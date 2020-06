René Weller: Das wurde aus dem "Macho Man" des Boxens

René Weller bediente den Boulevard intensiv

Weller, geboren am 21. November 1953 in Pforzheim, war früher Kult, der Sohn eines Faustkämpfers sorgte für gute Unterhaltung, etwas, das Weller bei seinen Erben vermisst: "Es gibt keine Kämpfer mehr, die alle Leute in Deutschland kennen", sagte er.

Das war zu seiner Zeit in den 80er Jahren anders. Den "schönen Rene" kannte in Deutschland fast jeder, auch deshalb, weil es der gelernte Heizungsmonteur und Goldschmied verstand, außerhalb des Rings Schlagzeilen zu schreiben, mit Macho-Sprüchen und anderen Eskapaden.

Frauentausch, Sommerhaus der Stars, Big Brother

Wellers Vergangenheit ist schillernd - und auch ein wenig skurril. Ausgelassen hat er so gut wie nichts. Boxtitel, Frauen, Partys, Showbiz, Gefängnis. "Andere müssten drei Leben haben, um das zu erleben, was ich erlebt habe", sagte Weller einst.

Dass der früher von Promoter Wilfried Sauerland betreute Weller einst der beste Leichtgewichtsboxer in Deutschland war und von 55 Profikämpfen nur einen verlor, gerät zunehmend in Vergessenheit: 1984 hatte Weller seinen größten Erfolg gefeiert, als er den Italiener Lucio Cusma in Frankfurt bezwang und Europameister wurde. 1986 verlor er den Titel an den Dänen Gert Bo Jacobsen, seine einzige Pleite im Ring.