Samoa Joe war schon vor seiner WWE-Zeit ein Phänomen

Los legen die Damen in einem großen Tag Team Match: Noch spottet Natalya über das gegnerische Team um Nikki Bella © WWE 2017 All Rights Reserved

Am Freitag noch zu Gast in der SPORT1-Redaktion, nun wieder am schwingen: Der Schweizer Cesaro verteidigt mit seinem Partner Sheamus die Tag Team Titel des RAW-Kaders © WWE 2017 All Rights Reserved