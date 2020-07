Michael Stich: Warum er nie populär wie Becker wurde

Als der größte Triumph seiner Karriere feststeht, geht Michael Stich jubelnd in die Knie. Sein Gegner Boris Becker schreitet zur Gratulation ans Netz. Und auf den Rängen in Wimbledon applaudieren die Tennisfans - inklusive Prinzessin Diana in der königlichen Box.

Der damals 22-jährige Stich hatte das Finale am 7. Juli 1991 dominiert, seinen Landsmann in drei Sätzen abgefertigt. Nur einer konnte dieses Ereignis nicht wirklich einordnen: Der Schiedsrichter John Bryson rief nach dem Spiel den falschen Mann zum Sieger aus. "Game, set, match, Becker", erklang aus den Lautsprechern.

Langweilig war das (sportliche) Leben des am 18. Oktober 1968 geborenen Schlakses aus Pinneberg dabei nie, im Gegenteil: Große Siege wechselten sich in Stichs Karriere mit dramatischen Niederlagen ab.

Finanziell ist die Aktion ein Erfolg. So brachte der ihm verliehene Bambi knapp 5.000 Pfund, die Renshaw Trophäe (bekam er für seinen Titel in Wimbledon zusätzlich) spielte 18.000 Pfund ein © Getty Images

Für Becker persönlich ist die Versteigerung ungerecht. Es gehe nur darum, "mir persönlich weh zu tun, weil ich natürlich an den Trophäen hänge", sagte er gegenüber der "Bild am Sonntag". Sein Insolvenzverwalter sieht das anders und möchte mit den Erlösen die Gläubiger bezahlen © Getty Images

Im Juni dann die nächste kuriose Wendung in Beckers bewegtem Leben: Er will durch diplomatische Immunität einem Insolvenz-Verfahren in England entgehen - er hat sich im April von der Zentralafrikanischen Republik zum "Sport- und Kulturattache in der Europäischen Union" ernennen lassen © twitter.com/TheBorisBecker

13 Jahre waren Boris und seine Lilly ein Paar - fast neun davon verheiratet. Am 29. Mai 2018 geben die beiden das Ende ihrer Ehe bekannt. Kennengelernt hatten sich der Ex-Tennis-Star und das ehemalige Model 2005 in Miami. Eine kurze Auszeit gab es wegen Beckers Liaison mit Sandy Meyer-Wölden © Getty Images

Zu seiner Wahlheimat London und speziell zu Wimbledon hat er dagegen eine deutlich engere Bindung. "Ich möchte in Wimbledon auf dem Friedhof begraben werden. Nicht in Deutschland", sagte Becker in einer Dokumentation der "ARD" anlässlich seines 50. Geburtstags © Getty Images

Beckers Anwalt Christian Oliver Moser bezeichnet Medienberichte, wonach sich der Schuldenstand auf mehr als 60 Millionen Euro belaufe, gegenüber SPORT1 als falsch. Die genannte Summe sei "unzutreffend". Da das Insolvenzverfahren in England für die gesamte EU gilt, gilt Becker in der gesamten Europäischen Union aber als insolvent © Getty Images

Diese Nachricht kam unerwartet: Am 21. Juni 2017 erklärt ein englisches Gericht Becker für bankrott. Der 49-Jährige kann demnach Schulden in Höhe von 3,9 Millionen Euro bei einer englischen Privatbank nicht begleichen. Einen Zahlungsaufschub gegenüber den Gläubigern lehnt das Gericht ab © Getty Images

Im Jahr 2016 gewinnt Djokovic zwar die ersten beiden Grand Slams des Jahres, in Wimbledon, bei den US Open und bei den Olympischen Spielen scheiterte er jedoch überraschend. Djokovic hat Probleme mit der Motivation. Im Dezember beenden beide ihre insgesamt sehr erfolgreiche Zusammenarbeit © Getty Images

Auch in Deutschland ist die Tennislegende im TV weiterhin ein gern gesehener Gast und für jeden Spaß zu haben. Am 22.10.2013 tritt er in der Fernsehshow "Alle auf den Kleinen" in Köln auf und sorgt mit dieser kuriosen Kopfbedeckung für Aufsehen © Picture Alliance

Doch auch diese Beziehung geht in die Brüche. Am 12. Juni 2009 heiratet Becker das niederländische Model Sharlely Kerssenberg (r.), die seitdem als Lilly Becker bekannt ist. Am 10. Februar 2010 wird ihr erstes gemeinsames Kind, Beckers insgesamt viertes und bislang letztes Kind, Amadeus geboren. Im Mai 2018 wird das Ehe-Aus der beiden öffentlich © Getty Images

Das Ergebnis: Eine Tochter mit Beckers typischem roten Haarschopf. "Am Anfang hatte ich Zweifel, ob es wirklich meine Tochter ist, aber heute möchte ich sie jede Minute in meinem Leben haben. Ich liebe sie sehr", verrät Becker dem englischen Boulevardblatt © Getty Images

Beckers Trostpflaster: Er ist in diesem Jahr für zwölf Wochen die Nummer eins der Weltrangliste. Auch wegen seines erstmaligen Sieges bei den Australian Open. Nach verlorenem ersten Satz dominiert er Finalgegner Ivan Lendl und siegt in vier Sätzen ©

1987 spielt Becker das größte Match seiner Karriere. Im Davis-Cup-Abstiegsduell gegen die USA ringt er John McEnroe nach sechs Stunden und 21 Minuten in fünf Sätzen nieder. Das Spiel geht als "Die Schlacht von Hartford" in die Geschichte ein. Zum Abschluss sichert Becker Deutschland mit einem Fünf-Satz-Sieg gegen Tim Mayotte den Klassenerhalt © Imago

Ein Jahr später wird Becker zum zweiten Mal Junioren-Weltmeister und wiederholt seinen Coup in Wimbledon. Der an Nummer vier gesetzte Deutsche bezwingt den Weltranglistenersten Ivan Lendl in drei Sätzen © Getty Images

Erster Turniererfolg für Stich in Münster

Dass er einmal zur Tenniselite gehören würde, war in den 1980er-Jahren noch nicht absehbar. Ein Sieg beim Challenger Turnier in Münster stand in der Bilanz. "Da habe ich zum ersten Mal gedacht, wie einfach es ist, mit Tennis Geld zu verdienen und den Entschluss gefasst, es als Profi zu versuchen", erzählte er einst in einem Interview mit dem Hamburger Abendblatt .

Der Norddeutsche verwarf die Pläne, wie seine älteren Brüder Thorsten und Andreas zu studieren. Statt sich für Medizin an der Uni einzuschreiben, ackerte Michael Stich auf dem Tennisplatz. Mit Erfolg. 1990 gewann er in Memphis sein erstes Turnier auf der ATP-Tour. Ein Jahr darauf folgte der Coup in Wimbledon.

Siege über Courier, Edberg und Becker

Stich wird seit dem Erfolg in London oft die Frage gestellt, wie er sich damals gefühlt habe. Er antwortet darauf nordisch-nüchtern. "Mir gelingt es nicht, Gefühle abzuspeichern und dann per Knopfdruck wieder zu aktivieren", sagte der Wimbledon-Sieger im Pinneberger Tageblatt . "Aber wenn ich heute Bilder oder Filme darüber sehe, dann denke ich: Das war ein schöner Moment."

Einen Grand-Slam-Titel im Einzel gewann Stich später nicht mehr. Die Liste seiner Erfolge kann sich aber sehen lassen: Olympia-Gold im Doppel - 1992 an der Seite von Boris Becker. Gewinn der ATP-Weltmeisterschaft 1993. Davis-Cup-Sieger mit der deutschen Mannschaft - ebenfalls 1993. Auch Wimbledon gewann er 1992 nochmal im Doppel, mit keinem Geringeren als John McEnroe an seiner Seite.

Der zweimalige Weltfußballer Ronaldinho steht spanischen Medienberichten zufolge vor dem finanziellen Ruin. Laut dem brasilianischen Portal "UOL" beträgt der Kontostand des einstigen Ballzauberers 5,80 Euro. Ihm soll der Reisepass entzogen worden sein, da eine Strafzahlung in Höhe von zwei Millionen Euro aussteht © Getty Images

Ronaldinhos Situation ist eigentlich unvorstellbar, verdiente er während seiner Karriere, die ihn unter anderem zum FC Barcelona, PSG und dem AC Mailand führte, doch Unmengen an Geld - zumal der mittlerweile 38-Jährige nicht für einen ausschweifenden Lebensstil bekannt ist © Getty Images

Ronaldinho (2.v.l.) ist nicht der einzige prominente Sportler, der mit großen finanziellen Problemen zu kämfpen hat. Neben vielen Fußballern traf es unter anderem auch Tennis-, Handball und Box-Stars. SPORT1 zeigt die berühmtesten Bankrott-Sportler und jene, die kurz vor der Pleite standen © SPORT1-Grafik: Getty Images/Imago

EIKE IMMEL: Eines der bekanntesten Fußball-Beispiele ist Eike Immel. Der Ex-Keeper von Borussia Dortmund, VfB Stuttgart und Manchester City lebte in Saus und Braus, gab bis zu 20.000 Euro am Tag aus - und investierte auf Anraten seines Beraters in Immobilien. 2008 folgte die Privatinsolvenz. Immel ging ins RTL-Dschungelcamp und nahm mit Bata Illic ein Album auf. Heute lebt er in einem bescheidenen Pensionszimmer in Dortmund © Imago

STAN LIBUDA: Reinhard "Stan" Libuda war zu aktiven Zeiten einer der wenigen Spieler, die sowohl in Dortmund als auch auf Schalke gleichermaßen verehrt werden wurden. Der Bundesliga-Bestechungsskandal im Jahr 1971 war der Anfang vom Ende. Die Karriere war dadurch gelaufen, Libuda arbeitete bei einer Papierveredelungsfirma. Seine Ehe ging in die Brüche, später musste er seinen Tabakladen verkaufen. 1996 starb Libuda mit 52 Jahren an einem Schlaganfall © Imago

WOLFRAM WUTTKE: Günter Netzer bezeichnete Wolfram "Wutti" Wuttke einst als "eines der größten deutschen Fußballtalente aller Zeiten". Der Ex-Spielmacher von Schalke und dem FCK wurde vor allem wegen seiner Außenristpässe bekannt. Nach der Karriere bekam Wuttke aber keinen Fuß auf den Boden. Er erkrankte an Brustkrebs, seine Frau ließ sich scheiden und sein Sportgeschäft ging Konkurs. Anfang März 2015 starb Wuttke nach einem Multiorganversagen als Folge einer Leberzirrhose © Imago

WERNER LORANT: Auch Trainer-Legende Werner Lorant erwischte es mit den Ost-Immobilien. Im Mai 2011 wurde sein Anwesen in Oberdorfen bei München zwangsgeräumt. Grund: Lorant konnte seine Hypotheken in Höhe von 550.000 Euro nicht bedienen. Es folgten diverse Auftritte im TV, darunter auch die Teilnahme bei der ProSieben Reality-Show "Die Alm" © Imago

AILTON: "Ein Schuss, ein Tor, das Ailton". Einst Meister mit Bremen und als Kugelblitz gefeiert, später "Insasse" des Dschungelcamps. Auch Ailton verprasste die erworbenen Millionen während seiner aktiven Laufbahn. Später saß er auf einem Berg von Schulden. Sein Berater wollte 2007 sogar Ailtons Torjägerkanone der Saison 2003/04 über ein Internet-Auktionshaus verkaufen. "Toni" schuldete ihm wohl noch etwa 200.000 Euro © Imago

JIMMY HARTWIG: Ein weiterer Dschungelcamper war HSV-Legende Jimmy Hartwig. Auch er fiel wie Immel und Lorant auf das Bauherrenmodell herein. Am Ende seiner Fußballer-Laufbahn war der Ex-Sechziger pleite. Es folgten der Kampf gegen den Prostatakrebs, die Scheidung von seiner Frau und mehrere Selbstmordversuche. Inzwischen lebt Hartwig wieder in München und ist Theaterschauspieler © Imago

PAUL GASCOIGNE: Ganz oben auf der Liste der gefallenen Helden in England steht Paul Gascoigne. Bei Newcastle United wurde der Brite zum Idol, 1996 war er einer der Stars bei der Heim-EM. Er verdiente rund 30 Millionen Euro während seiner Karriere. Immer wieder fiel "Gazza" außerhalb des Fußballplatzes wegen seiner Alkoholkrankheit und Pöbeleien auf. Hohe Steuerschulden trieben ihn in den Bankrott. Gascoigne flüchtete sich in Drogen. Mehrmals war er aufgrund von Krankheiten dem Tode sehr nahe © Getty Images

GEORGE BEST: Vorgänger von Gascoigne ist der Nordire George Best, der sein Leben später mit folgendem Zitat beschrieb: "Ich habe viel Geld für Frauen, Autos und Partys ausgegeben. Den Rest habe ich einfach nur verprasst." Seine Alkoholsucht kostete ihn 2005 das Leben. Best starb im Alter von 59 Jahren an einem Multiorganversagen. Er gilt bis heute als einer der besten Fußballer aller Zeiten © Getty-Images

DIEGO MARADONA: In selbiger Liste findet sich auch Diego Maradona. Schon während der Karriere fiel der einstige Weltstar durch Drogen- und Alkoholeskapaden auf. Der finanzielle Ruin folgte dann im Jahr 2005: Der Argentinier sollte Steuern in Höhe von rund 40 Millionen Euro an den italienischen Fiskus nachzahlen. Er einigte sich mit den Behörden auf Ratenzahlungen © Getty Images

ADRIANO: Neben massiven Alkoholproblemen und Depressionen geriet Adriano Leite Ribeiro auch finanziell auf die schiefe Bahn. Der brasilianische Welttorjäger von 2005 soll mittlerweile in den Armenvierteln von Rio de Janeiro leben und im Drogenkrieg sowie illegalen Waffengeschäften verwickelt sein © Getty Images

BJÖRN BORG: Nicht nur im Fußball wird viel Geld verdient und sofort wieder verschleudert. Auch Tennis-Ikone Björn Borg ging pleite, obwohl sein Vermögen gegen Ende seiner Karriere auf etwa 80 Millionen US-Dollar geschätzt wurde. Bei geschäftlichen Aktivitäten nach dem Ende seiner Tenniskarriere machte er immer wieder negative Schlagzeilen durch Misserfolge und Gerichtsklagen von Partnern, die sich übers Ohr gehauen fühlten © Imago

BORIS BECKER: Der deutsche Tennis-Star wurde im Sommer 2017 von einem britischen Gericht für bankrott erklärt. Er hätte seit 2015 "substanzielle" Schulden bei einem privaten Bankier. Seine Anwälte bestritten dies jedoch. Diese und Becker kämpften gegen eine Pfändung oder Privatinsolvenz © Getty Images

FILIP JICHA: Auch den tschechischen Handball-Star plagen große Geldsorgen. In jungen Jahren investierte er viel Geld in Immobilien - eine Bauchlandung. Noch heute gibt er 40 Prozent seines Gehalts für die Tilgung dieser Altlasten aus. Im Sommer 2015 bat er den THW Kiel um die Freigabe zum FC Barcelona, wo er mehr Geld verdient © dpa Picture-Alliance

JOHN DALY: Das "Enfant terrible" des Golfsports, John Daly, hat ein anderes Problem. Seine Spielsucht trieb ihn in den Ruin. Der US-Amerikaner schrieb in seiner Biografie, er hätte "in den letzten 20 Jahren etwa 60 Millionen Dollar verspielt". Zudem war Daly alkoholsüchtig und machte mehrere Entziehungskuren. Bereits 1995 war er pleite. Doch dann gewann er die British Open und zockte weiter. Mit der Enthüllung seiner Autobiografie 2006 wurde seine Pleite öffentlich © Imago

SCOTTIE PIPPEN: NBA-Champion Scottie Pippen gewann an der Seite von Michael Jordan sechs Meistertitel mit den Chicago Bulls. Pippen verdiente insgesamt rund 120 Millionen Dollar, die er mit Investitionen in gescheiterte Geschäftsideen wieder verpulverte. 2007 möchte er deswegen zurück in die NBA - doch das Comeback scheitert. Ein Jahr später spielte er für kurze Zeit in Finnland und in Schweden © Imago

DENNIS RODMAN: Nicht besser ging es seinem einstigen Meisterkollegen: Er musste 2012 ca. 860.000 Dollar Unterhaltskosten zahlen. Geld, das der Ex-NBA-Star nicht hatte. "Dennis the Menace" verdiente in seiner aktiven Zeit rund 30 Millionen Dollar, doch Alkohol, Drogen und Affären prägten das Leben Rodmans. Er selbst sagte 2012, er lebe von Antrittsgeldern bei Eröffnungen von Supermärkten. Vielleicht greift ihm ja jetzt Nordkoreas Diktator Kim Jong Un unter die Arme © Imago

ALLEN IVERSON: Ähnlich erging es Superstar Iverson, der es elf Mal in das All-Star-Team der NBA schaffte und während seiner 15 NBA-Spielzeiten über 154 Millionen Dollar verdiente. In einem Gerichtsschreiben aus dem Jahre 2012 hieß es aber, dass Iverson jeden Monat 360.000 Dollar verprasst hatte, wovon 126.000 Dollar an Gläubiger und Hypotheken gingen © Imago

VINCE YOUNG: Einst galt Vince Young bei den Tennessee Titans als riesiges Talent. An Position drei im Draft gezogen, stand dem Quarterback eine große NFL-Karriere mit dicken Verträgen bevor. Die Erwartungen konnte er - auch verletzungsbedingt - nie erfüllen. Dennoch verdiente er während seiner Karriere 34 Millionen an Gehältern und rund 30 Millionen durch Sponsorenverträge. 2014 musste er wegen zehn Millionen Dollar Schulden Privatinsolvenz anmelden © Getty-Images

EVANDER HOLYFIELD: Im Juli 2012 musste der viermalige Schwergewichtsweltmeister sein 109-Zimmer-Anwesen räumen, nachdem es für 7,5 Millionen Dollar zwangsversteigert wurde - und das trotz eines Karriereeinkommens von rund 230 Millionen. Holyfield erreichte vor allem durch einen Kampf besondere Aufmerksamkeit, in dem ihm der nachfolgende Pleitegeier ein Stück aus dem rechten Ohr biss © Getty Images

MIKE TYSON: Die Rede ist natürlich von Tyson. Trotz Einnahmen von einer halben Milliarde Dollar schaffte es der Boxer mit dem brutalen Punch und den scharfen Zähnen mit Partys, Autos, Frauen und seinen bengalischen Tigern in die Insolvenz. 2003 reichte "Iron Mike" beim US-Konkursverwaltungsgericht in Manhattan seine Bankrotterklärung ein © Getty Images