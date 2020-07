Shaquille O'Neal: Seine Wrestling-Ausflüge bei WWE & Co.

NBA-Legende Shaquille O'Neal hat seit vielen Jahren ein Faible fürs Wrestling - und hat es einmal sogar auf der allergrößten Bühne ausgelebt: Bei WrestleMania 32 in Dallas legte er 2016 einen spektakulären Überraschungsauftritt hingelegt.

Der 145-Kilo-Koloss enterte bei der Andre The Giant Memorial Battle Royal den Ring und kämpfte bei dem 20-Mann-Match mit!

WrestleMania im Stadion der Dallas Cowboys in Texas. Offiziell 101.763 Fans sind zum Wrestling-Spektakel der WWE gekommen, so viele wie noch nie. Sie bekommen einiges geboten. SPORT1 hat die Bilder © WWE 2016 All Rights Reserved

Der Auftakt der Hauptshow: Intercontinental Champion Kevin Owens kämpft gegen sechs Herausforderer in einem Leitermatch, es gibt wie immer zahllose waghalsige Sturzaktionen. Hier schubst Stardust Zack Ryder (l.) und Dolph Ziggler um © WWE 2016 All Rights Reserved

Noch spektakulärer: Sin Cara verwandelt seinen Sturz von der Leiter in eine Gegenattacke. Er federt sich mit den Füßen am obersten Seil ab und fliegt mit einem Vorwärtssalto auf die Außenstehenden © WWE 2016 All Rights Reserved

Sieger des Kampfes, recht überraschend: Zack Ryder © WWE 2016 All Rights Reserved

Es geht hochwertig weiter: Chris Jericho fordert einen WrestleMania-Debütanten... © WWE 2016 All Rights Reserved

... den akrobatischen AJ Styles. Es gibt viele technische Kabinettstückchen, Konter, Flugmanöver © WWE 2016 All Rights Reserved

Am Ende ist Jericho Sieger, als er den heranfliegenden Styles mit dem Codebreaker abfängt © WWE 2016 All Rights Reserved

Was für ein Outfit: Das kultisch verehrte Dreierteam The New Day betritt den Ring © WWE 2016 All Rights Reserved

Ihre Gegner: Die böse League of Nations, die standesgemäß einen unfairen Sieg einfährt © WWE 2016 All Rights Reserved

Macht nichts, denn drei Legenden tauchen auf, um sie sich dafür vorzuknöpfen: Shawn Michaels, Mick Foley und Stone Cold Steve Austin (v.l.) © WWE 2016 All Rights Reserved

Das Trio verprügelt die League - und auch New-Day-Mitglied Xavier Woods bekommt noch was ab, als er Austin zum Tanzen überreden will. Die Texas Rattlesnake feiert den Zerstörungsfeldzug mit ein paar Bier © WWE 2016 All Rights Reserved

Es geht weiter rund: Ex-Ultimate-Fighting-Champion Brock Lesnar (r.) fordert Dean Ambrose in einem Street Fight © WWE 2016 All Rights Reserved

Suplex City! Der "Lunatic Fringe" steckt einen Wurf nach dem anderen ein... © WWE 2016 All Rights Reserved

... am Ende den F5 in einen Stuhlhaufen. Sieg für Lesnar © WWE 2016 All Rights Reserved

Die Frauen sind dran. es geht um den neu geschaffenen Women's Title, den Hall-of-Famerin Lita vor Beginn der Hauptshow enthüllt © WWE 2016 All Rights Reserved

Charlotte (l.) - Trägerin des dafür eingestellten Divas Title - muss sich zweier Top-Gegnerinnen erwehren: Becky Lynch... © WWE 2016 All Rights Reserved

... und der hier heranfliegenden Snoop-Dogg-Cousine Sasha Banks © WWE 2016 All Rights Reserved

Mit etwas Hilfe von Papa Ric Flair (hinten an der Bande) behält Charlotte in dem hochklassigen Kampf die Oberhand © WWE 2016 All Rights Reserved

Das Erbe des Nature Boy lebt weiter ©

Der Undertaker kommt - zu seinem letzten WrestleMania-Match? Verliert er das Hell-in-a-Cell-Match, ist für ihn Schluss bei der Großveranstaltung © WWE 2016 All Rights Reserved

Gegner: Shane McMahon, Sohn von WWE-Boss Vince McMahon © WWE 2016 All Rights Reserved

Der Taker hat den eigentlich nicht zum Wrestler ausgebildeten Shane lange im Griff... © WWE 2016 All Rights Reserved

... bis der mit spektakulären Tricks kontert. Coast to Coast nennt sich diese Aktion... © WWE 2016 All Rights Reserved

... aber es wird noch wilder: Shane klettert auf den rund acht Meter hohen Käfig... © WWE 2016 All Rights Reserved

... und spingt auf den Undertaker herab. Der weicht aus, Shane kracht durch einen Kommentatorentisch, kurz darauf hat der Deadman logischerweise gewonnen © WWE 2016 All Rights Reserved

20 Mann, ein Ring: Eine Battle Royal zu Ehren des verstorbenen Andre The Giant steht an. Favorit: Der etwa 200 Kilo schwere Big Show. Doch auch ein weiterer Hüne mischt mit... © WWE 2016 All Rights Reserved

NBA-Legende Shaquille O'Neal! © WWE 2016 All Rights Reserved

Mit vereinten Kräften wirft der Rest des Feldes das Riesenduo aus dem Ring © WWE 2016 All Rights Reserved

Am Ende triumphiert ein Neuling: Baron Corbin © WWE 2016 All Rights Reserved

Der Hauptkampf, eingeläutet von einem bombastischen Einmarsch: WWE-Mitbesitzerin Stephanie McMahon - Shanes Schwester - kündigt die Ankunft des WWE World Champions an © twitter.com/WWE

... ihres Ehemanns, Triple H © twitter.com/WWE

Herausforderer: Roman Reigns © twitter.com/WWE

Nach den vielen Spektakel-Matches vorher geht es in dem Kampf erstmal nach Schule zu © twitter.com/WWE

Reigns hat den Veteran am Rande der Niederlage... © twitter.com/WWE

... was Stephanie veranlasst sich einzumischen. Sie muss die Konsequenzen tragen, wird von Reigns mit einem eigentlich für Triple H bestimmten Tackle erwischt © twitter.com/WWE

Letztes Mittel: Die halb ausgeknockte Stephanie reicht Triple H seinen Vorschlaghammer © twitter.com/WWE

