Ronda Rousey: WWE-Karriere auf Eis - das macht sie jetzt

WWE-Vertrag von Ronda Rousey läuft bis 2021

Sie hatte ihr Ring-Debüt bei WrestleMania 34 gefeiert (gewann zusammen mit Legende Kurt Angle ein Match gegen Triple H und Stephanie McMahon), regierte nach einem Sieg über Alexa Bliss beim SummerSlam 2018 als Damenchampion des RAW-Kaders und verlor den Titel am 7. April im historischen ersten WrestleMania-Hauptkampf der Frauen an Lynch, die mittlerweile selbst in Baby-Pause gegangen ist .

Olympiamedaillen-Gewinnerin, UFC-Aushängeschild, WWE-Wrestlerin, Medien-Darling - Superstar: SPORT1 zeigt die Karriere von Multitalent Ronda Rousey in Bildern. Zartbeseitete Seelen sollten das nächste Bild allerdings überspringen... © Getty Images

Ronday Rousey hat schon oft ihre Toughness bewiesen, aber eine der härtesten Erfahrungen machte sie nun für Dreharbeiten einer TV-Show. Sie klemmte sich ihren linken Mittelfinger derart heftig in einer Bootstür ein, dass sie ihn fast verloren hätte. Den schrecklichen Anblick teilte sie nun auf Instagram. Unterkriegen lassen, wird sie sich jedoch definitiv nicht © instagram/rondarousey

Das nächste Kapitel in Rouseys Leben: Sie will Mutter werden. Nach dem WWE-Jahreshöhepunkt WrestleMania 35 kündigte sie einen "Schwängerungsurlaub" an, sie will mit Ehemann Travis Browne eine Familie gründen - und legt ihre Wrestling-Karriere damit erstmal auf Eis © Getty Images

Ronda Rouseys große Karriere als Kampfsportlerin kommt keineswegs überraschend. 2007, bei den panamerikanischen Spielen in Rio de Janeiro gewann Rousey (zweite von links und damals 20 Jahre alt) ihren ersten großen sportlichen Titel: Die Goldmedaille im Judo in der Klasse bis 70 Kilogramm Körpergewicht © Getty Images

Bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking trat Rousey - Tochter der früheren Judo-Weltmeisterin AnnMaria De Mars ebenfalls an. Hier kämpfte sie gegen Anett Meszaros aus Ungarn © Getty Images

Am Ende holte sie die Bronzemedaille - musste aber weiterhin kellnern, weil sie mit Judo keineswegs Ihren Lebensunterhalt verdienen konnte. Rousey, die die High School abbrach und erst später einen Bildungsabschluss nachholte, entschied sich, professionelle Mixed-Martial-Arts-Kämpferin zu werden © Getty Images

Rousey galt unter Experten als die beste MMA-Kämpferin der Welt. Ihre Spezialität- die Gegnerin durch einen Armhebel zum Aufgeben zu zwingen - brachte ihr den Spitznamen "Arm-Sammlerin" ein © Getty Images

Der weltgrößte Verband UFC und sein Präsident Dana White (links) machten Rousey - die selbst nach ihren Kämpfen meist kaum Spuren zeigt - zum Aushängeschild des weiblichen Kampfsports © Getty Images

Rousey, die schon bei der Konkurrenzliga Strikeforce auf sich aufmerksam machte, wurde 2012 kampflos zum Bantamgewichts-Champion der UFC ernannt und gewann ihren ersten Kampf gegen Liz Carmouche mit dem Armbar - trotz eines im Lauf des Kampfes gebrochenen Kiefers © Getty Images

Rousey verteidigte den Titel sechsmal, fast immer blitzschnell in der ersten Runde. Die bemitleidenswerte Cat Zingano wurde 2015 sogar in nur 14 Sekunden mit dem Armbar abgefertigt © Getty Images

Die spektakulären Kämpfe und ihr charmantes Auftreten sorgten schnell dafür, dass Rousey auch außerhalb des Octagons die Aufmerksamkeit auf sich zog. Hier posierte Rousey mit Rapper Swizz Beatz © Getty Images

Auf dem roten Teppich weiß sich Rousey genauso gut zu präsentieren wie im Ring © Getty Images

Auch in den großen Talkshows der USA geht Rousey mittlerweile ein und aus. Hier nimmt sie Jimmy Fallon in der "The Tonight Show" in den Armbar © Getty Images

Auch auf den Mund gefallen ist Rousey nicht. Nachdem Box-Macho Floyd Mayweather auf die Frage nach seiner Meinung zur toughen Kalifornierin gefragt wurde, antwortete "Money" einfach nur: "Ich weiß nicht, wer sie ist" © Getty Images

Rousey rächte sich 2015 bei der Verleihung der ESPY-Awards, bei denen sie und Mayweather jeweils in der Kategorie "Bester Fighter" nominiert waren. In Anspielung auf Mayweathers Vorgeschichte mit häuslicher Gewalt sagte sie: "Ich frage mich, wie es sich für Floyd anfühlt, einmal selbst von einer Frau geschlagen zu werden" © Getty Images

Auch Hollywood rief Rousey - und sie folgte. Sie hatte einen Auftritt im nostalgischen Action-Helden-Spektakel "The Expendables 3" © Getty Images

... im 7. Teil der "The Fast and the Furious"-Serie ... © Getty Images

... und "Entourage" © Getty Images

Auch bei WWE schaute Rousey schon als UFC-Queen vorbei, knöpfte sich 2015 bei WrestleMania 31 zusammen mit Dwayne "The Rock" Johnson Stephanie McMahon vor. Johnson und Rousey haben dasselbe Management © Imago

Die Fans lieben Rousey, weil sie sowohl eine extrem toughe, als auch eine sehr elegante Seite zeigen kann - hier inmitten von Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger © Getty Images

Rouseys Herz gehört allerdings ihm: Travis Browne, selbst UFC-Kämpfer. Die beiden sind seit 2017 verheiratet © Getty Images

Ende 2015 erlebte Rousey bei der UFC den ersten Rückschlag: Sie verlor ihren Bantamgewichtstitel in Australien durch K.o. gegen Holly Holm © Getty Images

Die Pleite nagte schwer an Rousey: Sie zog sich für eine Weile komplett aus der Öffentlichkeit zurück, in einem Interview mit US-Talkmasterin Ellen DeGeneres gestand sie wenige Monate nach dem Kampf sogar Selbstmordgedanken gehabt zu haben © Getty Images

Rousey versuchte sich wieder aufzurappeln - vergeblich: Auch ihr Comeback-Kampf gegen Amanda Nunes Ende 2016 ging in die Hose. Nach weniger als eine Minute war Rousey nach einer Schlagserie technisch k.o. © Getty Images

Die entzauberte Rousey verließ frustriert die Arena und kam zum Schluss, ihre UFC-Karriere zu beenden © Getty Images

Anfang 2018 der Neustart: Rousey unterschrieb bei WWE und feierte ein Überraschungsdebüt beim Royal Rumble 2018 © WWE 2018 All Rights Reserved

Die Zweitkarriere war logisch, Rousey ist seit Kindheitstagen Wrestling-Fan, bewunderte die 2015 verstorbene Legende "Rowdy" Roddy Piper, von der sie den Spitznamen und den Schottenkilt übernahm © Getty Images

Bei WrestleMania 34 im April 2018 bestreitet Rousey ihr Debütmatch. In einem unterhaltsamen Mixed-Match besiegte sie zusammen mit Kurt Angle Stephanie McMahon und Triple H - und beweist dabei auch gegen ihren männlichen Kontrahenten ihre Power © WWE 2018 All Rights Reserved

Im Sommer 2018 gewinnt sie beim SummerSlam gegen Alexa Bliss dann auch gleich den RAW-Damentitel - in einem Blitzmatch © WWE

Der Höhepunkt von Rouseys WWE-Karriere: Sie steht im April 2019 im ersten Frauen-Hauptkampf der wichtigsten Wrestling-Show WrestleMania, es geht gegen die Vorzeigewrestlerinnen Charlotte Flair (l.) und Becky Lynch © WWE