Weisse Weste: Torwart-Award 2020/21 in Bundesliga und 2. Liga

Auch in der Saison 2020/21 gehen die Torhüter der 1. und 2. Bundesliga wieder auf die Jagd nach dem begehrten Torwart-Award. SPORT1 erklärt euch den Modus und die Spielregeln:

SCHÖNER WOHNEN Polarweiss und SPORT1 prämieren jährlich die stärksten Torhüter-Leistungen in der 1. und 2. Bundesliga. Am Ende der Saison gewinnt der Torhüter den weißen Handschuh, der, basierend auf der Anzahl seiner "zu Null"-Spiele, die meisten Weissen Westen verliehen bekommt. Dabei erhält ein Torhüter eine Weisse Weste für ein zu-Null-Spiel nur, wenn er mindestens 45 Minuten, also eine ganze Halbzeit, auf dem Platz gestanden ist.