Big Otto Wanz: Österreich-Star prägte die Wrestling-Welt

Er zerriss Telefonbücher, pumpte mit Schwarzenegger und setzte diverse WWE-Karrieren in Gang: Der 2017 verstorbene Otto Wanz ist in bleibender Erinnerung.

Promoter am Heumarkt, Champion bei der AWA in den USA

Wanz, geboren am 13, Juni 1943 in Graz, war Promoter der 1973 Catch-Wrestling Association (CWA), die zahlreiche internationale Stars nach Österreich und Deutschland brachte. Bis in die neunziger Jahre war die Liga auch ein Sprungbrett für spätere Größen wie Vader (als Bull Power Wanz' wohl bekanntester Rivale), Layfield (Texas John Hawk), Kane (Spartacus) sowie die tragisch in Erinnerung gebliebenen Chris Benoit und Owen Hart .

WWE-Star WALTER: Otto Wanz war bekannter als Hulk Hogan

Wanz selbst gewann an internationaler Bekanntheit, als er in die USA ging und dort für zwei Monate den World Title der AWA halten durfte, damals eine der größten US-Ligen. Der 175-Kilo-Koloss besiegte am 29. August 1982 das 2015 verstorbene WWE-Hall-of-Fame-Mitglied Nick Bockwinkel. Bei der AWA kämpfte Wanz auch an der Seite des jungen Hulk Hogan, kurz bevor der in der damaligen WWF zum globalen Phänomen wurde.

Er war der Wrestling-Star schlechthin, prägte WWE ebenso wie den früheren Rivalen WCW und wurde auch eine bekannte Film- und Fernsehpersönlichkeit. SPORT1 blickt auf das bunte Leben von Hulk Hogan zurück - und auch auf seine Schattenseiten © WWE

Der junge Hulk Hogan in den frühen Achtzigern bei einem Match in Japan gegen Andre The Giant. Eigentlich heißt er Terry Bollea, wurde 1953 in Augusta, Georgia geboren, in jungen Jahren spielte er Baseball und Rockmusik - ehe er bei einem Auftritt in einer Bar in Florida fürs Wrestling entdeckt wurde © Imago

Noch bevor er in der früheren WWF groß rauskam, nahm er seine erste denkwürdige Filmrolle an. Als Wrestler "Thunderlips" spielte er in Rocky 3 quasi sich selbst - und vermöbelte Sylvester Stallone in einem Showkampf. Der Auftritt steigerte seinen Bekanntheitsgrad und beflügelte seine Karriere © Imago

Hogan wurde 1983 vom ambitionierten Promoter Vince McMahon für seine World Wrestling Federation (WWF) verpflichtet und zum Topstar aufgebaut. Er wurde Champion und Zugpferd seiner ersten Megashow im Jahr 1985 im New Yorker Madison Square Garden: WrestleMania. An seiner Seite: ein anderer großer Name aus Hollywood © Imago

Anzeige

Muskelpaket Mister T, mit dem Hogan in Rocky 3 und später auch in Gastauftritten in der Serie "A-Team" spielte, wurde als Partner Hogans verpflichtet, um die Kampfshow auch zum Medienereignis zu machen. Gemeinsam besiegte das Duo die Bösewichte Roddy Piper (r.) und Paul Orndorff © Imago

Da staunt auch "The Greatest": Box-Ikone Muhammad Ali war ebenfalls bei WrestleMania dabei, als Gastringrichter des Hauptkampfs © Imago

Auch sie war hin und weg: Popstar Cyndi Lauper ("Girls just want to have fun") half auch bei der Cross-Promotion, trat mit Hogan in der WWF auf und nahm ihn im Gegenzug mit zur Grammy-Verleihung. Die "Rock 'n' Wrestling Connection" funktionierte © Imago

Mit diesem Bild wuchsen Wrestling-Fans der Achtziger und frühen Neunziger auf. Hogan war der Champion, der Star, das Aushängeschild der WWF - bestritt legendäre Fehden und Matches gegen Andre The Giant, "Macho Man" Randy Savage und viele andere © Imago

Anzeige

Ohne Hogan hätte der globale Boom der WWF wohl nicht funktioniert: Seine einzigartige Erscheinung, sein Charisma, sein Unterhaltungstalent begeisterte die Fans und auch die Entertainment-Branche. Hogan war regelmäßiger Gaststar in diversen TV-Formaten, hier in der Talkshow von Joan Rivers © Imago

Ein fescher Bua: Auch in Deutschland trug Hogan seine Popularität zu Markte - und ließ sich bei einem Fotoshoot in Lederhose ablichten © Getty Images

Um Hogan noch bekannter zu machen, schob die WWF auch seine Schauspielkarriere an, produzierte 1989 den Film "No Holds Barred" ("Hulk Hogan - der Hammer") mit Hogan als Wrestler Rip - auch wieder mehr er oder weniger ein Selbstporträt © Imago

Im Ring schien Hogan derweil den Stab weiter zu reichen, verlor 1990 erstmals seit seinem Aufstieg zum Topstar ein Match klar und deutlich: Bei WrestleMania VI besiegte ihn der aufstrebende Publikumsliebling The Ultimate Warrior © Imago

Anzeige

Hogan intensivierte derweil seine Ausflüge nach Hollywood: In "Der Ritter aus dem All" (mit dem jungen Undertaker in einer Nebenrolle) spielte er 1991 einen auf der Erde gestrandeten Außerirdischen ... © Imago

... in "Mr. Babysitter" einen Ex-Wrestler, der zwei verzogene Kinder bei Laune halten muss ... © Getty Images

... in "Thunder in Paradise" einen Söldner, der mit einem High-Teach-Boat vor der Küste Floridas für Ordnung sorgt (Co-Darsteller: Chris Lemmon, Sohn von Hollywood-Legende Jack Lemmon). Doch zur selben Zeit begann Hogans Ruf durch einen Skandal schweren Schaden zu nehmen © Imago

Im Jahr 1992 geriet Hogan - wie die ganze WWF - wegen Steroid-Vorwürfen ins Visier staatlicher Ermittler. Er stritt zunächst alles, gab dann vor Gericht aber zu, seit 1976 illegale Mittel zum Muskelaufbau genommen zu haben. Er entlastete McMahon zugleich vom Vorwurf, die Steroide vermittelt oder verlangt zu haben © Imago

Anzeige

Im Jahr 1994 wechselte Hogan die Seiten, von der WWF zum aufstrebenden Rivalen WCW. Dort erfand er sich schließlich noch einmal völlig neu: als böser "Hollywood Hogan" und Anführer der Kult-Gruppierung nWo - in die er zwischenzeitlich auch NBA-Bad-Boy Dennis Rodman aufnahm © Getty Images

Wie einst die WWF schob Hogan den Erfolg von WCW in Kooperation mit Stargästen an, 1998 trat er gemeinsam mit Rodman gegen Diamond Dallas Page (l.) und einen weiteren NBA-Topstar an: den "Mailman" Karl Malone © Getty Images

Parallel dazu folgten weitere Filmausflüge mit zunehmendem Skurrilitäts-Faktor: Im Action-B-Movie "Shadow Warriors" spielte Hogan einen Söldner mit besserem Haarwuchs ... © Imago

... in "Santa Claus mit Muckis" einen Millionär, der sich nach einem Gedächtnisverlust plötzlich für den Weihnachtsmann hält © Imago

Anzeige

Im Ring half Hogan dabei, dass WCW die WWF zwischenzeitlich als Marktführer ablöste. Kritiker werfen ihm aber vor, sie auch in den Untergang geführt zu haben, indem er zu viel Aufmerksamkeit für sich beanspruchte und das Rampenlicht nicht an die nachfolgende Generation abtreten mochte © Getty Images

2001 stellte WCW den Betrieb ein, Hogan kehrte zurück zur WWF (bald darauf: WWE) - und wurde begeistert empfangen: Bei WrestleMania 18 im Jahr 2002 bestritt er nochmal ein großes Match gegen einen neuen Superstar: Dwayne "The Rock" Johnson. Er verlor - wurde aber frenetisch gefeiert © Getty Images

Hogan bestritt sein letztes WWE-Match 2006, mit mittlerweile über 50 Jahren war es Zeit für neue Projekte. John Cena, den Topstar der kommenden Jahre, behielt er nur noch bei der Verleihung der "Kid's Choice Awards" im Griff © Getty Images

Hogan blieb auf den Bildschirmen präsent: Als Hauptfigur der Reality-Serie "Hogan knows best" stellte er der Welt seine Familie vor - und schob damit auch die Gesangskarriere seiner Tochter Brooke Hogan (l.) an, die schließlich auch ihre eigene Show bekam: "Brooke knows best" © Getty Images

Anzeige

Im Jahr 2008 war Hogan außerdem noch Moderator einer Neuauflage der in den Neunzigern populären Athletik-Show "American Gladiators" © Getty Images

2010 war Hogan auch bei der Comedy-Gala "The Roast of David Hasselhoff" dabei - Achtziger- und Neunziger Legenden unter sich © Getty Images

Vom Wrestling konnte Hogan aber doch nicht lassen: Im Jahr 2009 tourte er mit seinem alten Rivalen Ric Flair durch Australien ... © Getty Images

... im Jahr darauf ließ er sich als neues Gesicht der kleineren WWE-Konkurrenzliga TNA (Impact) verpflichten, wo er Anfang 2012 mit 58 Jahren seinen endgültig letzten Kampf bestritt © Getty Images

Anzeige

2012 geriet Hogan dann in eine unappetitliche Affäre. Das Portal "Gawker" veröffentlichte Ausschnitte aus einem Sextape, das von Hogan ohne dessen Wissen gedreht wurde. Der Hulkster wehrte sich und zog vor Gericht © Getty Images

2014 folgte die Rückkehr zu WWE, als Moderator der 30. WrestleMania und für diverse weitere Spezialauftritte - ehe Hogan im Jahr darauf ein weiterer Leak aus dem Sextape zum Verhängnis wurde © Getty Images

Im Zuge des Prozesses wurde eine rassistische Tirade Hogans aus dem Jahr 2008 veröffentlicht. Auf dem heimlich gefilmtem Tape beschimpfte Hogan den damaligen Freund von Tochter Brooke mehrfach als "F***ing Nigger" © Getty Images

Hogan entschuldigt sich ("Ich bin nicht so, wie es dieser Vorfall erscheinen lässt. Ich glaube fest daran, dass jede Person auf der Welt wichtig ist") - dennoch zieht WWE die Konsequenzen: Sie entlässt Hogan nicht nur, sie distanziert sich völlig von ihm, entfernt ihn sogar aus der Hall of Fame © Getty Images

Anzeige

Hogans Sextape-Prozess gegen Gawker erlangt unter diesen Bedingungen noch mehr öffentliche Aufmerksamkeit. 2016 gewinnt er ihn - und erhält 115 Millionen Dollar Schadenersatz © Getty Images

2018 folgt die Wiederannäherung an WWE. Nach vielfachen öffentlichen Entschuldigungen erklärt die Liga Hogans Bußezeit für beendet und erklärt die Entfernung aus der Hall of Fame rückwirkend zu einer dreijährigen Suspendierung - die damit vorbei war © Getty Images