The Rock: Wieso WWE-Fans ihn einst real verachteten

Dwayne "The Rock" Johnson war der "Sexiest Man Alive", er ist ein Weltstar, der im Zentrum zahlloser Entertainment-Projekte steht - seine TV-Show "The Titan Games" ist ab heute Abend in deutscher Erstausstrahlung bei SPORT1 zu sehen .

Die Wrestling-Liga ebnete Johnson in den neunziger Jahren den Weg zu einem noch nie da gewesenen Superstar-Ruhm. Was aus heutiger Sicht dabei kaum zu glauben ist: Seine Laufbahn dort verlief zunächst alles andere als glatt. Die Woge der Begeisterung, die The Rock schließlich nach Hollywood trug, war anfangs eine Woge realer Verachtung.

Ähnlich wie Hogan zehn Jahre zuvor überreicht The Rock nun die Fackel an die neue Generation: Bei WrestleMania 2012 und 2013 traf er in zwei Mega-Matches auf John Cena. Das erste gewann er, im zweiten überließ er dann Cena den zwischenzeitlich von CM Punk gewonnen Titel © Getty Images

Ein Jahr später bekam sein Charakter "The Scorpion King" einen eigenen Film mit Johnson in der Hauptrolle. Er bekam dafür die höchste Gage, die je ein Hollywood-Debütant erhielt © Getty Images

Im Jahr 2001 bekam Johnson eine Nebenrolle in dem Horror-Abenteuerfilm "Die Mumie kehrt zurück" - seine Stunts machte er, wie in seinen späteren Filmen auch, standesgemäß selbst © Getty Images

Johnson debütierte - in Anlehnung an Vater und Großvater - unter dem Namen Rocky Maivia. Die Fans waren nicht sofort begeistert, zu unausgereift war seine Rolle damals noch © WWE

Im Jahr 1996 hatte Johnson dann seinen Deal mit WWE - damals noch: WWF - in der (Gürtel-)Tasche. Ein Jahrhundert-Foto, wie wir an dieser Stelle anmerken möchten © instagram.com/therock

Kinder, wie die Zeit vergeht: Am 15. November 1998 - vor genau 20 Jahren - ging bei der Wrestling-Liga WWE ein strahlend heller Stern auf. The Rock wurde an diesem Tag zum ersten Mal WWE-Champion - und heute ist er ein noch viel größeres Phänomen © WWE

WWE-Star in dritter Generation

Die damalige WWF hatte den am 2. Mai 1972 in Hayward, Kalifornien geborenen Johnson im Jahr 1996 verpflichtet, die ehemalige College-Football-Hoffnung war ein Neuling im Showkampf-Geschäft, aber ein großes Versprechen.

Als Enkel des amerikanisch-samoanischen Wrestling-Stars Peter Maivia und Sohn des Anfang 2020 verstorbenen, früheren Tag-Team-Champions Rocky Johnson war er der erste WWE-Wrestler der dritten Generation. Pat Patterson, die langjährige rechte Hand von WWE-Boss Vince McMahon soll schon beim Anblick von Johnsons ersten Gehversuchen im Ring überzeugt gewesen sein, den Superstar der Zukunft vor Augen zu haben - und der 1,96 Meter große Modellathlet wurde auch von Beginn an so präsentiert.

Zunächst stieß der als Publikumsliebling inszenierte Rocky Maivia - wie er sich damals in Anlehnung an seine Ahnen nannte - bei vielen Fans auf Ablehnung. Sein Charakter kam als zu glatt und unausgereift herüber, erzeugte Abwehrreaktionen statt Sympathie - eine ähnliche Erfahrung, wie sie auch John Cena und Roman Reigns nach ihm machten. Einige besonders bösartige Zuschauer dachten sich für Maivia gar den Schmähruf "Die, Rocky, die!" ("Stirb, Rocky, stirb!") aus.

Der Erfolg stellte sich ein, als Johnson den Fan-Hass kanalisierte und als Teil der von Ringlegende Faarooq (Ron Simmons) angeführten Gruppierung "Nation of Domination" zum selbstverliebten Bösewicht im Swag-Outfit wurde, der begann, von sich selbst in der dritten Person zu sprechen: "The Rock" war geboren.

The Rock wurde zum Wrestling-Phänomen

Bei der Großveranstaltung Survivor Series 1998 schlug dann seine große Stunde: Der damals vakante WWF World Title wurde in einem Turnier neu ausgefochten. Die WWF-Bosse ließen The Rock bis ins Finale vordringen, wo er auf "Mankind" Mick Foley traf, ihn mit Hilfe von WWE-Boss Vince McMahon besiegt und zum Champion von dessen Gnaden wurde ( Wie Mick Foley in München sein rechtes Ohr verlor ).

Legendäre Duelle mit Stone Cold und Hulk Hogan

Die Dauerfehde zwischen The Rock und Publikumsliebling "Stone Cold" Steve Austin sollte die kommenden WWE-Jahre prägen, die von den beiden angeführte "Attitude Era" war eine goldene Zeit für Wrestling-Fans. The Rock war recht bald auch wieder Publikumsliebling, die Fans liebten ihn mittlerweile viel zu sehr, um ihn noch zu hassen.

In Erinnerung bleiben zudem vor allem auch Rockys Rivalität mit Erzbösewicht Triple H und das große Duell der Generationen bei WrestleMania X-8 im Jahr 2002, als The Rock auf die kurz zuvor zurückgekehrte Legende Hulk Hogan traf und ihn besiegen durfte. The Rock hielt insgesamt achtmal den WWE Championship Title, den wichtigsten Titel bei WWE.

Hollywood rief - Dwayne Johnson folgte

Nach einiger Zeit wurde die Filmbranche auf die Qualitäten des "Most Electrifying Man in Sports Entertainment" aufmerksam, er bekam eine Nebenrolle im Film "Die Mumie" und den Hauptpart in dem Ableger "The Scorpion King".

Hulk Hogan, Shawn Michaels, The Rock und Co.: Das machen die Wrestling-Stars der Achtziger, der Neunziger und der Nuller-Jahre heute? SPORT1 gibt den Überblick © SPORT1-Grafik: Paul Haenel/Getty Images/Imago/Twitter/Instagram

HULK HOGAN: "Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you?" In den Achtzigern war der Hulkster der Superstar der früheren WWF, mit dem der Showkampf zum globalen Phänomen wurde © Imago

Hogan mehrte seinen Ruhm als Schauspieler, Reality-Star ("Hogan knows best") und durch zahlreiche Show-Auftritte außerhalb des Rings. Vom Wrestling konnte er auch lange nicht lassen, bestritt seinen letzten Kampf erst 2012 - mit 59 © Getty Images

Danach kam Hogan aus unrühmlichen Gründen in die Schlagzeilen: Er wehrte sich gerichtlich gegen die Veröffentlichung eines Sex-Tapes, im Zuge dessen kam eine rassistische Tirade ans Licht. WWE trennte sich wegen des Skandals 2015 vom langjährigen Aushängeschild © Getty Images

Anzeige

Im Juli 2018 folgte die Begnadigung: Hogan wurde nach diversen Entschuldigungen für sein Verhalten wieder in die Hall of Fame aufgenommen © Getty Images

BRET "HITMAN" HART: Nach der Ära Hogan Eckpfeiler der WWF in den Neunzigern, auch in Deutschland, wo Wrestling damals boomte, enorm populär © WWE

Hart verließ die WWF 1997 im Streit, musste seine Karriere bald darauf wegen einer schweren Kopfverletzung beenden. Das schlechte Verhältnis zum Ex-Arbeitgeber wurde noch schlechter, als Brets Bruder Owen 1999 bei einem missglückten Stunt im WWF-Ring ums Leben kam - woran Bret der Liga die Schuld gab © Imago

Hart versöhnte sich schließlich mit WWE-Chef Vince McMahon und feierte 2010 ein Nostalgie-Comeback. Hat seitdem immer mal wieder Gastauftritte und verdient sein Geld ansonsten mit Auftritten für seine Fans bei Conventions und Ähnlichem sowie als Motivationsredner © Getty Images

Anzeige

Der heute 61-Jährige hatte nach seinem Karriere-Ende mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. 2002 erlitt er einen Schlaganfall, 2016 überstand er eine Prostatakrebserkrankung © instagram.com/brethitmanhart

Tragisch: Harts alte Weggefährten aus der Hart Foundation sind allesamt zu früh verstorben: Bruder Owen Hart (l.) bei einem missglückten Ring-Stunt 1999, Brian Pillman (2.v.l..) 1997 an Herzversagen, Schwager "British Bulldog" Davey Boy Smith 2002 aus demselben Grund, Jim "The Anvil" Neidhart 2018 schließlich infolge von Alzheimer © WWE

STONE COLD STEVE AUSTIN: Ende der Neunziger Anführer der Attitude-Ära, die dem Wrestling einen neuen Popularitätsschub verlieh: Der rebellische Texaner trank Bier im Ring, fluchte und verpasste jedem, der ihm im Weg stand, seine Spezialaktion, den Stone Cold Stunner © Imago

Austin musste seine Karriere 2003 wegen einer Nackenverletzung beenden, blieb WWE aber bis heute mit immer wieder umjubelten Gastauftritten erhalten, etwa als Gastringrichter des WrestleMania-Duells zwischen Donald Trump und Vince McMahon 2007 © Getty Images

Anzeige

Der heute 53-Jährige ist keine ganz unumstrittene Persönlichkeit, er hatte mehrfach wegen des Vorwurfs häuslicher Gewalt Ärger mit der Justiz. Eine populäre Berühmtheit ist er dennoch geblieben, er moderiert mehrere Reality-Shows im US-Fernsehen sowie einen Podcast und bewirtet ansonsten seine "Broken Skull Ranch" in Texas © Getty Images

Der andere große Star der Attitude-Ära: Dwayne Johnson, für WWE-Fans nur: THE ROCK. Die Popularität des charismatischen Muskelpakets wuchs im neuen Jahrtausend über das Wrestling-Publikum hinaus © Imago

Johnson bekam Angebote aus Hollywood und wurde nach seiner Rolle in "Die Mumie kehrt zurück" zum großen Filmstar, Box-Office-Zugpferd und "Sexiest Man Alive". Kein Wrestling-Star, auch nicht Hogan, war außerhalb des Rings je so erfolgreich wie der 46-Jährige © Getty Images

Johnson aber vergaß seine Wurzeln nicht, kehrte 2011 nach längerer Pause in den WWE-Ring zurück und reichte in zwei großen Matches die Fackel an den neuen Star John Cena weiter. Legt bis heute immer wieder Gastauftritte für WWE hin © Imago

Anzeige

BATISTA: Ebenfalls inzwischen eine Hollywood-Größe: Ex-Bodybuilder Batista, einer der erfolgreichsten WWE-Stars der Nuller-Jahre © Imago

Der 49-Jährige ergatterte tragende Rollen im Blockbuster "Guardians of the Galaxy" und als Bond-Gegenspieler in "Spectre" © Getty Images

2019 kehrte Batista noch ein letztes Mal in den WWE-Ring zurück und schloss seine Karriere dort mit einem letzten Match gegen den alten Rivalen Triple H ab © WWE 2018 All Rights Reserved

RIC FLAIR: Der "Nature Boy" war schon in den Neunzigern im Legenden-Alter, ein großer und schillernder Rivale von Hogan und vielen anderen, DER Star bei den früheren Konkurrenzverbänden NWA und WCW © Imago

Anzeige

Flair hatte wie Hogan lange keine Lust auf Ruhestand, bestritt 2008 mit 59 feierlich sein letztes WWE-Match gegen Shawn Michaels - und kam danach noch einmal aus der Rente zurück. Erst seit Ende 2012 ist endgültig Schluss © Getty Images

Flair absolvierte nach seiner Karriere Nostalgie-Auftritte für kleinere Ligen und auf Fan-Conventions, begleitete 2016 eine Weile seine Tochter Charlotte zum Ring - im August 2017 erkrankte Flair schwer (Genaueres verschweigt seine Familie), hat sich aber davon erholt © Getty Images

SHAWN MICHAELS: "I'm just a sexy boy, I'm not your boy toy": Die selbst gesungene Einzugsmusik des "Heartbreak Kid" ist Wrestling-Fans noch in bester Erinnerung - wenn auch nicht unbedingt aus Gründen der musikalischen Qualität © dpa Picture Alliance

Michaels war einer der technisch besten und aufregendsten Wrestler aller Zeiten. 1998 beendete er aufgrund einer Rückenverletzung seine Karriere, kam 2002 zurück und lieferte dem Publikum noch zahlreiche weitere legendäre Duelle © Imago

Anzeige

Nach seinem letzten, einer WrestleMania-Niederlage gegen den Undertaker 2010, machte Michaels Schluss © Imago

Nach seiner Karriere genoss der 53 Jahre alte Hobby-Jäger das Leben auf seiner Ranch in Texas. Zuletzt heuerte Michaels als Nachwuchstrainer bei WWE an und zog nach Florida © twitter.com/ShawnMichaels

Wenige Monate später entschloss sich HBK dann doch zum Comeback: In seinem ersten Match seit über acht Jahren triumphierte er - mittlerweile mit Glatze - bei WWE Crown Jewel gemeinsam mit Kumpel Triple H gegen Undertaker und Kane © Getty Images

BILL GOLDBERG war der legendäre Star der früheren WWE-Konkurrenzliga WCW in den späten neunziger Jahren © Imago

Anzeige

2016 feiert Goldberg mit 49 Jahren ein umjubeltes Comeback, das ein Jahr später mit einer Niederlage gegen Brock Lesnar endet. Goldberg ging mit den Worten: "Sag niemals nie". Vor WrestleMania 34 zog er in die WWE Hall of Fame ein, 2019 tritt er gegen den Undertaker nochmal für WWE an © WWE 2017 All Rights Reserved

Was zwischendurch und seitdem war? Goldberg übernahm diverse Film- und Fernsehrollen (Universal Soldier 2, Santa's Slay) und geht seinen Hobbys nach: Er kommentiert MMA-Kämpfe, besitzt ein Box- und Kampfsportzentrum und pflegt seinen Fuhrpark aus 25 Vintage-Karossen © instagram.com/goldberg95

EDGE: Einer der besten Bösewichte der Nuller-Jahre. Der "Rated-R Superstar" etablierte sich als großer Gegenspieler von Superstar John Cena an der WWE-Spitze © Getty Images

2011 endete Edges Karriere allerdings frühzeitig: Eine schwere Nackenverletzung zwang ihn unfreiwillig in den Ruhestand © Getty Images

Anzeige

Adam Copeland - wie er richtig heißt - ist mittlerweile 45, tritt immer noch regelmäßig im WWE-Programm auf, agiert zudem als Schauspieler und ist verheiratet mit der früheren WWE-Diva Beth Phoenix © twitter.com/EdgeRatedR

CM PUNK: Ein großer Publikumsliebling der späten Nuller-Jahre, wegen seines Charismas und seiner cleveren Interviews vor allem bei den "smarten" Fans beliebt, wurde zum Teil als neuer Steve Austin gefeiert © Getty Images

Punk fühlte sich von WWE aber nicht korrekt behandelt, verließ die Liga 2014 und rechnete in einem Interview mit ihr ab, warf ihr unter anderem vor, durch schlechte medizinische Behandlung sein Leben gefährdet zu haben. Er beendete mit 36 Jahren seine Karriere © Getty Images

Punk versuchte einen sportlichen Neustart, trat als MMA-Kämpfer bei UFC an, verlor seinen Debütkampf gegen Mickey Gall allerdings krachend. Auch ein zweiter Kampf gegen Mike Jackson ging verloren. UFC-Präsident Dana White erklärte anschließend, dass der 40-Jährige keine Zukunft in der MMA-Liga habe © Getty Images

Anzeige

2019 gab es ein skurriles Comeback im Wrestling-Ring. Getarnt mit einer Maske schlich Punk sich bei einer Mini-Show alter Weggefährten ein. Das Ganze war aber allem Anschein nach nur ein Gag, mit dem Wrestling hat er nach eigenen Angaben abgeschlossen © Getty Images

STING: Als Hogan zur WCW ging, wurde er zu einem großen Rivalen: Sting (l.) war in den Achtzigern und Anfang der Neunziger bereits als bunt bemalter Surfertyp ein Star © Imago

Als Hogan zum Bösewicht wurde, wurde Sting mit einem an den Film "The Crow" angelehnten Charakter als heldenhafter Rächer und Gegenspieler Hogans inszeniert © Getty Images

Der Stinger wechselte nach dem Aus für WCW im Jahr 2001 nicht zu WWE, blieb stattdessen bei kleineren Ligen aktiv - ehe er 2015 (mit 56) doch noch für den Marktführer in den Ring stieg © Imago

Anzeige

Verletzungsbedingt machte der Stinger 2016 bei seiner Aufnahme in die WWE Hall of Fame schließlich Schluss - kam aber seitdem doch nochmal ins Grübeln. Er hofft nach eigenen Angaben noch auf ein Match mit dem Undertaker. Eher unwahrscheinlich, dass es noch zustande kommt © twitter.com/WWE

KEVIN NASH: Der 2,08-Meter-Riese war in den Neunzigern als "Diesel" WWF-Champion, später gründete er mit Hulk Hogan bei der Konkurrenzliga WCW die legendäre und revolutionäre Gruppierung "New World Order" (nWo) © Imago

Mittlerweile ist Nash 59 und stark lädiert, aber immer noch eine gern für Auftritte jeder Art gebuchte Legende. Feierte auch diverse Comebacks bei WWE und mischte bei einigen Hollywood-Filmen mit, etwa in "John Wick" und "Magic Mike" © instagram.com/Nash5959

SCOTT HALL: Nashs Partner und ebenfalls Gründungsmitglied der nWo, zuvor in der WWF als "The Bad Guy" Razor Ramon einer der größten Charismatiker seiner Zeit. Seine Karriere wurde aber wiederholt durch Alkohol- und Drogenprobleme ausgebremst © instagram.com/scotthallnwo

Anzeige

Das wilde Leben blieb nicht folgenlos für Halls Gesundheit, er wurde in den vergangenen Jahren wiederholt von schweren gesundheitlichen Problemen geplagt. Seinen Lebensunterhalt verdient er mit Nostalgie-Auftritten, eine lässige Aura verströmt er noch immer © instagram.com/scotthallnwo

Auch diesem WWF- und WCW-Star ist es nicht gut ergangen: Der muskulöse LEX LUGER wurde in den frühen Neunzigern als Nachfolger von Hogan in Szene gesetzt. Er konnte dem nicht ganz gerecht werden, schlimmer aber war, was hinter den Kulissen passierte © twitter.com/@WWENetwork

Luger, mittlerweile 58, gestand nach seiner Karriere massiven Steroid- und Drogenmissbrauch ein, seine ebenfalls aus WWF und WCW bekannte Freundin Elizabeth starb 2003 an einer Überdosis. 2007 überstand er einen Schlaganfall, ist aber nun auf einen Rollstuhl angewiesen. Zuletzt organisierte er, zum gläubigen Christ bekehrt, wohltätige Wrestling-Events © twitter.com/@GenuineLexLuger

Viele Weggefährten Lugers sind nicht mehr am Leben. Ex-WWF-Champion YOKOZUNA (l.) starb 2000 34-jährig an einem Lungenödem. Curt Hennig alias MR. PERFECT (r.) erlag drei Jahre später mit 44 Jahren einer Drogenvergiftung © twitter.com/@WWENetwork

Anzeige

Frühe Todesfälle gehörten in den vergangenen Jahren leider immer wieder zum Wrestling. Einer der prominentesten, Ex-Champion EDDIE GUERRERO, der ebenfalls eine Drogen-Vergangenheit hatte, starb 2005 im Alter von 38 Jahren an einem Herzinfarkt © Getty Images

Ein weiterer tragischer Vorfall: Guerreros Weggefährte CHRIS BENOIT tötete 2007 im Alter von 40 Jahren seine Frau, seinen Sohn und sich selbst. In einer posthumen Untersuchung wurden schwere Hirnschäden bei Benoit festgestellt © Imago

Kein langes Leben war auch Hogans legendärem Rivalen ANDRE THE GIANT beschieden. Der ikonische "Big Man", der auch in Hollywood einige Rollen hatte ("Die Braut des Prinzen"), starb 1993 im Alter von 46 Jahren an Herzversagen. Er war durch seinen Riesenwuchs gesundheitlich schwer beeinträchtigt © Getty Images

"ROWDY" RODDY PIPER, Gegner Hogans bei der ersten WrestleMania, Vorbild von Ronda Rousey und Kultfilm-Hauptdarsteller in "Sie leben" erlitt im Jahr 2015 im Alter von 61 Jahren einen tödlichen Herzinfarkt © Getty Images

Anzeige

In den Achtzigern der wohl größte WWF-Star neben Hulk Hogan, starb RANDY SAVAGE im Mai 2011 mit 58, als er am Steuer seines Wagens einen Herzinfarkt erlitt. Er hatte nicht diagnostizierte Herzprobleme © Getty Images