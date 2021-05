Positionen im Eishockey: Was machen Goalie, Center, Winger und Co.?

Wie in jedem Teamsport hat auch Eishockey mehrere Spielerpositionen. SPORT1 zeigt, was Center und Winger unterscheidet und warum es mehr Stürmer als Verteidiger gibt.

Wer allerdings genauer hinschaut sieht, dass die Spieler wie im Fußball oder Handball als Team agieren. Raumaufteilung und Aufgabenverteilung sind in diesem Sports genauso wichtig für den Erfolg wie schnelles Skating und Schlägerbeherrschung ( Eishockey-WM in Riga: V om 21. Mai bis zum 6. Juni LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream ).

Bei einem Eishockeyspiel stehen in der Regel sechs Spieler pro Team auf dem Eis. Diese teilen sich auf in einen Torhüter (im Eishockey Goalie genannt), zwei Verteidiger und drei Stürmer. Die Stürmer werden weiter unterschieden in Flügelstürmer (Winger) und Mittelstürmer (Center).

Der Goalie - Sieg oder Niederlage?

In den letzten Jahren hat sich die Aufgabenbeschreibung des Torwarts aber grundlegend verändert. Die reine Torverhinderung steht nicht mehr im Fokus. Heutzutage muss sich ein guter Torhüter auch aktiv am Spielgeschehen beteiligen. Er muss weite Pässe hinter dem eigenen Tor abfangen und blitzschnell entscheiden, ob er einen Puck festhält und das Spiel somit unterbricht oder durch einen Pass einen schnellen Konter einleiten kann.

Gene Ubriaco (spielte von 1958 bis zu seinem Karriere-Ende 1970 bei neun NHL-Teams in der National Hockey League) fasste die Wichtigkeit des Goalies so zusammen: "Im Eishockey macht der Goalie 75 Prozent des Spiels aus. Es sei denn, er ist ein schlechter Torhüter. Dann sind es 100 Prozent."

Die Verteidiger - ein eingespieltes Team

Im eigenen Angriff unterstützen sie die Stürmer bei ihrem Versuch, ein Tor zu erzielen. Meist lauern sie an der gegnerischen blauen Linie auf Abpraller und Rückpässe, um den Puck per Schlagschuss aufs Tor zu bringen.

Im bislang letzten Winter Classic an Neujahr 2019 treffen die Boston Bruins und die Chicago Blackhawks aufeinander. Vor 76.126 Fans gewinnen die Bruins 4:2. Mit Dominik Kahun trägt sich auch ein Deutscher auf Seiten Chicagos in die Torschützenliste ein © Getty Images

Das Winter Classic ist jedoch nicht das einzige regelmäßig ausgetragene Open-Air-Match der NHL. Auch die Stadium Series locken stets etwa 50.000 Menschen in die Arenen. Berühmter Austragungsort ist das Baseball-Stadion der Colorado Rockies in Denver © Getty Images

Gut neun Jahre später messen sich die rivalisierenden Unis erneut. Beim "Big Chill in the Big House" im Michigan Stadium in Ann Harbor wird mit 104.173 Personen ein neuer Rekord für ein Freiluft-Eishockey-Spiel aufgestellt © Getty Images

Zwei Jahre später findet die nächste Ausgabe in der Esprit Arena in Düsseldorf statt. Vor 51.125 Fans gastieren die Kölner Haie bei der Düsseldorfer EG © Getty Images

Nach dem Vorbild aus Übersee wird 2013 erstmals in der höchsten deutschen Eishockey-Liga eine Partie in einem Fußball-Stadion ausgetragen. Das DEL Winter Game steigt in Nürnberg zwischen den Ice Tigers und den Eisbären Berlin vor 50.000 Zuschauern © Getty Images

Beim Winter Game der DEL in Sinsheim 2018 sorgen die Adler Mannheim und die Schwenninger Wild Wings für ein Eis-Spektakel. Die Mannheimer gewinnen am Ende in einem torreichen Spiel mit 7:3. SPORT1 zeigt eine Auswahl der größten Spektakel in Sportstadien und unter freiem Himmel in der Geschichte der Sportart © Imago

Köln erlebt bereits am 10. Januar schon einmal ein denkwürdiges Winter-Spiel, allerdings in der Fußball-Bundesliga. Damals trifft der FC auf Freiburg - und verliert nach einer 3:0-Führung noch mit 3:4 © Getty Images

Die Stürmer - der Center und die Winger

Diesmal haben die deutschen Eishockey-Stars das Glück auf ihrer Seite, nachdem sie noch in der Vorrunde zwei Mal an der Querlatte und zwei Mal am Pfosten gescheitert waren. In der Verlängerung trifft Patrick Reimer zum 4:3 - der Halbfinaleinzug ist perfekt! © Getty Images

Bei der Heim-WM 2017 lockt das Sturm-Team die Massen in die Kölner Lanxess Arena. Jedes WM-Spiel der Deutschen ist restlos ausverkauft und die Stimmung stets am Siedepunkt. Siege gegen die USA und die Slowakei tun ihr Übriges © Getty Images

Allerdings reicht eine abermals starke Leistung im nicht: Trotz früher Führung muss sich die DEB-Auswahl am Ende mit 1:4 geschlagen geben. Mit WM-Platz 7 werden die Erwartungen trotzdem klar übertroffen. Reindls mutiges Experiment mit Sturm geht auch in diesem Turnier auf © Getty Images

Bei der WM 2016 in Russland sorgen die deutschen Kufen-Cracks unter Sturms Leitung wieder für Furore. In der Vorrunde werden die USA und Slowakei geschlagen und in der Tabelle hinter sich gelassen. Als Dritter hinter Kanada und Finnland kommt es im Viertelfinale zum Aufeinandertreffen mit dem Gastgeber © Getty Images

2015 enttäuscht Deutschland bei der WM in Tschechien und scheidet bereits in der Vorrunde aus. DEB-Coach Cortina muss daraufhin seinen Hut nehmen und der Weg ist frei für Deutschlands unerwarteten Eishockey-Messias… © Getty Images

Das Team des damaligen Bundestrainers Pat Cortina hätte nach dem peinlichen 1:2 gegen Italien einen Sieg in der regulären Spielzeit gegen Österreich benötigt, gewinnt aber in Bietigheim-Bissingen nur nach Verlängerung mit 3:2. Und es kommt noch dicker… © Getty Images

Ende einer Erfolgsstory: Bundestrainer Marco Sturm steigt vorzeitig beim Deutschen Eishockey-Bund aus. Der 40-Jährige ist jetzt Assistenzcoach beim NHL-Team Los Angeles Kings, für die Kings war er auch in seiner Karriere als Spieler aktiv war. Es ist die große Chance, sich als Coach in der besten Liga der Welt zu etablieren © Getty Images

Zusätzlich zu den Seitenbereichen des Spielfelds gehört auch der Raum hinter den Toren zu ihrem Terrain. Sie sind also auf der kompletten Eisfläche zuhause. Im Angriff sollen sie den Puck im gegnerischen Drittel festmachen und so den Mitspielern die Gelegenheit geben, sich auf ihre Positionen zu begeben.

In der Verteidigung sind sie die erste Verteidigungslinie, die den gegnerischen Spieler am geordneten Spielaufbau stört. Ist der Puck im eigenen Drittel, müssen sie entweder hinter dem Tor den Puck erobern oder die gegnerischen Verteidiger an der blauen Linie abdecken, um Schlagschüsse aufs Tor zu verhindern oder abzublocken.

Das Revier des Mittelstürmers ist direkt vor den Toren und an der Bande hinter dem Tor. In der Verteidigung sollen sie dafür sorgen, dass der eigene Goalie möglichst uneingeschränkte Sicht auf den Puck hat. Dazu sollen sie verhindern, dass der gegnerische Center oder die Winger Schüsse aufs Tor mit dem Schläger abfälschen können. Wenn doch einmal ein Schuss durchkommt, ist es die Aufgabe des Centers eventuelle Nachschüsse zu verhindern. Dafür muss er den Puck so schnell wie möglich vom Tor wegbefördern.

Der Enforcer - der Wadenbeißer des Eishockeys

Warum gibt es mehr Stürmer als Verteidiger?

Ein Kader besteht aus 22 Spielern. Diese teilen sich auf zwei Goalies und in der Regel acht Verteidiger und zwölf Angreifern auf. Diese Aufteilung ergibt sich aus der bewährten Aufteilung in je vier Verteidigungs- und Sturmreihen. Während die Verteidigungsreihen meist fest zusammenspielen (siehe oben), können die Sturmreihen auch durchgemischt werden.

Nach dem Spiel zwischen den Edmonton Oilers und den Kölner Haien (4:3 n.V.) im Rahmen der 2018 NHL Global Series Challenge ist die NHL auch in die reguläre Saison gestartet. SPORT1 stellt die Cracks um Leon Draisaitl und Dominik Kahun vor, die die deutsche Fahne in der besten Eishockeyliga der Welt hoch halten © SPORT1-Grafik: Getty Images/Imago

DOMINIK KAHUN (Chicago Blackhawks, Angreifer, 23): Der Deutsch-Tscheche spielt seit April 2018 in der besten Eishockey-Liga und kommt dort immer besser an. Für die Chicago Blackhawks konnte er schon in der Preseason überzeugen und wurde als Belohnung in den Kader für das Auftaktspiel der Blackhawks berufen © Getty Images

LEON DRAISAITL (Edmonton Oilers, Angreifer, 22): Nach einer enttäuschenden Vorsaison ohne Playoff-Teilnahme hat er sich mit den Edmonton Oilers eine Menge vorgenommen. Was Einstellung und Fleiß betrifft, orientiert sich der "German Gretzky" übrigens an Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo, absolviert viele Sonderschichten © Getty Images

Doch nicht nur sportlich sorgt Draisaitl für Schlagzeilen, denn: In den kommenden acht Jahren möchte er insgesamt 1,2 Millionen Dollar an Wohltätigkeitsorganisationen in Edmonton spenden. Hut ab © Getty Images

Anzeige

TOBIAS RIEDER (Edmonton Oilers, Flügelspieler, 25): Zur neuen Saison wechselte er als Free Agent zu den Edmonton Oilers. Nach vier Jahren bei den Arizona Coyotes spielte Rieder von Februar bis zum Saisonende 2017/18 bei den Los Angeles Kings. In der Preseason feierte der Flügelspieler bereits seine Torpremiere © Getty Images

TOM KÜHNHACKL (New York Islanders, Flügelspieler, 26): Kühnhackl. Ein Name, der verpflichtet. Tom ist einer von drei Söhnen der deutschen Eishockey-Legende Erich Kühnhackl. Bereits mit 16 Jahren spielte der Angreifer bei den Profis und wurde 2010 in Runde vier von den Pittsburgh Penguins gedraftet © Getty Images

Zur neuen Saison wechselte der 26-Jährige zu den New York Islanders. Dort wurde zunächst berichtet, dass er unmittelbar vor dem Saisonstart vorerst aussortiert wurde. Doch dann gaben die Islanders ihren Kader für den Saisonstart benannt: Kühnhackl ist dabei © Getty Images

THOMAS GREISS (New York Islanders, Torwart, 30): Der Goalie hat eine mehr als enttäuschende Saison hinter sich. Jetzt will Greiss seine mentalen Probleme beiseite schieben und an seine früheren Leistungen anknüpfen © Getty Images

Anzeige

MAXIMILIAN KAMMERER (Washington Capitals, Stürmer, 22): Kammerer wechselte im Mai von der Düsseldorfer EG zu den Washington Capitals, ohne in einem Entry Draft ausgewählt worden zu sein. Die DEG sicherte sich eine Option auf eine Rückkehr. Dass es für Kammerer schwer wird, sich in den USA durchzusetzen, weiß er. Zunächst dürfte er bei den Hershey Bears, dem Farmteam der Capitals, zum Einsatz kommen © Getty Images

PHILIPP GRUBAUER (Colorado Avalanche, Torwart, 26): Der Stanley-Cup-Sieger unterschrieb nach seiner Etappe bei den Washington Capitals im Sommer bei den Colorado Avalanche einen Vertrag über drei Jahre. Colorados General Manager Joe stellte ihm schon einen Stammplatz in Aussicht. Dafür müsste sich Grubauer aber gegen den Russen Semjon Warlamow und Pavel Francouz aus Tschechien durchsetzen © Getty Images

KORBINIAN HOLZER (Anaheim Ducks, Verteidiger, 30): Der deutsche Nationalspieler in Diensten der Anaheim Ducks verpasst den Saisonstart und fällt auch darüber hinaus lange aus. Holzer droht nach einer Operation am Handgelenk eine drei- bis fünfmonatige Zwangspause © Getty Images

DENNIS SEIDENBERG (New York Islanders, Verteidiger, 37): Seidenberg hat im September den Sprung ins Trainingscamp der New York Islander geschafft, muss sich dort aber gegen 20 andere Verteidiger durchsetzen. Zuvor war er mit einem Wechsel in die DEL und einem Karriereende in Verbindung gebracht worden. © Getty Images

Anzeige

MANUEL WIEDERER (San Jose Sharks, Stürmer, 21): Seit 2017 bei den San Jose Sharks, die eine Geschichte mit deutschen Spielern haben: Marco Sturm, Marcel Goc, Christian Ehrhoff oder Thomas Greiss starteten hier ihre Karriere © dpa picture alliance

BROOKS MACEK (Vegas Golden Knights, Stürmer, 26): Für den deutschen Olympiahelden ist der Traum von der NHL vorerst geplatzt. Vizemeister Vegas Golden Knights beorderte Macek zu den Chicago Wolves in die AHL © Getty Images