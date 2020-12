Tyson Fury wog 180 Kilo: Wie er das Übergewicht überwand

Fury zweimal am Boden: So lief der Mega-Fight gegen Wilder

Tyson Fury stürzte nach dem Sieg gegen Waldimir Klitschko in Depressionen, Drogen- und Gewichtsprobleme ab. Die Wende begann auf kuriose Weise.

Er wog rund 180 Kilo, als er in eine schwere Depression verfiel, die unmittelbar nach dem größten Sieg seiner Karriere über ihn kam.

Er raste mit einem Ferrari auf eine Brücke zu, 300 km/h auf dem Tacho, Selbstmordgedanken im Kopf. Er fand wieder zu sich auf einer Halloween-Party, verkleidet als Gevatter Tod - und verblüffte die Welt am Ende ein zweites Mal.

Und selbst wenn die eine oder andere dramaturgische Zuspitzung dabei sein mag: Bestseller-tauglich ist die Geschichte des "Gypsy King" aus Manchester jetzt in jedem Fall.

Tyson Fury leidet an bipolarer Störung

"Geld, Ruhm, Ehre, die Titel, Frau, Kinder, Familie - ich hatte alles", hatte Fury vor dem ersten Wilder-Kampf Ende 2018 in einem Videopodcast mit dem Komiker und UFC-Kommentator Joe Rogan: "Aber ich hatte das Gefühl, nichts zu haben. Ich habe ein hohles, klaffendes Loch gespürt, gefüllt mit Düsternis und Verderben."

Furys oft clowneskes Verhalten verstellt bei vielen den Blick dafür, dass er mit einem sehr ernsten Problem beladen ist: Er leidet an einer bipolaren Störung, ist manisch-depressiv, ungehemmte, berauschende Hochgefühle wechseln sich ab mit Phasen extremer Niedergeschlagenheit.

Nach seinem Beinahe-Selbstmordversuch mit dem Ferrari suchte Fury eine Psychologin auf, bekam akute Suizidgefahr attestiert. Wachgerüttelt war Fury da immer noch nicht: Er brach mehrere Versuche ab, sich aus der Sucht herauszukämpfen und mit Boxtraining wieder in Form zu bringen.

Das neue Leben begann im Skelett-Kostüm

An die Öffentlichkeit drang Furys Kampf gegen die inneren Dämonen nur zum Teil, aber sie bekam genug mit, um ihn abzuschreiben.

Der Kontrollverlust über seinen Körper war offensichtlich, hinzu kam wiederholter Doping-Ärger. Neun Monate vor dem Kampf gegen Klitschko soll das Steroid Nandrolon in Furys Körper gefunden worden sein, er wurde letztlich rückwirkend für zwei Jahre gesperrt, 2016 brachte ein weiterer Positiv-Test auf Kokain das geplante Rückmatch zum Platzen. Letztlich gab Fury alle WM-Titel ab, ohne sie je verteidigt zu haben. Ansonsten blieben aus der kampffreien Zeit vor allem krude Interviews in Erinnerung.

Dass Fury noch einmal zurückkommen würde, glaubten die wenigsten. Auch der engste Familienkreis glaubte Fury nicht mehr, als er im Herbst 2017 ultimativ verkündete, sich jetzt aber wirklich wieder in die Trainingsarbeit zu stürzen.

Furys Erweckungserlebnis war nach eigenen Angaben eine Halloween-Fete, die er mittendrin verlassen hatte, als er merkte, dass er der Älteste der Feiergesellschaft war und sich die Sinnfrage stellte. Zu Hause habe er dann sein Skelettkostüm abgelegt, sei auf die Knie gegangen und zehn Minuten lang gebetet. Anschließend rief er seine Ehefrau Paris an und teilte mit: Am Montag fange ich zu trainieren an und werde wieder Weltmeister.