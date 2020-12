Trish Stratus: Das macht die WWE-Rivalin von Lita heute

So glänzte Trish Stratus in ihrem letzten WWE-Match

Heute wird die Hall of Famerin und "Diva of the Decade", die sich inzwischen endgültig in ein neues Leben als Geschäftsfrau und Mutter zurückgezogen hat, 45 Jahre alt.

Trish Stratus legte verblüffende Karriere bei WWE hin

Die griechischstämmige Kanadierin Stratus - geboren am 18. Dezember 1975 als Patricia Anne Stratigeas in Toronto - hatte 1999 bei der damaligen WWF unterschrieben. Sie hatte damals keinerlei Wrestling-Erfahrung, war stattdessen Fitness-Model und es schien eine Weile auch, als ob sie nur als "Eye Candy" für die männlichen Fans dienen sollte.

Ihre ersten Auftritte hatte sie in der auch für die freizügige Inszenierung vieler Frauen bekannte "Attitude Era" als Managerin des Teams T&A (die Initialen der Wrestler Test und Albert - wobei die doppeldeutige Abkürzung auch für "tits & ass" steht). Im Zentrum ihrer frühen Karriere stand auch die Inszenierung einer Affäre mit WWE-Boss Vince McMahon , die damals dessen Fehde mit dem Rest seiner Familie vorantrieb.

Stratus' Schauspieltalent und Charisma verhalf ihr auch noch zu weiteren tragenden Rollen in Programmen abseits der Frauendivision, etwa in einer Liebes-Story mit Jeff Hardy und in der Fehde zwischen Chris Jericho und Christian, dem sie als Managerin zu einem Karriere-Schub als Einzelwrestler verhalf.

Am bemerkenswertesten war jedoch Stratus' eigene Entwicklung im Ring: Sie offenbarte dort nach ihrem Wrestling-Debüt 2000 großes Talent und etablierte sich als ernstzunehmende Kämpferin. Sie hielt siebenmal den Women's Title der Liga, vor allem ihre Dauerfehde mit der ähnlich populären Lita blieb in Erinnerung.

Die beiden bestritten 2004 sogar den Hauptkampf der wichtigsten WWE-TV-Show Monday Night RAW, was damals eine selten Ehre für die WWE-Frauen war. Besondere Erwähnung verdient auch Stratus' Rivalität mit der damals debütierenden und als verrückte Stalkerin Stratus' inszenierten Mickie James.

2006 beendete Stratus mit einem letzten Match gegen Lita ihre Vollzeit-Karriere, sie trat danach als amtierender Champion ab. Stratus zog 2013 in die WWE Hall of Fame ein, zu den weiteren Ehrungen gehörte die Kür zur "Woman of the Decade" durch das Magazin Pro Wrestling Illustrated und zur "Diva of the Decade" durch WWE selbst.

Ewige Rivalin Lita wurde Freundin und Taufpatin

Zwei Wochen nach ihrem Karriere-Ende bei WWE schlug Stratus ein neues Kapitel auf und heiratete ihren langjährigen Partner Ron Fisico, mit dem sie schon zusammen auf der High School war. Mit ihrem Mann hat sie mittlerweile einen Sohn und eine Tochter, Lita - von Stratus ein Jahr nach ihr in die WWE-Ruhmeshalle eingeführt - ist Patin des Erstgeborenen.

2008 eröffnete Stratus ein Yoga-Studio nahe ihrer Heimat Toronto, zudem trat sie in diversen TV-Shows und in kleinen Filmrollen auf, blieb WWE aber auch in verschiedenen Funktionen und mit unregelmäßigen Gastauftritten im Ring verbunden.

Anfang 2018 nahm Stratus am ersten Royal Rumble der Frauen teil , für den diverse weibliche Stars von einst nochmal zurückkehrten, um die Fackel an die neue Generation mit Becky Lynch, Bayley und Sasha Banks weiter zu reichen. Im selben Jahr tat Stratus sich auch nochmal mit Lita zusammen, um beim ersten, nur den Frauen vorbehaltenen WWE-Pay-Per-View Evolution ihre alte Rivalin James und Alicia Fox zu besiegen. Der eigentliche Plan eines Matches gegen Alexa Bliss - für die Stratus das Vorbild schlechthin war - platzte wegen den gefährlichen Kopfverletzungsproblemen, die Bliss damals hatte .

10, 9, 8, 7 ... Wrestling-Fans kennen das jährliche Ritual: Beim WWE Royal Rumble entern 30 Männer (und erstmals auch 30 Frauen) den Ring, einer bleibt übrig und gewinnt ein großes Titelmatch bei WrestleMania. SPORT1 zeigt die Bilder einer turbulenten Show voller Überraschungen © WWE 2018 All Rights Reserved

Los geht's mit den Männern. Mit der undankbaren Nummer 1: der sich zum Kult-Helden mausernde Rusev, empfangen von lauten "Rusev-Day"-Rufen © WWE 2018 All Rights Reserved

An der 2 ein weiterer Fan-Favorit: Finn Balor © WWE 2018 All Rights Reserved

Einer der ersten Eliminierten: der "Lone Wolf" Baron Corbin. Der mag das nicht einsehen und prügelt aus Frust alle übrigen schon im Ring stehenden Teilnehmer k.o. © WWE 2018 All Rights Reserved

Elias mit dem Nummer 6 nutzt den leer geräumten Ring zu einer kleinen Gitarren-Einlage. Was man als WWE-Wrestler halt manchmal so macht © WWE 2018 All Rights Reserved

Mit der Zeit füllt der Ring sich wieder, Platz für weitere kuriose Aktionen bleibt dennoch © WWE 2018 All Rights Reserved

Die hier zum Beispiel: Kofi Kingston von The New Day ist scheinbar eliminiert, landet aber mit dem Fuß auf dem schon ausgeschiedenen Partner Xavier Woods und ist doch noch im Rennen © WWE 2018 All Rights Reserved

Woods und Big E schleudern Kingston kurzerhand zurück in den Ring. wo der es noch schafft Jinder Mahal zu eliminieren © WWE 2018 All Rights Reserved

Von Kingstons schadenfrohen Partnern wird Mahal noch mit Pancakes beworfen. Was man als WWE-Star halt manchmal so macht © WWE 2018 All Rights Reserved

Überraschungsteilnehmer gibt es auch mal wieder: Top-Talent Andrade Almas zum Beispiel, Champion der Entwicklungsliga NXT © WWE 2018 All Rights Reserved

Auch von diesem Mann werden die WWE-Fans noch viel hören: Adam Cole von der NXT-Gruppierung Undisputed Era mischt ebenfalls mit © WWE 2018 All Rights Reserved

Kult-Charakter The Hurricane, ein Liebling der früheren Nullerjahre und alter Lieblingsfeind von The Rock, gibt sich ebenfalls die Ehre © WWE 2018 All Rights Reserved

Und auch diese Rückkehr freut die WWE-Fans: Rey Mysterio, der legendäre Highflyer, ist wieder da © WWE 2018 All Rights Reserved

Seine mittlerweile über 40 Jahre merkt man ihm nicht an: Seine beliebteste Aktion, der 619, gelingt noch immer © WWE 2018 All Rights Reserved

Letzter Überraschungsteilnehmer mit der Nummer 30: Dolph Ziggler, der WWE im Dezember scheinbar verlassen hatte. Der an dieser Stelle von vielen erwartete Undertaker kommt nicht © WWE 2018 All Rights Reserved

Es bleiben fünf große Namen übrig: Mysterio, Balor, Shinsuke Nakamura, John Cena, Roman Reigns. Mysterio verpasst Cena und Reigns noch einen Doppel-619, wird dann aber von Balor rausgeworfen © WWE 2018 All Rights Reserved

Auch Balor ist nach einem letzten Aufbäumen bald draußen. Kurz nach diesem Dropkick gegen Nakamura eliminiert ihn Cena © WWE 2018 All Rights Reserved

Alles scheint auf ein finales Duell der beiden Topstars Reigns und Cena hinauszulaufen © WWE 2018 All Rights Reserved

Doch nix da! Der charismatische Japaner Nakamura toppt nacheinander Cena und Reigns und ist lachender Dritter © WWE 2018 All Rights Reserved

Bei WrestleMania fordert Nakamura nun World Champion AJ Styles heraus © WWE 2018 All Rights Reserved

Am Ende der Show folgt der historische erste Frauen-Rumble. An 1 und 2 zwei absolute Leistungsträgerinnen der Szene: Sasha Banks mit den charakteristischen lila Haaren und der "Irish Lasskicker" Becky Lynch © WWE 2018 All Rights Reserved

Überraschungsauftritte gibt es auch hier: Die legendäre Lita schaut rein und streckt ihre Erbinnen nieder © WWE 2018 All Rights Reserved

Die Spezialaktionen von einst kann die ehemalige Partnerin der Hardy Boyz noch immer: der Twist of Fate ... © WWE 2018 All Rights Reserved

... und der Moonsault! © WWE 2018 All Rights Reserved

Ebenfalls sehr sehenswert: Der Elbow der "Pirate Princess" Keiri Sane © WWE 2018 All Rights Reserved

Noch immer in Top-Verfassung: die seinerzeit schönste Frau der WWE-Konkurrenzliga WCW, Torrie Wilson © WWE 2018 All Rights Reserved

Zutreten kann sie auch noch © WWE 2018 All Rights Reserved

Noch eine Vorreiterin der Szene, die für den Rumble noch mal die Stiefel schnürt: Molly Holly (l.). Sonya Deville empfängt sie unfreundlich © WWE 2018 All Rights Reserved

Der Undertaker fehlte, nicht aber seine Gattin: Michelle McCool wirft in der Mitte des Matches gleich vier Gegnerinnen in Folge raus © WWE 2018 All Rights Reserved

EXCUSE ME! Vickie Guerrero, Witwe des großen Eddie Guerrero, später geniale Hassfigur als General Managerin bei WWE, lässt sich den Rumble auch nicht nehmen © WWE 2018 All Rights Reserved

Erfolg ist ihr allerdings nicht beschieden © WWE 2018 All Rights Reserved

Das schönste Lächeln der WWE-Geschichte ist auch zurück: Kelly Kelly © WWE 2018 All Rights Reserved

An ihr müssen die anderen 29 erstmal vorbei: Nia Jax, schwerste und stärkste Teilnehmerhin und scheinbar auf dem Weg zum Sieg © WWE 2018 All Rights Reserved

Jax' Momentum wird von einer anderen Powerfrau gestoppt: Auch die "Glamazon" Beth Phoenix kehrt für den Rumble nochmal in den Ring zurück © WWE 2018 All Rights Reserved

Ebenfalls für den Rumble zurück aus dem Ruhestand: die Bella Twins Nikki und Brie. Die Japanerin Asuka fordert das Zwillingsduo mit harten Kicks © WWE 2018 All Rights Reserved

Time to rock and roll: Trish Stratus mit der Nummer 30, zusammen mit Lita die wohl beliebteste WWE-Wrestlerin des vergangenen Jahrzehnts, beschließt das Comeback-Festival © WWE 2018 All Rights Reserved

Schwesternliebe? Gibt's hier nicht! Als Nikki Bella kurz vor Schluss die Siegchance wittert, gibt sie auch Brie den Gnadenstoß © WWE 2018 All Rights Reserved

Der Ausnahme-Athletin Asuka ist aber auch Nikki am Ende nicht gewachsen. Die "Empress of Tomorrow" schickt Nikki hinterher ... © WWE 2018 All Rights Reserved

... und ist die Siegerin! © WWE 2018 All Rights Reserved

Wer darf's sein? Asuka hat nun die Wahl, ob sie SmackDown-Champion Charlotte Flair (l.) oder RAW-Kollegin Alexa Bliss fordert © WWE 2018 All Rights Reserved

Tja und dann rückt auch noch sie an: Ronda Rousey, ehemaliger Superstar der MMA-Liga UFC, taucht am Ende des Rumble in der Arena auf und will ebenfalls ihr Stück vom Kuchen © WWE 2018 All Rights Reserved