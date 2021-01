Thomas Dreßen: Tragödie um Vater prägte Streif-Helden

Die geballte Prominenz staunte, drei Fahrer stürzten - und am Ende gibt es einen deutschen Sensationssieg: SPORT1 zeigt die Bilder von der legendären Streif-Abfahrt © Getty Images

Wie gefährlich die Streif ist, zeigte sich während des Rennens auch zur Genüge, es gab mehrere spektakuläre Abflüge: Den US-Amerikaner Jared Goldberg erwischte es in der Traverse © Getty Images

Der Südtiroler Christof Innerhofer verlor am Zielhang die Kontrolle © Getty Images

Den Franzosen Johan Clarey erwischt es an gleicher Stelle - ein Schockmoment auch für die Zuschauer an der Strecke ist die Folge: Erst der zweite Fangzaun kann Clarey bremsen. Wie Innerhofer und Goldberg hat er Glück im Unglück, der Unfall geht glimpflich aus © Imago

Er kann am Ende lachen: Mit einem Wahnsinns-Ritt hängt Dreßen Beat Feuz und Hannes Reichelt ab und trägt sich in die Geschichtsbücher ein © Getty Images

Der Hollywood-Star und Ex-Gouvernator schaut sich das Rennen zusammen mit Freundin Heather Milligan an © Getty Images

Er ist so schön, er ist so toll - und natürlich auch in Tirol: DJ Ötzi © Getty Images