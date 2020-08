Bill Goldberg: Das sind die Details seines WWE-Deals

Bill Goldberg feierte 2019 ein zweites Comeback bei WWE. Die Liga nahm viel Geld in die Hand, trotz seiner über 50 Lebensjahre ist kein Ende in Sicht.

In einem schon Ende Juli aufgenommenen Podcast, der nun größere Verbreitung gefunden hat, hat Goldberg Genaueres zu dem Deal mit WWE verraten: Er läuft bis 2023 und umfasst zwei Matches pro Jahr, verriet er in der Pop Culture Show. Goldberg, geboren am 27. Dezember 1966, wird am Ende der Vertragslaufzeit also 57 Jahre alt sein.