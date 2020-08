Dominik Mysterio: Wie Papa Rey seine WWE-Karriere plant

Anzeige

M. Hoffmann

Rey Mysterios Sohn Dominik ist seinem legendären Vater bei WWE in den Ring gefolgt. Der Papa hat einen großen Karriere-Plan für ihn ausgearbeitet.

Ältere WWE-Fans haben ihn noch als kleinen Jungen vor Augen, um den Vater und Eddie Guerrero sich stritten. Inzwischen ist Rey Mysterios Sohn Dominik bei der größten Wrestling-Liga selbst dabei, eine Größe zu werden.

Vor WrestleMania 35 präsentierte Mysterio den erwachsen gewordenen Spross als moralische Stütze in seiner Fehde mit Samoa Joe, es folgten Verwicklungen in die großen Rivalitäten mit Brock Lesnar und Seth Rollins und schließlich auch das WWE-Debüt von Dominik beim SummerSlam 2020 - auf das er schon seit längerem hingearbeitet hatte.

Dominik Mysterio lernte wie Rey den 619

Zu Beginn des Jahres 2017 startete Dominic Gutierrez, wie er eigentlich heißt, sein Training in der Independent-Liga Finest City Wrestling in San Diego. Danach absolvierte er auch ein Training bei Independent-Star Jay Lethal und einen dreimonatigen Lehrgang beim früheren WWE- und WCW-Wrestler Lance Storm in Kanada. Nach Storms Angaben lernte Dominic dort auch den berühmtesten Move seines Vaters, den 619. Auch zu WWE-Hall-of-Famer Booker T in Texas wurde er vermittelt.

Rey Mysterio kündigte im Podcast seiner alten WWE-Weggefährten Edge und Christian auch an, dass sein Sohn auch noch in Europa, Japan und Mexiko Trainings absolvieren sollte, er legt auch bei seinem Sohn Wert auf die vielfältigen Einflüsse.

Rey Mysterio ist seit 2018 wieder bei WWE, das Anschieben von Dominiks Karriere soll ein entscheidender Antrieb für das Comeback gewesen sein - und auch für seine Vertragsverlängerung im Sommer 2020.

Der Vater hat auch schon ein Trademark auf "Prince Mysterio" angemeldet, was Dominiks künftiger Ringname werden dürfte und eine logische Fortführung der Dynastie wäre. "Rey Mysterio" heißt übersetzt aus dem Spanischen "Rätselkönig", Dominic würde dann also zum Rätselprinz. Eine 1:1-Kopie seines Papas kann Dominic allerdings schon aus körperlichen Gründen nicht werden, er ist mittlerweile einen Kopf größer als der 1,68 Meter kleine, ewige Underdog.

Legendäre Story mit Eddie Guerrero

WWE-Fans von einst haben Mysterios Spross ganz anders in Erinnerung: Im Jahr 2005 war der kleine Dominik im Zentrum einer Fehde, in der Mysterio und sein damaliger Rivale Eddie Guerrero um das Sorgerecht für ihn stritten.

Guerrero war damals der Bösewicht und stellte sich gemäß Drehbuch als vermeintlich wahrer Vater Dominiks dar ("I'm your Papi!"). Die Geschichte nahm ihren skurrilen Höhepunkt in einem Match, in dem das Sorgerecht um das Kind ausgekämpft wurde - die entsprechenden Dokumente hingen über dem Ring, Sieger war der, der sie mit einer Leiter als Erster erreichte.

