Cristiano Ronaldo lernte Georgina bei Gucci kennen

Georgina Rodríguez ist seit 2017 die Frau an der Seite von Cristiano Ronaldo und Mutter seines vierten Kindes. Die Beziehung begann in einer Modeboutique.

Cristiano Ronaldo lernte Georgina Rodríguez bei Gucci kennen

Rodríguez, geboren am 27. Januar 1994 in Buenos Aires, hatte als Verkäuferin für die Mode-Edelmarke Gucci gearbeitet. Nach eigenen Angaben lernte sie Ronaldo so auch kennen, als der 2016 in einer Filiale in Madrid dort shoppte.