Gegner wird als "1-2-3-Kid" selbst zum Star © WWE 2018 All Rights Reserved

4. NOVEMBER 1996 - Eines der kontroversesten WWF-Segmente aller Zeiten. Der kurz darauf viel zu früh verstorbene "Loose Cannon" Brian Pillman gibt ein Interview in seinem Haus - in das sein Erzrivale "Stone Cold" Steve Austin dann einbricht. Pillman zückt eine Pistole, um ihn zu vertreiben © WWE 2018 All Rights Reserved

13. FEBRUAR 1997 - "I've lost my smile!" WWF-Champion Shawn Michaels tritt seinen Titel wegen einer angeblich Karriere bedrohenden Knieverletzung ab und rührt viele Fans zu Tränen. Angeblich ist die wahre Geschichte eine andere: Michaels soll es abgelehnt haben, seinen Gürtel wie geplant im Ring an seinen Rivalen Bret Hart abzutreten © WWE 2018 All Rights Reserved

9. JUNI 1997 - Diesem Mann mochte man nicht im Dunkeln begegnen: Der psychopathische Bösewicht Mankind (Mick Foley) verbreitet Angst und Schrecken. Bei einem Interview mit Kommentatoren-Legende Jim Ross geht er auf ihn los und nimmt ihn in seinen Betäubungsgriff "Mandible Claw" © WWE 2018 All Rights Reserved

14. JULI 1997 - Foleys Alter Ego dagegen ist ein Netter: Als "Dude Love" schließt er sich mit dem ebenfalls zum Publikum gewordenen Steve Austin zusammen und gewinnt mit ihm gemeinsam die Tag Team Titel © WWE 2018 All Rights Reserved

22. SEPTEMBER 1997 - Der rebellische Publikumsliebling "Stone Cold" Steve Austin pfeift auf die Aufforderung von WWF-Chef Vince McMahon sich ihm unterzuordnen - und verpasst ihm seinen Stone Cold Stunner. Daraus entwickelt sich die Mega-Fehde, die die damals heftig kriselnde Liga wieder in die Spur bringt © WWE 2018 All Rights Reserved

17. NOVEMBER 1997 - McMahon rechtfertigt den "Montreal Screwjob", den realen Eklat um eine von ihm gegen die Absprache initiierte Niederlage des zur Konkurrenzliga WCW abwandernden Bret "Hitman" Hart gegen Shawn Michaels. McMahons berühmtes Fazit: Nicht er habe Bret betrogen, sondern er sich selbst - "Bret screwed Bret!" © WWE 2018 All Rights Reserved

15. DEZEMBER 1997 - Ein früher Vorgeschmack auf die legendäre Rivalität zwischen Steve Austin und The Rock: Austin widersetzt sich der Aufforderung, seinen ihm aberkannten Intercontinental Title an den Jungstar abzutreten - und wirft ihn stattdessen in einen Fluss © WWE 2018 All Rights Reserved

19. JANUAR 1998 - Box-Legende Mike Tyson gibt sich bei der WWF die Ehre. Er wird von Steve Austin unfreundlich empfangen. Er zeigt ihm einen doppelten Stinkefinger und provoziert eine Keilerei. Noch ein Aufsehen erregender Moment, der viele Zuschauer zur WWF zurücklockte © WWE 2018 All Rights Reserved

2. FEBRUAR 1998 - Schock-Stunt! Die frisch formierten New Age Outlaws (Billy Gunn und The Road Dogg) sperren Cactus Jack (Mick Foley) und Chainsaw Charlie (Terry Funk) in einen Müllcontainer und schubsen ihn von der Einmarschrampe © WWE 2018 All Rights Reserved

16. FEBRUAR 1998 - Im Schatten von Austin vs. McMahon entwickelt sich der junge Dwayne "The Rock" Johnson immer mehr zum Star. Ein früher Höhepunkt: Er beschenkt seine Kollegen von der "Nation of Domination" - unter anderem mit einem lebensgroßen Porträt von sich selbst (das Nation-Chef Faarooq wütend zertrümmert) © WWE 2018 All Rights Reserved

2. MÄRZ 1998 - Nach monatelanger Weigerung akzeptiert der legendäre Undertaker die Herausforderung seines maskierten (Story-)Bruders Kane für ein Match bei WrestleMania - ein Höhepunkt in der Rivalität der beiden noch heute aktiven Altstars © WWE 2018 All Rights Reserved

2. MÄRZ 1998 - Noch eine wegweisender Plot-Twist in derselben Ausgabe: Gaststar Mike Tyson schließt sich der D-Generation X um WWF-Champion Shawn Michaels an. Später entpuppt sich das als Finte: Tyson verhilft bei WrestleMania Michaels' Gegner Austin zum Titelgewinn © WWE 2018 All Rights Reserved

30. MÄRZ 1998 - Nach dem verletzungsbedingten Karriere-Ende von Shawn Michaels stellt sich die D-Generation X neu auf. Triple H (r.) wird ihr neuer Anführer und präsentiert ein neues Mitglied, den von der WCW zurückgekehrten Sean Waltman, der sich nun X-Pac nennt - und dabei auch gegen seinen Ex-Arbeitgeber stichelt © WWE 2018 All Rights Reserved

13. APRIL 1998 - Bis zu diesem Moment undenkbar, nun Realität: WWF-Boss Vince McMahon legt selbst Ringklamotten an und wagt sich zu Erzrivale Steve Austin in den Ring. Das Duell ist jedoch eine Falle für Austin: Sein bisheriger Verbündeter Dude Love attackiert ihn, es kommt (vorerst) zu keinem Match © WWE 2018 All Rights Reserved

27. APRIL 1998 - Die neu formierte D-Generation X schaut bei der Konkurrenzliga WCW vorbei. Die DX filmt vor der Halle, wo die Konkurrenzshow "Monday Nitro" gesendet wird, eine "Invasion" © WWE 2018 All Rights Reserved

3. AUGUST 1998 - Eine typische Szene der auf Kontroversen und politische Unkorrektheiten ausgelegten "Attitude Era": Der als wrestlender Pornostar auftretende Val Venis macht die Gruppierung Kai En Tai so wütend, dass sie droht, ihm seinen kleinen Freund abzuhacken ("Choppy Choppy Pee Pee!") © WWE 2018 All Rights Reserved

28. SEPTEMBER 1998 - Steve Austin musste seinen Titel unter kontroversen Umständen abtreten, er verdirbt seinem Erzfeind McMahon aber die Freude darüber. Er crasht eine geplante Übergabe-Zeremonie mit einem Eishockey-Zamboni © WWE 2018 All Rights Reserved

5. OKTOBER 1998 - Der definitiv komödiantische Höhepunkt der Austin-McMahon-Fehde. Austin schmuggelt sich als Arzt verkleidet in ein Krankenhaus, in das McMahon wegen einer Fußverletzung muss - und schlägt ihn mit der Bettpfanne nieder © WWE 2018 All Rights Reserved

12. OKTOBER 1998 - Die schöne Corvette! "Stone Cold" Steve Austin treibt Vince McMahon einmal mehr zur Weißglut, indem er Zement in dessen Sportflitzer füllt © WWE 2018 All Rights Reserved

7. DEZEMBER 1998 - Diese Szene kam im christlichen Amerika nicht überall gut an. Der auf die dunkle Seite gewechselte Undertaker quält seinen Rivalen Austin mit einer symbolischen Kreuzigung. Im offiziellen WWF-Sprech ist natürlich nicht von einem Kreuz die Rede, sondern nur von einem "Symbol" © WWE 2018 All Rights Reserved

4. JANUAR 1999 - Er begann als unberechenbarer Bösewicht, wurde dann zum Publikumsliebling. Die Krönung: Mankind gewinnt überraschend den WWF World Title von The Rock, die DX feiert mit ihm © WWE 2018 All Rights Reserved

11. JANUAR 1999 - Vince McMahon versucht mit aller Macht zu verhindern, dass Erzfeind Austin den Royal Rumble gewinnt - und macht sich fit dafür, selbst an dem 30-Mann-Match teilzunehmen. Zum Schock aller gewinnt er ihn dann tatsächlich - Austin bekommt später dennoch sein Titelmatch bei WrestleMania © WWE 2018 All Rights Reserved

22. MÄRZ 1999 - Kurz vor seinem WrestleMania-Showdown mit The Rock rückt Austin mit einem Bier-Truck bei RAW an und verpasst McMahon, Rock und ihrer Gruppierung "The Corporation" eine Dusche © WWE 2018 All Rights Reserved

7. JUNI 1999 - Monatelang terrorisiert der Undertaker mit seiner "Ministry of Darkness" die WWF und ihr Aushängeschild Austin. Schließlich stellt er eine "höhere Macht" vor, die dabei die Fäden zog. Unter der Kutte steckt - Überraschung! - WWF-Boss McMahon © WWE 2018 All Rights Reserved

9. AUGUST 1999 - Die WWF hat der WCW einen vielversprechenden Jungstar abspenstig gemacht. "Y2J" Chris Jericho feiert sein Debüt bei RAW, stellt sich als Gottesgeschenk an seinen neuen Arbeitgeber dar und verkündet: "RAW is Jericho!" © WWE 2018 All Rights Reserved

27. NOVEMBER 1999 - Superstar The Rock wird von seinem vom Feind zum Freund gewordenen Partner Mankind gefeiert - mit einer Verbeugung vor dem TV-Klassiker "This is your Life" ("Das ist Ihr Leben!"). Die unterhaltsame Revue sorgte für einen bis heute gültigen Rekord: Kein RAW-Segment fuhr je eine höhere TV-Quote ein © WWE 2018 All Rights Reserved

29. NOVEMBER 1999 - Vince McMahons Tochter Stephanie McMahon will ihren Freund Test im Ring heiraten. Triple H hat etwas dagegen: Er führt ein Videotape vor, aus dem klar wird, dass er eine betrunken gemachte Stephanie vorher in Las Vegas geheiratet hat. Später werden die beiden wirklich ein Paar - vor und hinter der Kamera © WWE 2018 All Rights Reserved

13. MÄRZ 2000 - Diese Oma konnte richtig einstecken: Wrestling-Legende Mae Young, damals 77 (!), legte im Lauf der Jahre immer wieder kuriose Gastauftritte bei RAW hin. Unter anderem ließ sie sich von Bubba Ray Dudley durch einen Tisch befördern © WWE 2018 All Rights Reserved

17. APRIL 2000 - Unter dem Jubel der Fans beendet Chris Jericho die Schreckensherrschaft von WWF-Champion Triple H - vermeintlich. Der Titelgewinn wird später für ungültig erklärt, Jerichos Karriere bleibt noch länger unvollendet © WWE 2018 All Rights Reserved

26. MÄRZ 2001 - Die WCW hat den realen "Monday Night War" verloren, die WWF die Konkurrenzliga aufgekauft. RAW und Nitro laufen unter Regie der WWF zum Abschluss noch einmal parallel. Die finale Wendung beider Shows: Vince McMahons Sohn Shane kauft dem geschockten Papa die WCW vor der Nase weg © WWE 2018 All Rights Reserved

9. JULI 2001 - Aus den Überresten der von der WWF aufgekauften Konkurrenzligen WCW und ECW formieren Vince McMahons Kinder Shane und Stephanie zusammen mit Ex-ECW-Chef Paul Heyman (hinten rechts) die Gruppierung "The Alliance" - mit dem Ziel, ihren Papa zu zerstören. Klappt natürlich nicht ... © WWE 2018 All Rights Reserved

20. AUGUST 2001 - Publikumsliebling Kurt Angle verpasst der Alliance einen Denkzettel, so wie zwei Jahre zuvor Steve Austin der Corporation. Weil Angle aber kein Bier trinkt, zieht er einen Milchlaster vor © WWE 2018 All Rights Reserved

7, JANUAR 2002 - Lange verhasst, nun (zwischenzeitlich) bejubelt: Als Triple H nach langer Verletzungspause zurückkehrt, explodiert die Arena © WWE 2018 All Rights Reserved

4. FEBRUAR 2002 - Stephanie McMahon hat eine frohe Botschaft für Ehemann Triple H: Sie ist schwanger. Behauptet sie. Wie es sich für WWE gehört, stellt sich das später als Täuschungsmanöver heraus, mit dem sich McMahon ihren Mann gefügig halten wollte © WWE 2018 All Rights Reserved

18. FEBRUAR 2002 - Ein Generationentreffen, das kaum einer mehr für möglich hielt: Der frisch zurückgekehrte Hulk Hogan wird von The Rock zu einem WrestleMania-Duell herausgefordert - und nimmt an © WWE 2018 All Rights Reserved

15. JULI 2002 - Ein Jahr nach dem Ende der WCW dieser unglaubliche Moment: Der ehemalige WCW-Boss Eric Bischoff heuert bei WWE an und wird von Vince McMahon zum General Manager von RAW ernannt © WWE 2018 All Rights Reserved

22. JULI 2002 - DX is back? Nein! Die scheinbare Reunion der Kult-Gruppierung endet mit einer Attacke von Triple H auf seinen alten Mentor Shawn Michaels. Die Attacke führt zu Michaels' Rücktritt vom Rücktritt und seiner umjubelten Rückkehr in den Ring © WWE 2018 All Rights Reserved

31. MÄRZ 2003 - Zwei Jahre nach dem Kauf der WCW findet auch ihr ehemals größter Star seinen Weg zu WWE: Bill Goldberg feiert sein RAW-Debüt und attackiert The Rock © WWE 2018 All Rights Reserved

23. JUNI 2003 - Der mysteriöse Kane setzt in einem Match gegen Triple H seine Maske aufs Spiel - und verliert. Zum ersten Mal sehen die WWE-Fans das wahre Gesicht des Undertaker-Bruders. Der Startschuss für eine Neuerfindung als umso wütenderes Monster © WWE 2018 All Rights Reserved

6. FEBRUAR 2004 - Lita (oben) und Trish Stratus, die damals beliebtesten WWE-Frauen, liefern sich ein historisches Duell. Zum ersten Mal bestreiten zwei weibliche Stars einen RAW-Hauptkampf © WWE 2018 All Rights Reserved

1. MÄRZ 2004 - Er kann's nicht lassen! Auch Jahre nach ihrer großen Fehde ärgert er Vince McMahon immer noch gerne. Diesmal fährt er ihn mit einem Quad über den Haufen © WWE 2018 All Rights Reserved

24. AUGUST 2004 - Daumen runter! Triple H wendet sich gegen den frisch gekürten World Champion Randy Orton und wirft den Jungstar aus der Gruppierung "Evolution". Der Super-Bösewicht duldet keinen starken Mann neben sich © WWE 2018 All Rights Reserved

8. NOVEMBER 2004 - Eher skurril als groß, aber blieb in Erinnerung: Gene Snitsky, laut Story ungewollter Verursacher einer Fehlgeburt von Wrestlerin Lita, verhöhnt die legendäre Diva mit einer Baby-Puppe, die er später ins Publikum tritt © WWE 2018 All Rights Reserved

21. FEBRUAR 2005 - Daumen runter, Teil 2: Randy Orton hat Triple H in Zaum halten können, nun aber wendet sich ein anderes Evolution-Mitglied gegen ihn: Royal-Rumble-Sieger Batista entscheidet sich dafür, World Champion Triple H herauszufordern - und attackiert ihn © WWE 2018 All Rights Reserved

6. JUNI 2005 - Beginn einer neuen Ära: WWE-Champion John Cena - vorher im SmackDown-Kader aktiv - legt seinen ersten RAW-Auftritt hin. Er wird die Show in den kommenden Jahren prägen © WWE 2018 All Rights Reserved

4. JULI 2005 - Der legendäre Hulk Hogan bestreitet ein Match an der Seite von Shawn Michaels - der wendet sich danach gegen ihn und verpasst ihm seinen Superkick. Der Startschuss für eine der letzten großen WWE-Fehden des Hulksters © WWE 2018 All Rights Reserved

5. DEZEMBER 2005 - Die Ära von GM Bischoff endet, mit einem bizarren Schauprozess unter WWE-Boss Vince McMahon. Dessen Urteil: schuldig, RAW nicht mehr im Griff zu haben. Bischoff wird gefeuert und von John Cena in einen Müllwagen geworfen © WWE 2018 All Rights Reserved

9. JANUAR 2006 - Einen Tag, nachdem er WWE-Champion John Cena mit einem schmutzigen Sieg entthront hat, will Edge den Sieg auf besondere Weise feiern: mit Live-Sex im Ring! Das Schäferstündchen mit Freundin Lita wird dann aber natürlich frühzeitig vom wütend zurückschlagenden Cena beendet © WWE 2018 All Rights Reserved

26. JUNI 2006 - Die D-Generation X ist wieder vereint, etwas kindischer drauf als im Jahrzehnt zuvor. Vince und Shane McMahon sowie die Spirit Squad bekommen es zu spüren: Shawn Michaels und Triple H laden eine Fuhre Jauche auf ihnen ab © WWE 2018 All Rights Reserved

16. APRIL 2007 - RAW wird erstmals in Italien aufgezeichnet, dabei gibt es eine besondere Überraschung, die WWE-Version des "Wunders von Mailand": Santino Marella, ein angeblicher Fan aus dem Gastland gewinnt den Intercontinental Title von Umaga © WWE 2018 All Rights Reserved

11. JUNI 2007 - Vince McMahon steigt zum Abschluss der Show in seine Limousine - die mit einer Explosion in Flammen aufgeht. Die Story um das vermeintliche Attentat auf McMahon wird später abgebrochen - weil sie vom realen Mord-Selbstmord-Drama um WWE-Star Chris Benoit überschattet wird © WWE 2018 All Rights Reserved

10. SEPTEMBER 2007 - Als Ersatz für die Scheintod-Story lässt sich WWE ein anderes Mysterium um Vince McMahon einfallen. Er erfährt von einem verlorenen Sohn im WWE-Kader: Nach wochenlangem Rätselraten wird er enthüllt: Es ist der kleinwüchsige Hornswoggle © WWE 2018 All Rights Reserved

14. JANUAR 2008 - Jeff Hardy ist seit Jahrzehnten bekannt für seine waghalsigen Stunts, mit diesem übertraf er sich selbst. In einem Match gegen Umaga sprang er mit einer Swanton Bomb von der meterhoch platzierten Videowand herab © WWE 2018 All Rights Reserved

10. MÄRZ 2008 - Box-Superstar Floyd "Money" Mayweather gibt sich die Ehre bei WWE und legt sich mit dem Super-Schwergewicht The Big Show an. Big Show wirft ihn im hohen Bogen auf seine mitgebrachten Kumpels - es folgt ein Match bei WrestleMania, das Mayweather unfair gewinnt © WWE 2018 All Rights Reserved

31. MÄRZ 2008 - Abschied für die vielleicht größte aller Legenden: Der "Nature Boy" Ric Flair beendet nach einem letzten WrestleMania-Match gegen Shawn Michaels seine WWE-Karriere und wird von Weggefährten früherer und aktueller Tage gefeiert © WWE 2018 All Rights Reserved

9. JUNI 2008 - Shawn Michaels begründete 1992 seinen Ruhm damit, dass er seinen Partner Marty Jannetty durch eine Glasscheibe warf. 16 Jahre später wird er selbst Opfer einer Schock-Attacke: Chris Jericho wirft ihn in einen Video-Monitor - und startet eine der qualitativ besten WWE-Fehden aller Zeiten © WWE 2018 All Rights Reserved

16. FEBRUAR 2009 - Randy Orton startet als Bösewicht neu durch, mit einer Serie von üblen Attacken. Denkwürdig vor allem ein Doppelschlag, bei dem er an einem Abend Stephanie McMahon niederstreckt und Bruder Shane einen Kopftritt verpasst © WWE 2018 All Rights Reserved

16. NOVEMBER 2009 - Großer Auftritt für den jungen Hoffnungsträger Kofi Kingston: Kingston prügelt sich mit Orton durch den altehrwürdigen Madison Square Garden und krönt die Keilerei mit einem spektakulären "Boom-Drop"-Sprung durch einen Tisch © WWE 2018 All Rights Reserved

7. SEPTEMBER 2009 - Showmaster-Legende Bob Barker ist Gastmoderator bei RAW und veranstaltet eine WWE-Variante seiner Sendung "The Price is right" (Der Preis ist heiß). Sein Kandidat Chris Jericho ist "not amused" © WWE 2018 All Rights Reserved

4. JANUAR 2010 - 12 Jahre nach dem Montreal Screwjob haben Bret Hart und Vince McMahon ihre reale Feindschaft beigelegt. In der WWE-Welt gilt der Frieden natürlich nicht: Der "Hitman" feiert bei RAW ein umjubeltes Comeback und startet eine Fehde mit McMahon, die in einem Match bei WrestleMania endet © WWE 2018 All Rights Reserved

11. JANUAR 2010 - Mike Tyson ist wieder da, natürlich nicht ohne die Fäuste fliegen zu lassen. Diesmal bekommt Chris Jericho eine Rechte ab © WWE 2018 All Rights Reserved

29. MÄRZ 2010 - Bye-bye, Mr. WrestleMania! 17 Jahre nach seinem RAW-Debüt in der allerersten Episode verabschiedet sich Shawn Michaels nach seiner WrestleMania-Niederlage gegen den Undertaker endgültig in den Ruhestand © WWE 2018 All Rights Reserved

24. MAI 2010 - Batista, neben Cena der Topstar der zweiten Hälfte der Nullerjahre, verabschiedet sich Richtung Hollywood. Aber wie: In einem Rollstuhl gibt er den gekränkten Jammerlappen, der der Liga den Untergang ohne ihn prophezeit. Standesgemäßer Abgang für einen Bösewicht in Hochform © WWE 2018 All Rights Reserved

7. JUNI 2010 - Acht WWE-Neulinge aus der Nachwuchs-Show NXT schließen sich zusammen und legen RAW in Schutt und Asche. Die Gruppierung "The Nexus" ist geboren. Kurios: Nexus-Urmitglied Daniel Bryan schlägt in dem Segment über die Stränge und wird zwischenzeitlich (real) gefeuert © WWE 2018 All Rights Reserved

22. NOVEMBER 2010 - Der aufstrebende Star The Miz löst seinen Money-in-The-Bank-Koffer gegen Randy Orton ein - und krönt sich zum ersten Mal zum WWE-Champion © WWE 2018 All Rights Reserved

14. FEBRUAR 2011 - Er bringt's noch immer: Sieben Jahre, nachdem er WWE Richtung Hollywood verlassen hat, lässt The Rock sich wieder blicken. Auch in den Ring steigt er schließlich wieder, es folgen zwei große WrestleMania-Duelle mit John Cena © WWE 2018 All Rights Reserved

21. FEBRUAR 2011 - Ein Blick sagt mehr als tausend Worte: Triple H fordert den Undertaker in einem stillen Showdown zu einem Match bei WrestleMania. Er will die legendäre Siegesserie des Deadman brechen. Vergeblich © WWE 2018 All Rights Reserved

11. APRIL 2011 - Der amtierende World Champion Edge verkündet eine Hiobsbotschaft: Er muss wegen einer schweren Nackenverletzung seine Karriere beenden - und hält eine emotionale Abschiedsrede © WWE 2018 All Rights Reserved

27. JUNI 2011 - Pipe Bomb! Der unzufriedene Kultstar CM Punk lässt die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen und rechnet in einem furiosen Wortbeitrag mit WWE-Boss Vince McMahon und seinen Stars ab. Es ist der Grundstein für seine 434 Tage lange Rekord-Regentschaft. Später geht er wirklich im Streit © WWE 2018 All Rights Reserved

19. SEPTEMBER 2011 - Immerhin ohne die Wolverine-Krallen: Hollywood-Star Hugh Jackman legt einen Gastauftritt hin und verhilft Publikumsliebling Zack Ryder zu einem Sieg über Dolph Ziggler © WWE 2018 All Rights Reserved

2. APRIL 2012 - Superstar Brock Lesnar kehrt nach acht Jahren zu WWE zurück - und führt sich mit einem F-5 gegen John Cena krachend wieder ein © WWE 2018 All Rights Reserved

3. SEPTEMBER 2012 - Kane (wieder mit Maske) und Daniel Bryan, ein ungleiches Duo, das durch Zufall zu Tag-Team-Gold gelangte und hinterher vom WWE-Regime zu einem Paarberater (!) gezwungen wurde, um besser zu harmonieren. Skurriler Höhepunkt: eine Umarmungs-Therapie im Ring © WWE 2018 All Rights Reserved

8. APRIL 2013 - Obacht, wenn der Mann mit dem Money-in-the-Bank-Koffer kommt. Dolph Ziggler löst seine Titelchance einen Tag nach WrestleMania ein und entthront den World Champion Alberto Del Rio © WWE 2018 All Rights Reserved

26. AUGUST 2013 - Divas-Champion AJ Lee nimmt sich ein Beispiel an ihrem späteren Ehemann CM Punk und liest dem versammelten Damen-Kader die Leviten. Ihr Fazit: Alle austauschbar, Reality-Sternchen, die ihrer nicht würdig seien © WWE 2018 All Rights Reserved

10. FEBRUAR 2014 - Drei Männer, die die kommenden WWE-Jahre prägen sollen: Die Jungstars Dean Ambrose, Roman Reigns und Seth Rollins (o.v.l.) alias "The Shield" starren die Wyatt Family nieder. Es ist der Moment, in dem die drei Schurken offiziell zu Publikumslieblingen werden © WWE 2018 All Rights Reserved

10. MÄRZ 2014 - Das "Yes Movement" erobert RAW! Der von den WWE-Bossen vielfach betrogene Publikumsliebling Daniel Bryan versammelt seine Fans im Ring und setzt mit der Blockade durch, dass er die Chance auf ein WrestleMania-Titelmatch bekommt, die er dann auch nutzt und zum Champion aufsteigt © WWE 2018 All Rights Reserved

7. APRIL 2014 - AJ Lee bekommt beim Debüt eines Jungstars die Grenzen aufgezeigt. Die erst 21 Jahre alte Paige entthront Lee in ihrem ersten Hauptkader-Match und kürt sich in einem Gänsehaut-Moment zur jüngsten WWE-Titelträgerin aller Zeiten © WWE 2018 All Rights Reserved

7. APRIL 2014 - Einen Tag nach seiner Aufnahme in die WWE Hall of Fame spricht der Ultimate Warrior - Topstar der frühen Neunziger - zu den RAW-Fans. Tragisch: Einen Tag später erleidet er einen Herzinfarkt und stirbt © WWE 2018 All Rights Reserved

28. APRIL 2014 - Gruselig! Der unheimliche Bray Wyatt versammelt einen mit Schafsmasken verkleideten Kinderchor, der seinen Rivalen John Cena einschüchtert. Er singt das von Wyatt auf sich selbst umgedeutete Kirchenlied: "He's got the whooooooole world in his hands ..." © WWE 2018 All Rights Reserved

23. JUNI 2014 - Excuse me! Jahrelang liebten es die WWE-Fans Vickie Guerrero zu hassen. Nach einem verlorenen Schlammcatch-Match gegen Stephanie McMahon muss sie die Liga dann verlassen. Sie lässt es sich aber nicht nehmen, hinterher auch Stephanie im Matsch zu versenken © WWE 2018 All Rights Reserved

2. JULI 2014 - The Shield explodiert! Jungstar Seth Rollins verrät seine besten Freunde Roman Reigns und Dean Ambrose und schließt sich der Authority um Triple H und Stephanie McMahon an © WWE 2018 All Rights Reserved

21. JULI 2014 - Stephanie McMahon treibt ihre neue Schreckensherrschaft einen Schritt zu weit. Nach einer Ohrfeige gegen ihre zuvor von ihr gefeuerte Rivalin Brie Bella wird sie angezeigt und verhaftet. Dafür, dass die Anzeige zurückgezogen wird, muss sie Brie wieder einstellen und sich ihr im Ring stellen © WWE 2018 All Rights Reserved

19. APRIL 2015 - Er ist der größte Wrestling-Star der Neuzeit, der nie einen WWE-Ring betreten hat. Bis jetzt! WCW-Legende Sting feiert sein umjubeltes Debüt in der McMahon-Liga und rundet dort seine große Karriere ab, bevor er ein Jahr später verletzungsbedingt zurücktritt © WWE 2018 All Rights Reserved

6. JULI 2015 - Autos bei RAW unbeobachtet stehen zu lassen: Nie eine gute Idee! Hier nimmt sich Brock Lesnar den Schlitten der J&J Security vor, der Handlanger von Champion Seth Rollins © WWE 2018 All Rights Reserved

20. JULI 2015 - Drei Monate nachdem Brock Lesnar die WrestleMania-Siegesserie des Undertaker beendet hat, bekommen sich der Deadman und Lesnar wieder in die Haare. Eine Mega-Prügelei der beiden muss schließlich vom versammelten RAW-Kader beendet werden. Und auch das nur mit Mühe © WWE 2018 All Rights Reserved

14. DEZEMBER 2015 - Meilenstein für Roman Reigns (Ende 2018 an Leukämie erkrankt) auf dem Weg zum neuen Aushängeschild von WWE: Der "Big Dog" krönt sich gegen Sheamus zum ersten Mal zum World Champion - ein sich einmischender Vince McMahon kassiert den Superman Punch © WWE 2018 All Rights Reserved

8. FEBRUAR 2016 - Zwei Jahre nach der Krönung seines märchenhaften Aufstiegs: Daniel Bryan verkündet das Ende seiner aktiven WWE-Karriere, die Liga-Ärzte geben ihm wegen einer Serie schwerer Kopf- und Nackenverletzungen keine Freigabe mehr. Zwei Jahre später kehrt er überraschend zurück © WWE 2018 All Rights Reserved

22. FEBRUAR 2016 - Sechs Jahre nach einem (realen) Zerwürfnis mit Vater Vince feiert Shane McMahon völlig überraschend ein laut umjubeltes Comeback - der Startschuss für sein großes WrestleMania-Duell mit dem Undertaker © WWE 2018 All Rights Reserved

22. AUGUST 2016 - Bitter! Einen Abend, nachdem sich der frisch in den Hauptkader vorgerückte Finn Balor zum ersten Universal Champion gekrönt hat, muss er den Titel verletzungsbedingt gleich wieder abgeben. Bis heute hat sich seine Karriere nicht ganz von diesem Rückschlag erholt © WWE 2018 All Rights Reserved

3. OKTOBER 2016 - Meilenstein für die "Women's Revolution"! Zwölf Jahre nach Trish vs. Lita bestreiten Sasha Banks (r.) und Charlotte Flair den Hauptkampf bei RAW. Die neue Frauen-Generation bei WWE spielt sich mehr und mehr in den Vordergrund © WWE 2018 All Rights Reserved

17. OKTOBER 2016 - Goldberg ist zurück! Nach 12 Jahren Pause feiert der fast 50-Jährige ein Überraschungs-Comeback und startet eine zweite Fehde mit seinem alten Rivalen Brock Lesnar © WWE 2018 All Rights Reserved

12. DEZEMBER 2016 - Die populäre Gruppierung The New Day gewinnt zwei Tag-Team-Titelmatches an einem Abend, regiert damit 479 Tage in Folge als Champion - und knackt damit den Uralt-Rekord von Demolition © WWE 2018 All Rights Reserved

13. FEBRUAR 2017: Chris Jericho bejubelt seinen Kumpel Kevin Owens in einem absurd überzeichneten "Festival of Friendship" (Man beachte das Gemälde im Hintergrund). Es soll der letzte Freundschaftsdienst sein: Der Universal Champion wendet sich am Ende gegen Jericho und verprügelt ihn © WWE 2018 All Rights Reserved

3. APRIL 2017 - Einen Tag nach seinem WrestleMania-Sieg über den Undertaker wird Roman Reigns von einem buhenden, pfeifenden und pöbelnden Publikum empfangen. Reigns erträgt die minutenlangen Tiraden stoisch, sagt schließlich einen einzigen Satz ("This is my yard now!") - und geht wieder © WWE 2018 All Rights Reserved

3. APRIL 2017 - Die Milch hat ihn fit gehalten: Nach über zehn Jahren Abwesenheit kehrt WWE-Legende Kurt Angle zu RAW zurück - und wird von Vince McMahon zum neuen General Manager der Show ernannt © WWE 2018 All Rights Reserved

10. APRIL 2017 - Das "Monster Among Men" Braun Strowman verprügelt Roman Reigns so sehr, dass er in einen Krankenwagen gesteckt werden muss. Dort lauert Strowman ihm noch einmal auf ("I'm not finished with you!") - und schubst den Krankenwagen um © WWE 2018 All Rights Reserved

28. AUGUST 2017 - Treffen der Generationen: Superstar John Cena fordert von Roman Reigns in einem bemerkenswert giftigen Wortgefecht zu beweisen, dass RAW wirklich sein "Yard" ist. Es mündet in einen Match und einem Sieg Reigns' © WWE 2018 All Rights Reserved