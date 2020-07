Jana Novotna: Der frühe Tod einer großen Graf-Rivalin

Unvergessenes Wimbledon-Drama gegen Steffi Graf

Ihren größten Erfolg im Einzel feierte die am 2. Oktober 1968 in Brünn geborene Novotna 1998 in Wimbledon, als sie das Grand-Slam-Turnier nach einem Finalsieg über die Französin Nathalie Tauziat konnte, im Jahr darauf beendete sie ihre Karriere.

Zuvor war Novotna jahrelang immer wieder knapp am großen Wurf vorbeigeschrammt: 1991 bei den Australien Open gegen Monica Seles, 1993 und 1997 in London gegen Steffi Graf und Martina Hingis.

Jana Novotna im Doppel noch erfolgreicher

Dort erspielte sie sich zwölf Major-Titel an der Seite von Helena Sukova, Gigi Fernandez, Arantxa Sánchez Vicario, Lindsay Davenport und Hingis. Bei Olympia 1988 in Seoul und 1996 in Atlanta holten Novotna und Sukova auch jeweils Silber im Doppel, bei der Einzelkonkurrenz in Atlanta gewann Novotna Bronze. Im Mixed holte sie vier weitere Grand-Slam-Trophäen mit Jim Pugh.