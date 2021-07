Arantxa Sánchez Vicario: Graf-Rivalin stürzte in Geldnot

Arantxa Sánchez Vicario (r.) war Steffi Grafs Rekordgegnerin in Grand-Slam-Finals © Imago

Arantxa Sánchez Vicario war die härteste Grand-Slam-Rivalin von Steffi Graf. Ihr gesamtes Vermögen soll danach in den Sand gesetzt worden sein.

Auf dem Tennis-Court war sie eine der größten Rivalinnen der deutschen Jahrhundertspielerin Steffi Graf - heute ist Arantxa Sánchez Vicario in ihrer spanischen Heimat aber nicht nur deshalb in Erinnerung.

Finanzielle Probleme, ein Riss innerhalb der Familie, Ärger mit der Justiz: Sánchez Vicario geriet nach ihrer Karriere mehrfach aus unerfreulichen Gründen in die Schlagzeilen.

Arantxa Sánchez Vicario begegnete Steffi Graf in 7 Major-Finals

Sánchez Vicario, geboren am 18. Dezember 1971 in Barcelona, folgte 1985 ihren Brüdern Emilio und Javier in den Profizirkus und wurde zur erfolgreichsten Vertreterin der Tennis-Familie.