Cora Schumacher: Ihr neues TV-Leben nach Ralf

Mit einer Teilnahme bei Let's Dance auf RTL und einem Foto-Shooting für den Playboy läutete sie den zweiten Teil ihrer Showkarriere ein - die die ehemalige Co-Moderatorin der Show Top of the Pops zwischenzeitlich unterbrochen hatte.

Cora Schumacher immer wieder im TV

An der Seite von Erich Klann schaffte es Schumacher bis in die zweite Runde der Tanzshow, weitere TV-Ausflüge folgten: 2018 landete sie auf Platz 7 bei Promi Big Brother auf Sat 1, im August 2020 lief auf demselben Sender eine Dating-Show namens "Cora's House of Love" an, in der sie einen neuen Partner sucht.