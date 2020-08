Abyss: Wrestling-Urgestein von TNA nun bei WWE aktiv

Zwischen Kane, Mankind und Undertaker

Parks, geboren am 4. Oktober 1973 in Washington, hatte Impact Anfang 2019 verlassen und - zusammen mit seinem alten Kollegen Sonjay Dutt - einen Job als Producer bei WWE angenommen. Ein bemerkenswerter Schritt: Parks war seit der ersten Show der Liga ein Teil von ihr und prägte sie 17 Jahre lang.

Sein Charakter als "The Monster", eine Art Mischung aus den WWE-Legenden Mick "Mankind" Foley und Kane mit einem Schuss Undertaker, unterhielt die Impact-Fans in vielen Variationen.

Abyss stand mit praktisch allen Stars im Ring, die beim früheren (NWA) TNA aktiv waren: Styles, Samoa Joe , Sting , Kurt Angle , Christian Cage . Besonders in Erinnerung blieben seine zahlreichen denkwürdige Hardcore-Matches, in denen er jede Menge brutale Aktionen austeilte und einsteckte.

Abyss in der Hall of Fame von Impact Wrestling / TNA

Im Lauf der Jahre gesellten sich zahlreiche weitere Szenegrößen in Abyss' liebstes Umfeld, unter anderem Jeff und Matt Hardy und auch viele Ex-Stars der Kultliga Extreme Championship Wrestling (ECW), an deren Erbe Abyss in vielerlei Hinsicht anknüpfte: Foley, Sabu, Rhino, Rob Van Dam, die ehemaligen Dudley Boyz, Tommy Dreamer. Ein besonders häufiger Stunt in Matches mit Abyss' Beteiligung waren Stürze in ausgestreute Reißzwecken (thumbtacks), seine Lieblingswaffe war ein auf den Namen "Janice" getauftes Brett mit Nägeln.