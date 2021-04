Undertaker war "angewidert" von Match mit Roman Reigns

Doch so richtig zufrieden waren am Ende beide nicht damit, wie der große Kampf bei WrestleMania 33 gelaufen ist. Sowohl Reigns als auch der Taker gaben das im Nachhinein offen zu und übten Selbstkritik - vor allem der Taker in aller Deutlichkeit.

"Ich war so angewidert, dass ich es mir nicht nochmal anschauen wollte", erklärte er in der Doku "The Last Ride" . Dass die Kameras ihn dann aber auch dabei begleiteten, sei für ihn einer der unangenehmsten Momente der Dreharbeiten gewesen.

WrestleMania - das ist die ultimative Wrestling-Show. Die diesjährige Auflage vor mehr als 75.000 Zuschauern im Citrus Bowl von Orlando war ein XXL-Event, insgesamt sieben Stunden lang und voller spektakulärer Ereignisse © WWE 2017 All Rights Reserved

Beeindruckende Action, dicke Überraschungen, große Emotionen - und das Ende einer Ära. SPORT1 zeigt die besten Bilder der Mega-Show © WWE 2017 All Rights Reserved

Nanu, wer schaut denn da so grimmig drein? Ist das nicht Super-Bowl-Champion Rob Gronkowski (M.) von den New England Patriots? © WWE 2017 All Rights Reserved

Tatsächlich hat der NFL-Star einen kurzen und erfolgreichen Gastauftritt in der Preshow und verhilft Kumpel Mojo Rawley zu einem Battle-Royal-Sieg. Er tacklet Bösewicht Jinder Mahal weg, der ihm vorher den Drink aus der Hand schlug. Mächtig großer Fehler! © WWE 2017 All Rights Reserved

Anzeige

Schon im Eröffnungsmatch der eigentlichen Show nimmt das Spektakel weiter Fahrt auf. Shane McMahon (o.) fliegt mit einer wilden Stunt-Show wie gewohnt durch den Ring... © WWE 2017 All Rights Reserved

... ein Shooting-Star-Press-Salto vom obersten Ringseil geht aber krachend ins Leere © WWE 2017 All Rights Reserved

Gegner AJ Styles schnappt zu und schickt Shane nicht weniger spektakulär auf die Bretter © WWE 2017 All Rights Reserved

Im WWE United States Title Match gibt es ein Duell zwischen ehemaligen Freunden, die nun erbitterte Feinde sind. Chris Jericho und Kevin Owens (o.) bekämpfen sich nach allen Regeln der Kunst © WWE 2017 All Rights Reserved

Anzeige

Am Ende ergaunert sich Owens den Gürtel, auch weil er Jericho einen Tritt in die Kronjuwelen verpasst. Nicht gerade die feine englische Wrestling-Art © WWE 2017 All Rights Reserved

Auch die Frauen langen bei WrestleMania kräftig zu - zum Beispiel Sasha Banks, genannt "The Boss", die auch einen entsprechenden Auftritt feiert © WWE 2017 All Rights Reserved

An Athletik stehen die Damen den Herren in nichts nach, hier fliegt Charlotte Flair (genau, die Tochter von Ric) auf Banks und RAW-Champion Bayley (r.) © WWE 2017 All Rights Reserved

Die mächtige Nia Jax wird in Gemeinschaftsarbeit von ihren Gegnerinnen erledigt © WWE 2017 All Rights Reserved

Anzeige

Am Ende sind Publikumsliebling Bayley und Charlotte übrig - und mit einem Elbow vom obersten Seil macht Bayley den Sack zu, wie einst ihr großes Idol, der verstorbene "Macho Man" Randy Savage © WWE 2017 All Rights Reserved

Bayleys Damentitel bleibt, da wo er ist © WWE 2017 All Rights Reserved

Für das Comeback des Abends sorgen Matt und Jeff Hardy, viele Jahre lang das populärste WWE-Tag-Team. In letzter Zeit hatten die Hardys keine Auftritte mehr bei WWE, bei WrestleMania 33 dann aber die unangekündigte Rückkehr © WWE 2017 All Rights Reserved

Und in einem spektakulären Leitermatch zeigen die Brüder, dass sie nichts verlernt haben... © WWE 2017 All Rights Reserved

Anzeige

...fliegen durch die Lüfte wie eh und je... © WWE 2017 All Rights Reserved

...und holen sich am Ende gleich die RAW Tag Titles © WWE 2017 All Rights Reserved

Für Nikki Bella und Wrestling-Superstar John Cena ist der Sieg im Mixed Match gegen The Miz und Maryse nur Formsache. Synchron setzen die beiden zum Finisher an... © WWE 2017 All Rights Reserved

... und ziehen gemeinsam den Five-Knuckle Shuffle durch © WWE 2017 All Rights Reserved

Anzeige

Dann wird's romantisch: Cena macht seiner Nikki Bella vor 75.000 Zeugen einen Heiratsantrag © WWE 2017 All Rights Reserved

Die Holde ist ganz überwältigt und sagt natürlich "Ja" zu ihrem Muskelmann © WWE 2017 All Rights Reserved

Genug der Gefühlsduselei, zurück zum harten Fight-Geschehen. Dafür steht Bray Wyatt definitiv © WWE 2017 All Rights Reserved

Im WWE World Title Match steht er gegen Randy Orton aber auf verlorenem Posten. Oh weh, das wird gleich ordentlich weh tun © WWE 2017 All Rights Reserved

Anzeige

Die Einlauf-Show vor dem Mega-Fight zwischen Goldberg und Brock Lesnar lässt das Herz eines jeden Wrestling-Fans höher schlagen © WWE 2017 All Rights Reserved

Auch mit seinen 50 Jahren ist Goldberg noch immer eine der imposantesten Gestalten im WWE-Zirkus © WWE 2017 All Rights Reserved

Aber Lesnar ist heiß auf den Generationenwechsel... © WWE 2017 All Rights Reserved

...und lässt sich von Goldbergs Anfangsoffensive nicht aus dem Konzept bringen © WWE 2017 All Rights Reserved

Anzeige

Das Match wird zur Machtdemonstration: Insgesamt zehn Mal (!) schleudert Ex-Ringer Lesnar Goldberg per Suplex durch den Ring - kein Ausweg aus Suplex City! © WWE 2017 All Rights Reserved

Es folgt der F-5 - und das Ende. Lesnar vernichtet Alt-Star Goldberg regelrecht © WWE 2017 All Rights Reserved

Lesnar ist neuer Champion, lässt sich gebührend feiern. Goldbergs Zukunft ist indes ungewiss. Vielleicht war es schon der letzte Auftritt des Altmeisters auf der großen WWE-Bühne © WWE 2017 All Rights Reserved

Im Hauptmatch wird es dann episch. Die lebende Wrestling-Legende, der Undertaker, betritt für seinen womöglich letzten Kampf den Citrus Bowl. Sein Einlauf sorgt für Gänsehaut © WWE 2017 All Rights Reserved

Anzeige

Sein Gegner: der Star der neuen Generation, der "Big Dog" Roman Reigns © WWE 2017 All Rights Reserved

Die Bedeutung des Kampfs wird auch von diesem Mann unterstrichen: Kommentatoren-Legende Jim Ross setzt sich für das Match noch einmal ans Pult © WWE 2017 All Rights Reserved

Der Undertaker hat am Anfang Oberwasser. "This is still my yard", blafft er Reigns nach der Start-Offensive an © WWE 2017 All Rights Reserved

Reigns allerdings schlägt zurück - mit harten Hieben © WWE 2017 All Rights Reserved

Anzeige

Der Taker hält der gewaltigen Offensive zunächst stand, kickt aus dem Spear aus, auch aus einem zweiten - der dritte allerdings ist das Ende für den torkelnden Undertaker, womöglich gleichbedeutend mit dem Ende des Deadman © twitter.com/WWE

Roman Reigns ist der große Triumphator. Der 31-Jährige ist bei den Fans zwar umstritten, der Sieg über die Legende aber macht überdeutlich: WWE sieht in dem "Big Dog" die Zukunft © WWE 2017 All Rights Reserved

Der Undertaker liegt geschlagen am Boden. Er richtet sich noch einmal auf - aber was dann passiert, kann den Fans keine Hoffnung auf einen weiteren Kampf machen © twitter.com/WWE

Der Deadman blickt wehmütig in die Runde, zieht symbolisch seine Kampfhandschuhe, seinen Mantel und seinen Hut aus und verlässt den Ring © twitter.com/WWE

Anzeige

Unter "Thank you"-Rufen zieht die Legende von dannen © WWE 2017 All Rights Reserved