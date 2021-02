Als nächstes stehen die DreamHack Masters Dallas vom 31. Mai bis 2. Juni an. © DreamHack/Jennika Ojala

Die DreamHack Masters sind eines der hochklassigsten Counter-Strike-Turniere – und eSPORTS1 ist auch in diesem Jahr mittendrin.

Im Rahmen der CS:GO-Turnierserie DreamHack Open steht vom 10. bis 14. März das zweite Online-Event in diesem Jahr an. Bei dem Turnier werden die insgesamt zwölf Teams in die zwei Regionen Nordamerika und Südamerika aufgeteilt und es wartet ein Preispool von 100.000 US-Dollar. Zudem können Punkte im Rahmen der ESL Pro Tour gesammelt werden.