Andrej Mangold: So gut war der Bachelor als Basketballer

Mangold, am 14. Januar 1987 in Hannover geboren, spielte zwischen 2010 und 2019 in der Basketball-Bundesliga, bestritt in der BBL 206 Spiele für die Artland Dragons, die Telekom Baskets Bonn, die BG Göttingen, s. Oliver Würzburg und die Fraport Skyliners. Für die Skyliners war er zuletzt aktiv - bereits nach der Bachelor-Ausstrahlung -, verletzungsbedingt bestritt er aber nur noch eine Partie und erhielt keinen neuen Vertrag. Er beendete dann seine Profi-Karriere und ist seitdem im Amateurbereich bei den RheinStars Köln in der Regionalliga aktiv.