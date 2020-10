Was die Fußball-Weltmeister von 2014 heute machen

Am 13.07.2014 schrieb dieses Team Geschichte. In Rio de Janeiro wird Deutschland zum vierten Mal Weltmeister! Viele Spieler von damals haben inzwischen neue Karrieren begonnen © Getty Images

MARIO GÖTZE: Held des WM-Finals. Hatte Probleme mit dem Ruhm und den Erwartungen, die an Löws berühmten (eigentlich nicht für die Öffentlichkeit gedachten) Messi-Vergleich geknüpft waren © Getty Images

MANUEL NEUER: Immer noch Stammtorwart der Nationalmannschaft, aber die Rivalen rütteln am Thron. Stand beim WM-Debakel in Russland im Tor, obwohl er fast die gesamte Saison verletzt verpasst hatte - was die Diskussion anheizte, ob der Stabwechsel zu Marc-André ter Stegen fällig gewesen wäre © Getty Images