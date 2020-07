Michael Chang: So trickste er Ivan Lendl denkwürdig aus

Als Michael Changs finaler Psychotrick aufgegangen war, ging er in die Knie. Der junge Tennisspieler fasste sich an den Kopf. Chang konnte kaum glauben, welche Sensation ihm bei den French Open soeben gelungen war.

Im Jahr 2004 tauchte der Tscheche Tomas Berdych erstmals in den Top 100 der Weltrangliste auf. Seitdem stand er bis jetzt ununterbrochen in der Liste der 100 besten Tennisspieler der Welt - insgesamt 794 Wochen lang © Getty Images

Nun ist der Tscheche auf den Top 100 raus gefallen. Insgesamt gelang es nur drei Spielern länger, dort vertreten zu sein: Roger Federer, Feliciano Lopez und Rafael Nadal © Getty Images

2010 unterlag Berdych im Wimbledon-Finale Rafael Nadal, in der Saison 2015 schaffte er es bis auf Platz 4 der Weltrangliste und jeweils zweimal in Folge ins Halbfinale bei den Australian Open (2014, 15). Seitdem geht es, auch aufgrund von Verletzungen, bergab © Getty Images

Berdych ist aber kein Einzelfall im aktuellen Tennis-Geschäft. SPORT1 zeigt einige Tennis-Profis mit den weitgreifendsten Abstürzen © Credit: SPORT1-Montage/Getty Images/Imago

Im Jahr 2012 lag Sabine Lisicki auf Platz 12 der Weltrangliste, 2013 stand sie als erste Deutsche nach Steffi Graf im Wimbledon-Finale © Getty Images

Danach aber folgte ein unglaublich steiler Abstieg, auch weil sie häufig von Verletzungen zurückgeworfen wurde. Der vorläufige Tiefpunkt: Bei den Australian Open 2019 scheiterte Lisicki schon in der Qualifikation. In der aktuellen Weltrangliste wird sie auf Position 298 geführt © Getty Images

BETHANIE MATTEK-SANDS (WELTRANGLISTEN-PLATZ 364 - Stand: 22.04.2019): Die Olympiasiegerin im Doppel von 2016 war einmal auf Platz 30 der Einzel-Rangliste gerankt und wurde durch eine Horror-Verletzung am Knie 2017 in Wimbledon lange außer Gefecht gesetzt. Seit dem Comeback im März 2018 kann die extrovertierte US-Amerikanerin aber nicht mehr an vorherige Erfolge anknüpfen © Getty Images

LUCIE SAFAROVA (PLATZ 131): Gewann zusammen mit Mattek-Sands fünf Grand Slam-Titel im Doppel und war nach Ihrer Finalteilnahme bei den French Open 2015 zwischenzeitlich auf Platz 5 der Weltrangliste. Nachdem sie immer wieder von vielen Verletzungen zurückgeworfen wurde, kündigte Safarova an, nach den Australian Open in diesem Jahr ihre Karriere zu beenden © Getty Images

CARINA WITTHÖFT (PLATZ 273); Im Januar 2018 noch auf Platz 48 geführt, musste die deutsche Meisterin von 2016 innerhalb eines Jahres einige Rückschläge verkraften und kündigte jüngst bei Instagram eine Turnierpause an, bis sie sich physisch und mental wieder bei 100 Prozent und konkurrenzfähig sieht © Getty Images

SVETLANA KUZNEZOVA (PLATZ 98): Mit jeweils einem Sieg bei den US Open und den French Open gehörte Kuznezova zwischenzeitlich definitiv zur Weltelite. Diese Erfolge liegen allerdings genau wie ihr zweiter Platz in der Weltrangliste schon über zehn Jahre zurück. Ihr Start in die Saison 2019 verzögert sich nach gesundheitlichen Problemen noch etwas, wie die Russin im Dezember letzten Jahres bei Instagram bekanntgab © Getty Images

SARA ERRANI (PLATZ 207): 2013 noch auf Platz 5 der Einzel-Weltrangliste geführt, musste die temperamentvolle Italienerin eine kuriose Doping-Sperre absitzen. Errani gab an, dass beim Kochen versehentlich Bestandteile eines Medikaments ihrer Mutter ins Essen gekommen sein müssen. Mittlerweile wäre sie aber wieder spielberechtigt © Getty Images

VICTORIA AZARENKA (PLATZ 61): Mit ihren zwei Siegen bei den Australian Open 2012 und 2013 konnte die Weißrussin fast ein Jahr ihre Position auf Platz 1 der Weltrangliste halten. Die Olympiasiegerin im Doppel von 2012 hatte danach nicht nur mit Verletzungen zu kämpfen: 2017 konnte sie aufgrund eines Streits um das Sorgerecht ihres Sohnes die USA zeitweise nicht verlassen © Getty Images

EUGENIE BOUCHARD (PLATZ 81): In der jüngeren Vergangenheit sorgte sie außerhalb des Platzes für mehr Schlagzeilen als auf dem Court. Nach ihrem Mega-Jahr 2014 mit den Halbfinal-Teilnahmen bei den Australian Open und French Open, dem Sieg beim WTA Turnier in Nürnberg und der Niederlage im Wimbledon-Finale stand die Kanadierin auf Platz 5 der Weltrangliste. Seitdem versucht Bouchard vergeblich an diese Erfolge anzuknüpfen und ist mehr für ihre Social-Media-Auftritte bekannt © Getty Images

ANDREA PETKOVIC (PLATZ 71): Nach einem Vereinswechsel schlägt Petkovic seit 2019 für den Bundesliga-Aufsteiger Dresden-Blasewitz auf. Ob sie hier wieder zu ihrer alten Form von 2011, die mit Platz 9 der Weltrangliste gekrönt wurde, zurückkehren kann, ist allerdings nach vielen Verletzungspausen fraglich © Getty Images

COCO VANDEWEGHE (PLATZ 116): Im Januar 2018 nach zwei Grand-Slam-Halbfinals noch die Nummer 9 des Rankings, folgte ein Abstieg um über 100 Plätze. Kürzlich musste die US-Amerikanerin aufgrund einer Knöchelverletzung auch noch die Australian Open absagen © Getty Images

SAMANTHA STOSUR (PLATZ 77): Nach ihrem Erfolg im US-Open-Finale 2011 gegen Serena Williams stand die Australierin auf Platz 4 der Weltrangliste und gehörte zur absoluten Weltspitze. Stosur sorgte jüngst mit dem Erfolg im Doppel bei ihrem Heimspiel bei den Australian Open für ein kleines Ausrufezeichen - nach einer langen Durststrecke © Getty Images

MONICA PUIG (PLATZ 62): Vielen Deutschen ist die Frau aus Puerto Rico sicherlich nach ihrem Sensations-Erfolg im Olympia-Finale 2016 gegen Angelique Kerber in schmerzlicher Erinnerung. Seither wartet sie allerdings auf ein größeres Erfolgserlebnis und kann auch nicht mehr an den damaligen 27. Rang in der Weltrangliste anknüpfen © Getty Images

KRISTINA MLADENOVIC (PLATZ 66): Die Mixed-Siegerin von Wimbledon 2013 und Freundin des österreichischen Tennis-Profis Dominic Thiem stand Ende 2017 auf Platz 10 der Weltrangliste. Seitdem bemüht sie sich, wieder in die Spur zu finden. Bislang vergeblich © Getty Images

CATHERINE BELLIS (PLATZ 740): Nach einem rasanten Aufstieg bis auf Platz 35 der Weltrangliste ging es für das US-amerikanische Tennis-Phänomen aufgrund vieler Verletzungsprobleme genauso schnell wieder nach unten. Für die 20-Jährige bleibt allerdings noch genug Zeit, um ihre junge Karriere wieder auf Kurs zu bringen © Getty Images

NICOLAS MAHUT (PLATZ 249): Spätestens nach seinem legendären fünften Satz 2010 in Wimbledon, der mehrere Tage dauerte und gegen John Isner mit 68:70 verloren ging, ist der Franzose ein Begriff in der Tenniswelt. Seinen Höhepunkt im Einzel hatte er mit Platz 37 in der Saison 2014, mittlerweile fokussiert sich der Franzose hauptsächlich auf Doppel-Matches © Getty Images

JÜRGEN MELZER (PLATZ 290): Auf dem Höhepunkt seiner Karriere in den Jahren 2010 und 2011 kletterte Melzer bis auf Platz 8 der Weltrangliste. Diese Zeiten sind lange vorbei. Wenn überhaupt, macht der Österreicher nur noch im Doppel von sich reden © Getty Images

TOMMY ROBREDO (PLATZ 224): 2004 im zarten Alter von 20 Jahren hochgelobt und als der nächste spanische Superstar gefeiert, konnte er das Potenzial nie voll ausschöpfen und erreichte schon zwei Jahre später seinen Karriere-Höhepunkt mit Weltranglistenplatz 5 © Getty Images

GRIGOR DIMITROV (PLATZ 43): Sein letztes Finale verlor er im Februar 2018 gegen Roger Federer. Der Bulgare hatte seinen Höhepunkt mit Platz 3 in der Weltrangliste Ende 2017. Seitdem ging es für ihn Stück für Stück nach unten © Getty Images

JANKO TIPSAREVIC (PLATZ 316): Trotz eines zwischenzeitlichen achten Platzes in der ATP-Weltrangliste im Jahr 2012 schaffte es Tipsarevic in einem Grand-Slam-Turnier nie über das Viertelfinale hinaus. Mittlerweile ist er weit abgerutscht © Getty Images

DUSTIN BROWN (PLATZ 173): Der Paradiesvogel im deutschen Tennis ist den meisten wohl durch seinen Sieg 2014 im Achtelfinale von Halle über den damaligen Weltranglistenersten Rafael Nadal bekannt. Seine eigene Bestleistung in der Weltrangliste war zwei Jahre darauf Platz 64 © Getty Images

ANDY MURRAY (PLATZ 217): Der wohl prominenteste Fall in dieser Reihe ist der zweimalige Wimbledon Sieger und ehemalige Weltranglistenerste (2016). Seit einer Hüft-OP tat sich der zweimalige Einzel-Olympiasieger (2012 und 2016) schwer, kündigte jedoch im Januar 2019 sein Karriereende bis Jahresende an. Endgültig scheint das aber noch nicht zu sein © Getty Images

MARCOS BAGHDATIS (PLATZ 137): 2006 noch auf Platz 8 der Weltrangliste geführt, unterlag er im selben Jahr im Finale der Australian Open Roger Federer und konnte seitdem kein Grand-Slam-Finale mehr erreichen. Der Abstieg ist schleichend, aber stetig © Getty Images

JO-WILFRIED TSONGA (PLATZ 99): Nach seiner Niederlage im Finale der Australian Open 2008 gegen Novak Djokovic gelang dem Franzosen zwar noch mehrfach der Einzug in ein Grand-Slam-Halbfinale, ein Triumph blieb ihm aber bisher verwehrt. Seine beste Platzierung in der Weltrangliste war Platz 5 im Jahr 2012 © Getty Images

STAN WAWRINKA (PLATZ 34): 2014 noch auf Platz 3, insgesamt dreimaliger Grand-Slam-Sieger. Doch nach einer Knieverletzung und der folgenden OP kämpft er immer noch verzweifelt um den Anschluss an die Weltspitze © Getty Images