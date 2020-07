Dennis Bergkamp - im WM-Viertelfinale 1998 macht er sich unsterblich

PLATZ 2 - KYLIAN MBAPPÉ, 180 MILLIONEN EURO ABLÖSE: AS Monaco schoss der Youngster mit seinen Toren 2017 zum französischen Meistertitel. Anschließend wechselte er zu Paris Saint-Germain. Die Leihe wurde nach einem Jahr per Kaufoption in einen festen Deal umgewandelt © Getty Images

PLATZ 4 - JOAO FÉLIX, 126 MILLIONEN EURO ABLÖSE: In nur einer Saison katapultierte sich der 19-Jährige zum teuersten Teenager der Welt. Nach 20 Toren in 43 Pflichtspielen war der "neue Ronaldo" für Benfica nicht mehr zu halten. Atlético griff beim Portugiesen zu und zahlt 126 Millionen Euro für ihn © Getty Images

PLATZ 5 - PHILIPPE COUTINHO, 120 MILLIONEN EURO ABLÖSE: Monatelang ging es hin und her, am Ende aber bekamen der Brasilianer und der FC Barcelona ihren Willen. Liverpool ließ Coutinho für rund 120 Millionen Euro zu Barca ziehen © Getty Images

"Frank de Boer spielt den Ball in Richtung Dennis Bergkamp", sagt der niederländische TV-Reporter Jack van Gelder noch ganz nüchtern - ohne zu wissen, dass in den folgenden Sekunden etwas Magisches passieren soll.

Geniale Ballannahme von Bergkamp

Ayala kommt zu spät

Ayala sieht seine Chance, den Ball zu klären, höchstens eine Ecke dürfte dabei für Oranje herausspringen. Aber bevor es so weit kommt, ist Bergkamp schon wieder am Ball.

Niemand weiß so genau, wie - aber in dem Moment, als der Niederländer eigentlich noch damit beschäftigt sein müsste, das Gleichgewicht wiederzufinden, spitzelt er den Ball schon wieder butterweich an Ayala vorbei nach innen.

Bergkamp vollendet per Außenrist

Genau am Torraumeck springt der Ball einmal auf. Der argentinische Torwart Carlos Roa macht einen Schritt aus seinem Tor heraus, will den Winkel verkürzen. Bergkamp setzt zur Krönung seines Meisterwerkes an.

Wie geht es mit dem legendären San Siro in Mailand weiter? Nachdem zuletzt schon ein Abriss kein Thema mehr war, gibt es nun wohl eine neue Überlegung © Getty Images

Demnach soll der oberste Rang des Stadions entfernt werden und der Platz angehoben. Damit stünde ein kleineres Stadion für Jugend- und Frauenspiele zur Verfügung. Neben dem alten Stadion soll dann die neue Spielstätte für Inter und den AC Mailand entstehen © Getty Images

Zuletzt hatte Mailands Bürgermeister allerdings noch mitgeteilt, dass das Giuseppe-Meazza-Stadion renoviert oder neugebaut werden soll, obwohl die beiden Mailänder Vereine einen Neubau der Arena bevorzugen würden © POPULOUS Architecture

Laut des Bürgermeisters ist die Stadt auch bereit, dass San Siro an die Vereine zu verkaufen. "Wir sind zum Verkauf des Stadions bereit. Die Klubs werden entscheiden, was für sie günstiger ist. Sie können entscheiden, ob sie das Stadion renovieren, oder ob sie eine neue Arena bauen wollen", sagte Sala © POPULOUS Architecture

Der Wert der Arena wird im Moment auf circa 70 Millionen Euro taxiert. Die beiden Klubs argumentieren damit, dass der Bau einer neuen Spielstätte notwendig sei, weil eine Renovierung zu kostspielig wäre © POPULOUS Architecture

Ein erster Entwurf zeigte bereits, wie das Giuseppe-Meazza-Stadion in der Zukunft aussehen könnte. Die Investitionen für einen Neubau würden sich auf rund 1,2 Milliarden Euro belaufen © POPULOUS Architecture

Auch der VIP-Bereich der Arena soll deutlich überarbeitet werden. Erste Bilder zeigen ein mögliches Design des neuen Ehrengastbereichs © POPULOUS Architecture

Welche Großprojekte gibt es noch? Welche legendären Spielstätten stehen vor dem Ende? SPORT1 zeigt spektakuläre Sportstätten mit großer Historie und einzigartiger Baukunst © SPORT1-Montage: Marc Tirl/Getty Images

Real hat mit dem Estadio Santiago Bernabeu schon jetzt eine der schillerndsten Spielstätten im europäischen Fußball. Im August 2022 wird es allerdings in einem neuen Gewand erstrahlen © Real Madrid CF

Das Stadion soll mit einem verschließbaren Dach, das einen besseren Schutz vor schlechtem Wetter bietet und eine 360-Grad-Anzeigetafel an den inneren Enden des Dachs ausgestattet werden © Real Madrid CF

Der Fußballtempel wird dann bei Dunkelheit mit einer spektakulären Beleuchtung herausstechen. Für 575 Millionen Euro lassen die Königlichen ihre Kultstätte dreieinhalb Jahre lang umbauen © Real Madrid CF

Die ruhigen Sommermonate wurden bereits genutzt, um den Rasen im Stadion zu ersetzen. Parallel dazu wurde das auf der anderen Stadion-Seite leerstehende Einkaufszentrum abgerissen © Getty Images

Die Nord- und die Südtribüne wurden jeweils vom Dach befreit. Übrigens: Real trägt all seine Heimspiele auch während des Umbaus im Bernabéu aus © Getty Images

Die Los Angeles Clippers starten den Großangriff. Während man sich sportlich mit Kawhi Leonard und Paul George exzellent verstärkte, nimmt auch der Plan einer neuen Arena Formen an © L.A. Clippers

In Inglewood soll eine neue Halle und ein Entertainment Center entstehen, teilte die Franchise mit. Auch Büros, Trainingsräume und Einzelhandelsläden sollen auf dem Gelände Platz finden © L.A. Clippers

"Mein Ziel ist einfach", sagte Clippers-Besitzer Steve Ballmer: "Ich will, dass die Clippers die beste Heimat der Sportwelt haben." 18500 Personen sollen Platz finden. Kostenpunkt: Eine Milliarde Dollar. Es wird allerdings komplett privat finanziert und in einem Bereich errichtet, der der Stadt Los Angeles gehört © Getty Images

Das Projekt soll bis zum Herbst 2024 fertiggestellt werden. Bis dahin läuft die Miete der Clippers im legendären Staples Center, das auch die Heimstätte der Los Angeles Lakers und der LA Kings aus der NHL ist. Insgesamt 1500 dauerhafte Jobs sollen mit der neuen Arena geschaffen werden © L.A. Clippers

Die Außenfassade beinhaltet Solarmodule und soll vom Design her an einen Basketball erinnern, der durchs Netz fliegt. So genannte "Himmelgärten" für Essen und Getränke sind ein weiteres Highlight der Stätte. Ballmer, der die Clippers 2014 für zwei Milliarden US-Doller kaufte, tönte: "Es wird der beste Basketball-Ort der ganzen Welt." © L.A. Clippers

Der Mailänder Fußballtempel San Siro ist in wenigen Jahren wohl Geschichte. Die beiden Mailänder Klubs Inter und AC Mailand einigten sich Montag auf einen Arena-Neubau im selben Stadtteil, der der Arena den Namen gegeben hat © Getty Images

1980 wurde die Spielstätte in Giuseppe-Meazza-Stadion umbenannt. Das zuletzt 80.000 Zuschauer fassende Stadion ist nach Ansicht der beiden Mailänder Vereine baufällig und nicht mehr zu renovieren © Getty Images

Mailands Bürgermeister Giuseppe Sala bremste allerdings zunächst die Mailänder Klub-Verantwortlichen. Das San Siro sei fester Bestandteil von Olympia 2026. Davor werde es kein neues Stadion geben © Getty Images

Deutschland hat gute Erinnerungen an den Tempel. Auf dem Weg zum WM-Titel 1990 spielte die Elf von Franz Beckenbauer fünfmal in Mailand und schaltete dort unter anderem Erzrivale Niederlande im Achtelfinale aus © Getty Images

Auch die deutschen Vereine erinnern sich gerne an das Giuseppe-Meazza-Stadion. Der FC Bayern holte 2001 gegen den FC Valencia den Champions-Legue-Pokal... © Getty Images

...der FC Schalke 04 um Kapitän Olaf Thon besiegte 1997 Inter Mailand ebenfalls nach Elfmeterschießen und gewann den UEFA-Cup © Getty Images

Am 2. April 1974, wird das Westfalenstadion, das erste reine Fußball-Stadion Deutschlands, eröffnet. Am Dienstag, 2. April, feiert es seinen 45. Geburtstag! Ein kleiner Rückblick auf historische Spiele von Borussia Dortmund - die Gelbe Wand als Höhepunkt - sowie der deutschen Nationalmannschaft © Getty Images

Das Stadion wird zwischen 1971 und 1974 für die WM 1974 mit einer Zuschauerkapazität von 54.000 Zuschauern errichtet. Es kostet damals 31,7 Millionen Deutsche Mark, was für ein Stadion dieser Größe relativ günstig ist © Getty Images

Bei der Eröffnungsfeier spielen zuerst die Damen-Mannschaften des TBV Mengede gegen den VfB Waltrop (1:2), danach unterliegt der BVB im Revier-Derby dem FC Schalke 04 mit 0:3. Doch die Freude über die Stadion-Eröffnung überlagert sogar die bittere Pleite © Getty Images

Zwischen 1995 und 2015 wird die Dortmunder Spielstätte in mehreren Ausbaustufen erweitert. Vor allem die Gelbe Wand ist auf der ganzen Fußball-Welt etwas Einzigartiges und Besonderes © Getty Images

Mit Platz für 25.000 Zuschauer ist die Südtribüne die größte Stehplatztribüne Europas. Vor allem der Ausbau der vier Stadionecken für die WM 2006 katapultiert die Stadionkapazität in Deutschland noch nie dagewesene Sphären © Getty Images

Am 16. Mai 2001 findet im Westfalenstadion das Finale im UEFA-Pokal 2000/01 zwischen dem FC Liverpool und Deportivo Alaves statt. Das Spiel gewinnt Liverpool mit 5:4 nach einem Golden Goal © Getty Images

Am 1. Dezember 2005 wird aus dem Westfalenstadion der Signal Iduna Park. Für die Namensrechte des Stadions erlöst die Borussia jährlich geschätzte fünf Millionen Euro © Getty Images

Durch die Stimmung und Atmosphäre bekommen nicht nur Marco Reus und Co. eine Gänsehaut, sondern auch einige Gäste-Spieler oder DFB-Stars © Getty Images

Ab ihrem ersten Länderspiel im Westfalenstadion am 17. April 1974 gegen Ungarn (5:0) bleibt das DFB-Team über 32 Jahre lang in Dortmund ungeschlagen. Erst nach zwölf Spielen ohne Niederlage (Elf Siege, ein Remis) endet diese Serie, als… © Getty Images

…sich Deutschland im Halbfinale der Heim-WM 2006 in Dortmund dem späteren Weltmeister Italien nach Verlängerung mit 0:2 geschlagen geben muss © Getty Images

Im März 2008 stellen der BVB und Carl Zeiss Jena im Halbfinale des DFB-Pokals einen Zuschauerrekord für diesen Wettbewerb auf. Im ausverkauften Stadion sehen 80.708 Zuschauer den 3:0-Erfolg der Schwarz-Gelben © Getty Images

Heute liegt die Kapazität des Signal-Iduna-Parks bei 81.359 Plätzen! Damit ist der Dortmunder "Tempel", wie ihn die BVB-Fans nennen, das größte Stadion Deutschlands und das... © Getty Images

...viertgrößte in Europa. Und auf jeden Fall einen Besuch wert, wäre es nicht fast immer ausverkauft © Getty Images

So sieht die neue Heimat der Bayern-Basketballer und der Eishockey-Spieler von Red Bull München aus. Die ovale Arena, die 11.500 Zuschauern Platz bietet, fügt sich schön in die Umgebung des Münchner Olympiaparks ein © twitter.com/fcb_basketball

Die neue multifunktionale Sportarena wird von SAP und Red Bull finanziert und soll im Spätsommer 2021 eröffnet werden © GEPA pictures/ Marcel Engelbrecht

Vor einigen Monaten stand dieses ungewöhnliche Konstrukt im Mittelpunkt der Sportwelt: Das Mercedes-Benz Stadium in Atlanta war Schauplatz des Super Bowl LIII zwischen den New England Patriots und den Los Angeles Rams © Getty Images

Die Heimspielstätte der Atlanta Falcons wartet mit einer spektakulären Dachkonstruktion auf. Acht bewegliche Elemente öffnen und schließen die runde Dachöffnung © HOK

Zu Beginn der Saison 2017/18 wurde die Falcons-Arena fertiggestellt. Kostenpunkt: rund 1,4 Milliarden US-Dollar © HOK

Dieses Stadion in Jekaterinburg sorgte im vergangenen Sommer für Aufsehen © FIFA

Für die Weltmeisterschaft wurden hinter den beiden Toren Tribünen errichtet, die weit aus dem eigentlichen Stadion herausragen © FIFA

Der Grund: Diese Arena, in der bei der WM 2018 in Russland vier Gruppenspiele ausgetragen wurden, bot eigentlich nur 27.000 Zuschauern Platz - für die Weltmeisterschaft zu wenig © Imago

Deshalb wurde das Stadion auf ein Fassungsvermögen von 35.696 Zuschauern erweitert © Imago

Während der WM sah die Arena dann mit besetzten Tribünen so aus wie hier beim Spiel zwischen Ägypten und Uruguay... © Getty Images

...oder wie auf diesem Bild während der Partie Mexiko gegen Schweden © Getty Images

Das Yankee Stadium beherbergt das populärste Baseball-Team der Welt, die New York Yankees. Die Fassade des Stadions ist mit Granit verblendet. Auch sonst erinnert die Architektur der 2009 eröffneten Arena stark an das alte Stadion © Getty Images

Das war jahrelang die Heimat des legendären Babe Ruth und wurde 2010 abgerissen © Getty Images

Im Stadion befindet sich auch der sogenannte Monument Park, in dem Ruht und andere Klub-Legenden auf Gedenktafeln verewigt sind. Im Yankee Stadium wird aber nicht nur Baseball, sondern auch Fußball und sogar Football gespielt © Getty Images

Ein Stadion der Superlative ist das Michigan Stadium in Ann Arbor. Bei Football-Spielen der University of Michigan schauen häufig über 100.000 Zuschauer zu. Offiziell ist es mit 107.601 Plätzen das zweitgrößte Stadion der Welt. Es wurden aber auch schon mal 115.000 Besucher gezählt © Getty Images

Das auch "Big House" genannte Stadion war 2014 auch Austragungsort des alljährlichen Winter Classic in der NHL zwischen den Detroit Red Wings und den Toronto Maple Leafs © Getty Images

Diesen imposanten Anblick bietet das Stadion vor dem Spiel im International Champions Cup zwischen Real Madrid und Manchester United im August 2014 © Getty Images

Der Croke Park in Dublin (hier bei der Eröffnung der Special Olympics) ist das legendäre Stadion für gaelische Sportarten wie Gaelic Rugby und Hurling © Getty Images

Zwischenzeitlich wurde im Croke Park auch Rugby gespielt, wie beim 6-Nations-Turnier zwischen Irland und Frankreich. Mit einem Fassungsvermögen von 82.300 Zuschauern ist es das fünftgrößte Stadion Europas © Getty Images

In Pyeongchang, Südkorea, dient ein Fußballfeld als Landebereich einer Skisprung-Schanze. Hier flog Andreas Wellinger bei den Olympischen Winterspielen 2018 zu Gold © Getty Images

In den Sommermonaten wird das Stadion zum Kicken genutzt. Im Winter sieht das ganze dann als Skisprung-Stadion so aus © Jeon Heon-Kyun/EPA

Das Los Angeles Memorial Coliseum ist insofern einzigartig, als es das einzige Stadion ist, in dem zwei Olympische Spiele eröffnet wurden: 1984 - wie auf diesem Bild zu sehen - und 1932 © Getty Images

Es wird aber auch als Football-Stadion genutzt, wie hier beim NFC Divisional Playoff Game 2019 zwischen den Los Angeles Rams und den Dallas Cowboys © Getty Images

Das Nationalstadion von Peking war das Highlight bei Olympia 2008. Im "Vogelnest" fanden Leichtathletik-Wettbewerbe, Fußball-Endspiel sowie Eröffnungs- und Schlussfeier statt © Getty Images

Nach den Spielen wurde die Kapazität von über 90.000 Zuschauern auf 80.000 reduziert. Die Außenhülle besteht aus vorgefertigten Stahlelementen, die insgesamt 42.000 Tonnen wiegen © Getty Images

Ein Stadion aus Bauklötzen? Knallbunt steht in Portugal das Estadio Municipal de Aveiro in der Landschaft - und im Inneren geht es im EM-Stadion von 2004 genauso bunt weiter © Getty Images

Das Stadion im Stadion. Anlässlich der WM 2006 wurde in Leipzig eine neue Arena in das 1956 eröffnete Zentralstadion gebaut. In die neue Arena passen knapp die Hälfte der Zuschauer des alten Zentralstadions © Getty Images

Ahhh, ein Einkaufszentrum - oder doch nicht? Was von außen wie eine Shoppingoase aussieht, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen... © Imago

...als ein vollwertiges Fußballstadion © Imago

Der serbische Klub FK Vozdovac aus Belgrad schlägt mit seinem Stadion gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Unten wird geshoppt, eine Etage höher Fußball geschaut © Imago

Auch München kann spektakulär. Über 2700 an der Fassade der Allianz Arena angebrachte Folienkissen verwandeln die Außenfassade des Bayern-Wohnzimmers in ein Licht-Ufo der besonderen Art. Hier strahlt sie in den Farben der Flagge der USA © Getty Images

Das Stadion von Mmabatho in Südafrika fällt eher unter die Kategorie skurril © Zaian

Das von einer russischen Firma gebaute Stadion hat die wohl ungewöhnlichste Tribünenkonstruktion überhaupt. Die Tribünen stehen in einem 45-Grad-Winkel zum Spielfeld © Google Earth

Wenn auf Land jeder Meter bebaut ist oder astronomische Preise ein Stadionprojekt unmöglich machen, verlegt man die Spielstätte wie hier bei "The Float" in Singapur einfach auf das Wasser © Imago

Das ist der neue Fußball-Tempel von Tottenham Hotspur. Er entsteht direkt neben dem bisherigen Stadion und wird künftig mehr als 60.000 Fans Platz bieten © Imago

Noch ist das neue Stadion nicht ganz fertig. Aber im Laufe des Jahres wird es aller Wahrscheinlichkeit noch eröffnet © Imago

So sieht das neue Stadion dann aus, wenn es denn fertig ist. Das hier ist erst einmal nur ein Modell © Tottenham Hotspur

Der VIP-Raum im Herzen des neuen Stadions erinnert fast an einen Opernsaal © Tottenham Hotspur

Auch der eSports spielt sich mittlerweile in riesigen Stadien ab. Die Endspiel-Teilnehmer der LoL-WM von 2014 reisten nach Südkorea, um im Seoul-World-Cup-Stadion zu spielen © Riot Games

Dort traf unter anderem die DFB-Elf im Halbfinale der Fussball-WM 2002 auf Gastgeber Südkorea © Riot Games

Die Veranstalter machten das Event auch zu einem optischen Leckerbissen © Riot Games

"Was Real kann, können wir schon lange", mögen sie sich beim FC Barcelona gedacht haben. So soll das neue Camp Nou, also das "Nou Camp Nou", bei Abendspielen strahlen. Mitten in Kataloniens Hauptstadt wird der Stolz Barcelonas stehen - und ab 2022 auch komplett überdacht sein © FC Barcelona

Mit 99.354 Plätzen liegt das aktuelle Camp Nou knapp unter der magischen Grenze von 100.000 - das soll sich ändern. Im neuen Barca-Stadion werden den Plänen zufolge 105.000 Zuschauer Platz finden © FC Barcelona

Im oberen Bereich des unteren Zuschauerrangs entstehen 91 VIP-Boxen, vier weitere sogenannte "Superboxen" sowie ein 340 Quadratmeter großer Restaurantbereich © FC Barcelona

Die Bauarbeiten beginnen in der Saison 2017/18 und sollen 2022 abgeschlossen werden © FC Barcelona

Wenn diese Vision Realität wird, können sich die Fans des englischen Premier-League-Klubs FC Everton auf ein spektakuläres neues Stadion freuen © MMCD Studio

Die neue Arena soll Bestandteil eines komplett neuen Stadtteils in Liverpool werden und wäre nach heutigen Plänen wohl eines der futuristischsten Fußballstadien der Welt © MMCD Studio

Der englische Viertligist FC Forest Green Rovers geht neue, ökologische Wege und will ein Stadion ganz aus Holz bauen. In die geplante Arena sollen 5000 Zuschauer passen © Zaha Hadid Architects

Laut der englischen "Sun" soll der Neubau knapp 110 Millionen Euro kosten, bei Bedarf kann die Zuschauerkapazität des "Eco Park" - so die Bezeichnung des Stadions - sogar noch verdoppelt werden. © Zaha Hadid Architects

Die Washington Redskins aus der NFL planen den Bau eines neuen Stadions, bei dem es den Entwürfen zufolge einen Kanal um die Arena herum geben soll, der für Wassersport genutzt werden könnte © BIG

Der ganze Bereich um die Arena soll als ein gigantischer Park angelegt werden, in dem Washingtons Einwohner ihre Freizeit verbringen könnten © BIG

Die Vereinigten Arabischen Emirate sind für ihre gewagte Architektur und extrem ehrgeizigen Mega-Projekte bekannt, der Fußball bildet da keine Ausnahme © MZ Architects

Die Stadt Al Ain plant nun ein weltweit einzigartiges Stadion: eine Arena, die direkt in die Felsen des 1249 Meter hohen Berges Dschabal Hafit geschlagen werden soll © MZ Architects

Geplant sind Sitzplätze für 40.000 Zuschauer. Bis wann das sogenannte "Rock Stadium" fertiggestellt sein soll, ist bislang aber noch nicht bekannt © MZ Architects

Als erste Entwürfe des Al-Wakrah WM-Stadions in Katar veröffentlicht wurden, war der Aufschrei groß: Viele Fans erinnert die Architektur der Arena an ein weibliches Geschlechtsteil © AECOM

Für die Architektin der Arena, Zaha Hadid, sind solche Vergleiche "peinlich" und "sinnlos". Die auf über 40.000 Zuschauer aufgestockte Arena wird Austragungsort der Fußball-WM 2022 sein © AECOM

Der Mercedes Benz Superdome in New Orleans hat schon diverse Super Bowls beherbergt. In die Schlagzeilen gelangte die Arena vor allem, als Hurrikan Katrina im August 2005 New Orleans verwüstete und der Superdome in dieser Zeit als Notunterkunft diente © Getty Images

Das Rose Bowl in Pasadena wurde bereits 1922 erbaut und fasst 92.542 Zuschauer. Die Arena ist die UCLA-Heimstätte im College Football, beherbergt aber auch viele andere Events, 1984 Olympisches fand das Fußball-Finale zwischen Frankreich und Brasilien statt © Getty Images

Wrigley Field, die Heimat der Chicago Cubs in der MLB, Die Arena liegt mitten in der Stadt, wesewegen lange Spiele wegen der Anwohner nur am Tag erlaubt sind © Getty Images

Der Madison Square Garden ist die wohl berühmteste Mehrzweckarena der Welt und beheimatet unter anderem die New York Knicks in der NBA. Die Halle hat sogar ihren eigenen Fernsehsender © Getty Images