Van Barneveld - Taylor: In der Rivalität steckte auch Gift

Real gegen Barca, Borg gegen McEnroe , Raymond van Barneveld gegen Phil Taylor: So in etwa kann der Darts-Laie sich die Bedeutung der wohl legendärsten Rivalität der Sportart vorstellen.

26 Jahre Geschichte

Die Geschichte des Darts-Clasico - Fußball-Fan van Barneveld nennt ihn selbst so - reicht zurück bis ins Jahr 1990. Es gab 83 Begegnungen, fünf bei einer WM. Jede war auf ihre Weise denkwürdig.

Raymond Barneveld and Phil Taylor

Handfester Zoff bei der WM 2013

Es blieb bei diesem einen Titelgewinn van Barnevelds, auch weil Taylor in drei der vier weiteren WM-Duellen die Oberhand behielt: Bei der Final-Revanche 2009 fegte er Barney mit 7:1 weg, auch 2013 und 2015 gewann er.

Vor allem das hitzige Halbfinale der WM 2013 blieb in Erinnerung, der sportliche Wettkampf artete damals in einen handfesten Streit aus. Nach Taylors 6:4-Sieg schüttelte van Barneveld Taylor die Hand und zog ihn dabei an sich heran - um ihn zu umarmen, wie er später erklärte.