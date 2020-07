Boris Becker, Michael Stich: Warum sie sich nie mochten

"Leck mich am Arsch", brüllte er, so laut, dass die Gluthitze über dem Centre Court von Barcelona noch ein bisschen mehr ins Flirren geriet.

Boris Becker und Michael Stich nur Zweckbündnis

Der Mann an seiner Seite, der "Spieler Stich", wie Becker seinen Intimfeind gerne nannte, blieb cool.

Natürlich, das tat er ja meistens, für die großen Emotionen war der "rote Baron" zuständig. Die beiden besten Tennisspieler, die Deutschland jemals hatte, waren einander in fast schon verächtlicher Abneigung verbunden. Der legendäre Bundestrainer Niki Pilic hatte in Barcelona jedenfalls alle Hände voll zu tun, um den Goldkurs zu halten.

Spätabends, wenn es darum ging, die Taktik für den nächsten Tag zu besprechen, lief Pilic zwischen den Zimmern der beiden hin und her, dem einen die Botschaft des anderen überbringend.

Trainer Niki Pilic: "Ich musste viel lügen"

"Das hat mich Jahre meines Lebens gekostet", erzählte er später: "Ich musste viel lügen." An einem Tisch saßen Becker und Stich in Barcelona nicht ein einziges Mal, beim Seitenwechsel sprachen sie kein Wort miteinander. Dennoch hatten sie nach ihrem Aus im Einzel dasselbe Ziel, und sie erreichten es auch: Gold im Doppel.

Niemand litt und jubelte so schön wie der ewige Leimener, der mit seinem sensationellen Wimbledonsieg 1985 eine ganz neue Zählweise in die deutschen Wohnzimmer trug: 15, 30, 40, Spiel.

Stich schlug Becker 1991 in Wimbledon

Und dann war da Michael Stich. Hochintelligent, distanziert, bisweilen sogar arrogant. Niemand liebte ihn, er wurde respektiert für sein an guten Tagen perfektes Spiel. Stich hatte ein "Händchen", er hatte diesen ganz speziellen Touch, der in den Jahren zuvor unter anderem auch John McEnroe ausgezeichnet hatte, den Mann, mit dem er kurz vor dem Gold mit Becker das Doppel-Finale in Wimbledon gewonnen hatte.