Jim Neidhart: Die Alzheimer Tragödie um Brets Partner Die Tragödie um Bret Harts Partner

So dominierte die Hart Foundation bei WWE

M. Hoffmann

Jim "The Anvil" Neidhart war der Mann, mit dem Bret Hart seine ersten Erfolge bei WWE feierte. Den Hall-of-Fame-Einzug durfte er nicht mehr miterleben.

Er war der Mann, an dessen Seite Bret "The Hitman" Hart seine ersten Erfolge bei WWE feierte - und dabei auch selbst eine Hall-of-Fame-Karriere hinlegte.

Jim "The Anvil" Neidhart war das zweite Originalmitglied der Hart Foundation, des Duos, in dem Idol Hart seine ersten Titel bei der früheren WWF holte, am 26. Januar 1987 - heute vor 34 Jahren - wurden die beiden erstmals Tag-Team-Champions.

Im Jahr 2019 wurden die beiden Schwäger in die Ruhmeshalle von WWE berufen, was Neidhart nicht mehr miterleben durfte: Der Vater von Natalya starb im Jahr zuvor an den Folgen einer Alzheimer-Erkrankung.

Jim Neidhart war Schwager von Bret Hart

Neidhart, geboren am 8. Februar 1955 im kalifornischen Montebello, hatte ursprünglich eine NFL-Karriere angestrebt, schaffte es bei den Oakland Raiders und den Dallas Cowboys jedoch nicht in den finalen Kader. Im berüchtigten "Dungeon" von Brets legendärem Vater Stu Hart ließ er sich stattdessen im kanadischen Calgary zum Wrestler ausbilden und knüpfte auch familiäre Bande zu den Harts: Er heiratete Brets Schwester Elizabeth "Ellie" Hart.

Hart und Neidhart waren Ende der Achtziger, Anfang der Neunziger eines der prägenden Tag Teams der damaligen WWF, die beiden ergänzten sich mit ihren unterschiedlichen Stärken: Bret war der bessere Techniker, der "Amboss" Neidhart das Kraftpaket des Teams.

1987 holten sie ihr - von Manager-Legende Jimmy Hart begleitet - erstes Titelgold mit einem Sieg über die British Bulldogs Davey Boy Smith und Dynamite Kid (Tom Billington, kur nach Neidhart verstorben), zwei Weggefährten aus Stus Liga STAMPEDE. Die beiden Duos standen für eine goldene Generation des Tag-Team-Wrestlings bei WWE. 1990 folgte ein weiterer Titelgewinn über Demolition.

Bei WWE auch Teil der zweiten Hart Foundation

Während Bret in den Neunzigern als Einzelwrestler zum Topstar aufstieg, erreichte sein Ex-Partner mit dem charakteristischen Spitzbart nicht das Level, blieb aber präsent - als Tag-Team-Partner und Sidekick von Brets jüngerem Bruder Owen Hart.

Bret Hart (M.) ist nach den Toden von Owen Hart, Brian Pillman, Jim Neidhart und dem British Bulldog (v.l.) letztes lebendes Mitglied der Hart Foundation

Wie Smith war Neidhart seinem Schwager 1997 zum Konkurrenten WCW gefolgt, mit der Entlassung dort ein Jahr später endete seine Karriere auf großer Bühne. Neidhart blieb bis 2016 für Nostalgie-Auftritt im Independent-Bereich und auch bei WWE aktiv.

Todesursache: Sturz nach Anfall

In seinen letzten Lebensjahren litt er an der Alzheimerschen Krankheit, er starb am 13. August 2018 im Alter von 63 Jahren an einem damit zusammenhängenden Anfall, unmittelbare Todesursache war eine Kopfverletzung, die er sich bei einem daraus resultierenden Sturz zuzog.

Tochter Natalya, die bei WWE in Neidharts Fußstapfen trat, nahm im Jahr darauf seine Hall-of-Fame-Ehrung entgegen und musste dabei miterleben, wie die Zeremonie vom Angriff eines offenbar geistig verwirrten Fans auf Bret Hart überschattet wurde.

Für einen würdigeren Moment sorgte Natalya am Abend danach bei WrestleMania 35 bei New York: Zusammen mit Partnerin Beth Phoenix erinnerte sie vor den Augen des erholten Onkels Bret, indem die beiden im Kampf um die Tag-Team-Titel der Frauen den früheren Finisher von Hart und Neidhart zeigten, die Hart Attack.